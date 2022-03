Tres alumnos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo han sido galardonados con los premios de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) al mejor expediente académico por grupo, que reconoce la excelencia académica y desempeño de los alumnos matriculados en el cuarto curso del grado de Contabilidad y Finanzas y del doble grado ADE-Derecho.

Los alumnos galardonados son María Gómez, María Palacio y Álvaro Ursueguía, quienes se impusieron a estudiantes de un total de diez departamentos. Es el segundo año consecutivo en el que los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo reciben este premio.

La distinción recibida por los estudiantes asturianos se convoca dentro del “Programa Internacional de Becas AECA para estudiantes universitarios de Administración de Empresas (PIBE-AECA). 29ª Edición. 2022” en el que están inscritas 32 universidades. El galardón tiene el propósito de apoyar la incorporación del talento al mercado laboral, y pone de manifiesto el gran interés de los jóvenes por este sector.

“Me gustaría poder trabajar en alguna de las compañías referencia del sector y en un futuro poder montar mi propia empresa”, destaca Álvaro Ursueguía. Su compañera, María Palacio, no descarta seguir estudiando o “preparar alguna oposición para la Administración Pública. Y, si no, empezar directamente a trabajar en el sector privado”. Por su parte, María Gómez entiende el premio como un reconocimiento a su esfuerzo: “Me recuerda que he podido y, por tanto, me hace ver que todo con esfuerzo y constancia es posible”. Además del diploma correspondiente, los equipos participantes tienen derecho a la inscripción gratuita a “RETO 2022”, un proyecto-juego internacional de simulación empresarial organizado por Companygame. AECA pone también sus currículos a disposición de las entidades patrocinadoras del Programa internacional de Becas PIBE-AECA.

Segundo reconocimiento consecutivo

Es el segundo año consecutivo en el que los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo reciben este galardón, gracias a la iniciativa del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo. La participación del alumnado surge a instancias de los departamentos universitarios que seleccionan hasta tres estudiantes como grupo, previamente becados en el programa PIBE-AECA. AECA evalúa las calificaciones obtenidas hasta el momento en la carrera y, del cómputo de las calificaciones, se obtienen los nombres tanto el equipo ganador como las tres menciones destacadas.

El Programa Internacional de Becas PIBE AECA, impulsado por la AECA, ha permitido ayudar durante 2022 a 1.313 alumnos universitarios de los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y posgrados de toda España (1.028 en 2021), ofreciéndoles una mejora en formación profesional de cara a su incorporación al mercado laboral. Durante 2022, 32 universidades, 22 nacionales y 10 internacionales (Argentina, Ecuador, México, Portugal) participan en el programa, así como nuevos posgrados hasta alcanzar los 14 másteres, más que en la edición anterior. También se suman nuevas entidades colaboradores hasta llegar a las 16 empresas e instituciones actuales.

En la presente edición de los premios han obtenido una mención especial los equipos de la Universidad de Cantabria (UC), el Instituto Tecnológico de Sonora-ITSON (México) y la Universidad de Granada (UGR).