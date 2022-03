Te traemos cinco trucos para superar el juego de moda de este año, que ha comenzado de forma viral con formato de crucigrama y ha llegado a las redes sociales. Está formado por cinco cuadrados que forman una palabra que se debe adivinar en seis intentos. Se trata de Wordle, un juego que consiste en deducir las cinco letras de una palabra sin pistas. Tras un primer intento, el programa avisa con colores distintos si una de las letras elegidas no está en la palabra. El usuario tiene un total de seis intentos para adivinar la palabra y, una vez se haya resuelto el crucigrama, no tendrá la opción de volver a jugar hasta que no hayan pasado 24 horas.

Juega GRATIS al Wordle de LA NUEVA ESPAÑA: aquí puedes disfrutar tantas veces como quieras del pasatiempo de moda A diferencia de juegos similares, Wordle no presenta aplicación propia para Android o iOS, sino que para acceder es necesario hacerlo a través de una página web. Esta, además, no tiene publicidad y sus resultados se pueden compartir en redes sociales como Twitter o Facebook, motivo por el que se ha convertido en un título viral. A través de las redes sociales son muchos los que comparten a diario el resultado de sus pesquisas buscando la palabra secreta. Ahora LA NUEVA ESPAÑA amplía su oferta de pasatiempos y ofrece a sus lectores la posibilidad de disfrutar de este nuevo juego. Y no solo una vez al día. En el archivo del periódico se guardan los juegos de días anteriores. Aquí puedes acceder al Wordle de LA NUEVA ESPAÑA 1. Una primera palabra con muchas vocales Comienza el juego con una palabra que contenga muchas vocales, de esta forma tendrás una buena base con la que comenzar a jugar y probar suerte. 2. Ten cuidado con las letras dobles Cuando aciertes con una letra debes tener cuidado porque puede estar repetida dentro de la palabra. Wordle no te avisará cuando suceda y a veces no nos damos cuenta. 3. Decir palabras en voz alta puede ayudar Decir palabras en voz alta te puede ayudar a verlo todo más claro. Si te faltan un par de letras, puedes ir recitando en voz alta cada una de las combinaciones que veas con las letras que todavía tienes disponibles. 4. No tengas miedo de inventarte palabras que no existen Prueba todas las combinaciones que se te ocurran para sacar la ultima letra o las dos últimas. Wordle no te penalizará por introducir una palabra inexistente, ni tampoco supondrá un intento. 5. Evita repetir las letras que marca en gris Wordle utiliza un sistema de colores para indicarte si la letra que has puesto se encuentra en esa posición, en la palabra o si no se encuentra. Procura no utilizar las letras que ya ha marcado en color gris y así no malgastar intentos.