Los casos de ansiedad y los trastornos de alimentación, disparados en Asturias

La incertidumbre por el futuro económico, el conflicto entre Rusia y Ucrania que amenaza a la Unión Europea y las heridas aún sin curar de la pandemia del coronavirus han disparado los casos de ansiedad y los trastornos alimenticios (la bulimia y la anorexia) entre los asturianos. Así lo llevan notando desde hace bastantes semanas los gabinetes psicológicos de la región, que ven como este tipo de problemas se multiplican sin freno. También los casos de depresión ocupan una parte importantísima de las solicitudes de ayuda psicológica. De hecho, hay dos perfiles de asturianos que están llenando las consultas de los psicólogos: los jóvenes –especialmente los adolescentes– y el personal sanitario.

El psicólogo ovetense Raúl Casasola Rodríguez señala que el número de “personas que solicitan ayuda profesional” está creciendo. Últimamente más. “La principal consulta es la de la ansiedad en todas sus formas y manifestaciones, insomnio, crisis de pánico, ataques de ansiedad, dolores musculares –de espalda, presión en el pecho, cervicales, lumbalgia...– y también la depresión”, apunta. Cada vez más frecuentemente estos trastornos están escondidos tras una adicción. “Provocan que aumente el alcoholismo, el consumo de sedantes, de cannabis y de cocaína”, destaca. Muy ligados a estos problemas se está dando también un aumento de problemas ligados con la comida (lo que se conoce como trastornos de la conducta alimentaria). “Los más comunes son la anorexia y la bulimia, pero no los únicos”, resalta.

El coronavirus ha causado una profunda herida, tanto que sus efectos psicológicos están tardando mucho en cicatrizar. “Muchos pacientes acuden a terapia porque el escenario de la pandemia cambió todo su sistema de vida, sus planificaciones e incluso muchos perdieron sus empleos o tuvieron que cambiar sus metas en la vida”, agrega la psicóloga asturiana Esther Blanco. Ha aumentado, por ejemplo, la prevalencia del estrés postraumático o los síntomas disociativos en pacientes que han vivido situaciones cercanas a la muerte propia o de un ser querido bajo circunstancias muy impactantes. Los sanitarios han sido la población más afectada”, destaca. La psicóloga también ha comprobado un incremento de los trastornos alimenticios, aunque puntualiza: “Asistimos a un aumento de las peticiones de tratamiento porque las familias parecen haber tomado más conciencia sobre estas conductas”.

Las enfermedades mentales graves afectan ya a un 4% de la población española

Isabel Cano es psicóloga en Oviedo y psicoterapeuta familiar y resalta que “cada vez nos encontramos más adolescentes desbordados por todos los cambios que esta pandemia provoca en todas las áreas de sus vidas”. Y agrega: “Sus principales problemas son las dificultades y alteraciones del sueño, problemas de concentración, una mayor irritabilidad, tristeza, sentimientos de soledad, una preocupación excesiva sobre su imagen corporal, conflictos relacionados con las redes sociales, de alimentación, cansancio y miedos generalizados”. Cano también está viendo una “mayor solicitud de apoyo psicológico” por parte de profesionales del ámbito sanitario. “Cada vez nos contactan más médicas y enfermeras, el contexto de estrés e incertidumbre que viven diariamente, se está alargando en el tiempo, y eso, tiene unas consecuencias como el agotamiento, la tristeza, la ansiedad, la apatía o la abulia”.

El diagnóstico es similar en todas las consultas. La doctora en psicología Jacqueline Miranda apunta que “las principales consecuencias del coronavirus han sido el estrés y la ansiedad, y ahora, tras dos años de pandemia, mucho agotamiento emocional. Estamos cansados del esfuerzo, del aislamiento social, y de la sensación de estancamiento que produce un tiempo que parece haberse detenido. Para algunas familias esto ha conllevado más conflictos de pareja y también con los hijos adolescentes”.

En el ámbito laboral, los problemas psicológicos también se han multiplicado de manera exponencial. La psicóloga Úrsula Villazón es experta en este campo. “Han aumentado las consultas por estrés laboral y de personas que están en un periodo de incapacidad temporal y que buscan normalizar su vida y sus rutinas”, explica. Sobre las heridas sin cerrar del coronavirus agrega que el covid está “dejando un poso de tristeza y un deterioro anímico. Nos ha quedado claro que somos vulnerables, que nuestro bienestar es fugaz y que todo deja de tener sentido si no podemos conectar con los demás”. En el caso de los jóvenes las consecuencias han sido más pronunciadas si cabe. “Suele ser habituales que tengan trastornos depresivos, de alimentación o un mayor aumento de las conductas aditivas”, agrega.

Todo va unido. Leticia Sagués, que acaba de abrir un gabinete de psicología en Oviedo, apunta que “la mayoría de las personas que acuden a consulta tienen demandas relacionadas con alteraciones emocionales o del estado de ánimo: tristeza, apatía, anhedonia, preocupación excesiva, miedos o soledad, que se presentan en un nivel o en una intensidad que afectan a su vida cotidiana y les producen dificultades a nivel personal, social o laboral”. Y apunta: “La nueva situación sanitaria y sus consecuencias en todos los ámbitos nos ha obligado a cambiar nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea. El miedo y la incertidumbre están muy presentes”.

A nivel nacional la situación es análoga. En el conjunto de España los trastornos mentales graves afectan ya a un 4% de la población y, en los últimos años, su incremento entre los jóvenes ha sido tal que se percibe a diario en todas las consultas de psiquiatría del país, donde cada vez llegan más casos de esquizofrenia, trastorno obsesivo, bipolar. “Son casos tremendamente graves porque son enfermos que empiezan a tener problemas desde muy jóvenes. Son perfiles de entre 15 y 30 años que, en muchos casos, no pueden desarrollar una labor profesional y se quedan con una pensión no contributiva. Es decir, unos 400 euros con los que es muy difícil vivir”, asegura Carmelo Pelegrín, jefe de Psiquiatría del hospital universitario San Jorge de Huesca. A ello se suma la otra gran problemática de las enfermedades de salud mental: la estigmatización. “Las encuestas dicen que el 50% o el 60% de la población los consideran vagos, enfermos que no quieren trabajar o peligrosos. Sus vidas son muy difíciles”, añade Pelegrín, quien desde su experiencia ha visto como sus consultas por trastornos mentales graves han ido a más. “Cuando yo hice la residencia hace años en Madrid, solo dos personas ingresaron por trastorno de personalidad. Ahora, el 25% de los ingresos en las plantas de Psiquiatría de los hospitales de España son por este motivo”, afirma el especialista. El motivo de este cambio, según el psiquiatra, está en la sociedad. “Hay una serie de factores que tristemente están afectando. Por un lado, está la desestructuración de las familias y la imposibilidad de los padres a poner límites a sus hijos. Hay un consumo precoz de drogas entre los jóvenes que está haciendo mucho daño, con niños y niñas que toman cannabis con 13 años”, afirma Pelegrín. Otra consecuencia del aumento de las enfermedades de salud mental en los últimos tiempos está en el incremento de los suicidios, de los que se ha detectado una subida latente, sobre todo entre la gente joven. “Tener una patología mental multiplica por 86 el riesgo de suicidio”, apunta.