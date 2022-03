El acoso escolar va a más en Asturias y los psicólogos alertan: “De tanto verlo, los niños se desensibilizan”

El acoso escolar va a más en Asturias: suben los casos, cada vez se dan en edades más tempranas y las autolesiones se agudizan. Así lo advierten familias y psicólogos infantiles, a raíz del último episodio de bullying ocurrido en la región. Alumnos de varios centros educativos de Oviedo están involucrados en un caso de abusos en las aulas que mezcla rumores, amenazas e, incluso, palizas grabadas con el teléfono móvil y difundidas después por Instagram y grupos de WhatsApp. Lo sucedido en la capital del Principado es aún más grave: supuestos defensores de las víctimas respondieron a los agresores o a sus allegados con la misma moneda, con violencia, convirtiéndose igualmente ellos en acosadores.

Los expertos piden incorporar en las aulas programas de prevención que se mantengan en el tiempo, protocolos “claros y validados”, e incluir la figura del psicólogo educativo en los centros, una reivindicación que viene de lejos. También avisan que la solución hoy ya no pasa solo por actuar solo ante agresores y víctimas, sino que hay que intervenir “en todo el grupo”. “Si hay refuerzo de la conducta por parte de los observadores, el acoso continuará”, defienden. Entre las familias cunde la alarma. La presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar de Asturias, Encarna García, asegura que entre esta semana y la pasada a su institución llegaron nada menos que 36 casos de bullying. “Pido al Gobierno regional que reflexione sobre ello y que tome medidas. El protocolo que existe en la actualidad solo sirve para que los colegios y los acosadores queden libres de culpa y, por el contrario, se castigue a las víctimas”, denuncia García, que aprecia sobre todo una subida de los sucesos en Oviedo y el Occidente.

En las consultas privadas de psicólogos preocupa y mucho que este grave problema no encuentre freno en la región. “Parecía que con el confinamiento el acoso escolar había mitigado. Pero no, con la vuelta a las aulas, los casos han ido a más, quizá debido a que la población en general ha quedado emocionalmente más tocada con la pandemia”, explica Irene Seixas Cidón, especializada en niños y con consulta ambulatoria por el Principado, aunque actúa principalmente en Mieres. A ella llegan pacientes de todas las etapas. “En Primaria es un acoso más físico, con empujones y golpes, mientras que en Secundaria y Bachillerato es un abuso más psicológico y verbal y, por tanto, más difícil de detectar”, comenta. Seixas aprecia diferencia entre los chicos y las chicas, sufriendo ellas más problemas internos. “Cada vez tengo más casos de autolesiones. Todo el dolor emocional que llevan con el acoso lo canalizan por esa vía, a diferencia de los chicos, que, por lo general, tienen una reacción más externa, siendo por ejemplo más agresivos en casa”, ahonda.

Irene Seixas pone el acento en el “espectador pasivo”. ¿Cuántos alumnos han presenciado las palizas o los insultos o han compartido las grabaciones sin denunciar nada? O peor aún: ¿Cuántos lo han encontrado divertido? No es que los niños sean crueles, sino que de tanto verlo –y ahí hace mucho daño las redes sociales– “se desensibilizan”. Y eso es “peligroso”, avisa Seixas, porque eso hará el día de mañana personas “con menos empatía y menos habilidades sociales”. “Muchas veces piensan: ‘Si este no hace nada, ¿por qué lo voy a hacer yo?’. Hay muchos experimentos hechos en este sentido, de ver a una persona caer y si va uno a ayudarle, van todos. Si por el contrario, el de delante pasa, yo también paso y el que viene detrás lo mismo”, reflexiona. Todo esto, añade, hay que trabajarlo en clase e involucrar a las familias en la prevención. “Los padres de las víctimas se siente a menudo desprotegidas y la única solución que se les da es cambiar a sus hijos de colegio”, lamenta.

Irene Seixas también reivindica el papel del psicólogo educativo, ya que, dice, “no todos los orientadores son psicólogos y, aunque lo sean, no pueden actuar como se debería por toda la carga laboral que soportan”. En este sentido, la experta reclama una actuación inmediata ante el menor síntoma –“No nos quedemos en que son chiquilladas”, pide–, protocolos “claros y validado” y aplicar programas de prevención, como el TEI. “Básicamente este proyecto solo se aplica en algunos centros de Avilés y Gijón”, asevera. Seixas termina con un mensaje final a los padres: “No hay que tener miedo a ponerle nombre a lo que está haciendo su hijo”. Será la única forma de ponerle solución.

Yurena Pérez Santos es también psicóloga especializada en menores y a su consulta de Pola de Siero llegan igualmente “cada vez más casos” y que afectan a escolares cada vez más pequeños. “Yo los tengo desde los 7 años. Aunque puedan parecer situaciones inofensivas, no lo son y son percusores de algo más grave en un futuro. No podemos quedarnos con la fase de: ‘Son cosas de niños’. Hay que intervenir y enseñarles otras formas de relacionarse”, señala. La especialista pide ser contundente ante cualquier señal de bullying. “No se puede permitir la violencia, hay que hablar de ello y condenarlo, poner en el centro límites claros y explicarles qué esperamos de sus relaciones con otros adolescentes”, expresa. Porque uno de los principales problemas que hay es que el acoso escolar “se está normalizando”. “No, es un compañero el que está sufriendo. Y hay que hablar de ello”, insiste. La especialista comenta que el bullying hace hoy “más daño” que nunca por la participación de las redes sociales, con las que las palizas viajan por toda la región y fuera de ella, generando “insensibilización” entre los menores, lo cual, avisa, “les aleja de la empatía”, una característica que es “fundamental para su desarrollo” como personas.

Sobre esto último, Yurena Pérez hace referencia a la “indefensión aprendida”. Es decir, los insultos o las palizas ocurren “en un entorno en el que nadie hace nada”, y las víctimas “tienen la idea de que no pueden hacer nada, que es lo que les ha tocado vivir”. Se enfatiza, así, “el papel de la víctima”. “Hay que demostrarle que el problema no es él o ella”, apunta. Al igual que todo su colectivo, la experta infantil pide incorporar a los centros la figura del psicólogo educativo. “Esto es muy importante, porque el profesorado no dispone de los medios necesarios para parar este problema”, dice. Esto es vital, pero también aplicar programas de prevención, como el TEI.

Joaquín González Cabrera, investigador del grupo de Ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y uno de los autores de Safety.net, otro programa de prevención que se está aplicando en algunos centros de Asturias, pone el foco, para explicar los últimos sucesos ocurridos en Oviedo, en “la inconsciencia del impacto que tienen las acciones y en la presión de grupo”. “Los agresores suelen tener un liderazgo dentro de la clases y, con ello, movilizan a muchos observadores que se convierten en asistentes y/o reforzadores. Y lo hacen por una necesidad de pertenencia o por el miedo a represalias sencillamente”, profundiza este psicólogo asentado desde hace años en el Principado.

Cabrera tira de estadísticas y resalta que en los últimos años los problemas de victimización entre iguales son “muy frecuentes”. El informe de Unicef sitúa su prevalencia en casi un 20%, mientras que la del ciberacoso es del 12%. “Por desgracia, hablamos de problemas que son prevalentes y que están presentes en el sistema educativo asturiano, español, europeo y mundial. Es una lacra contra la que se ha luchado y contra la que se debe seguir luchando”, defiende. El investigador, uno de los mayores expertos del país en ciberbullying, sostiene que para reducir los casos de acoso hay que sumar “a todos los sectores”. Es decir, a alumnos, padres y escuelas. Porque, incide, muchas veces las agresiones se producen fuera de los muros del centro –aunque también repercuten en las aulas– a través de Tik Tok, Instagram, Twitter... “Me consta que muchos centros se esfuerzan en prevenir estas problemáticas con los recursos y posibilidades que tienen, pero en general la prevención del acoso escolar y el ciberacoso sigue siendo un tema pendiente que necesita una visión más global y estratégica de todos los actores”, argumenta. Aunque esto no es solo cosa de los centros, sí que los equipos directivos y los profesores pueden ayudar a que estas situaciones tan crueles no se den. “Siempre debe fomentarse un clima de convivencia estable, con valores sólidos de tolerancia y respeto entre iguales, de modo que, cuando surjan estas dinámicas, los observadores sepan penalizar la conducta de los agresores”, apunta.

Zara Suárez García, investigadora postdoctoral del grupo ADIR (Aprendizaje Escolar, Dificultades y Rendimiento Académico), describe que, ante el acoso en las aulas, hay tres tipos de respuesta: pasiva, de apoyo al agresor y de apoyo a la víctima. Los dos primeros son niños menos empáticos y está demostrado que son pocos los que se atreven a pararle los pies al acosador o a denunciarlo ante un adulto. Suárez parte de esta teoría para llegar a la conclusión de que “mientras antes se focalizaba la actuación en la víctima y en el agresor, ahora hay que hacerlo con todo el grupo”. ¿El motivo? “Que mientras exista refuerzo de la conducta en la clase, seguirá habiendo acoso”, detalla. “Esto supone un cambio de paradigma”, agrega.

La psicóloga de la Universidad de Oviedo subraya que las consecuencias del bullying son “para todos”. En los testigos u observadores pasivos se puede generar la llamada desconexión moral, que significa que aunque sepa que algo está mal, se desconecta de la realidad sin intervenir. Esto quiere decir que “ante una pelea en el futuro o un abuso sexual a un compañero en el trabajo, no hará nada”. El efecto para los agresores es que replicarán las actuales conductas en otros ambientes, pudiendo llegar a tener problemas con la justicia. Por último, el impacto sobre la víctima parece claro: depresión, bajo rendimiento académico... Y en el peor de los casos, hasta el suicidio. Por todo ello, Zara Suárez urge a cultivar la empatía tanto dentro como fuera del aula. En su tesis hizo una intervención, con resultados “muy positivos”, de mildfulness, en el que trabajó las habilidades sociales con el objetivo de disminuir la agresividad y la impulsividad de los chavales. En cualquier caso, enfatiza la investigadora, “no solo hay que intervenir en el momento del acoso”, sino también antes de darse y, sobre todo, “mantenida en el tiempo”.