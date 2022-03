El fotógrafo que vio a una gaviota brillar entre estorninos

En Alemania, un joven de 16 años, aficionado a la fotografía y más aún a la observación de la naturaleza, vive el sueño de haber ganado el Memorial “María Luisa” de Fotografía y Vídeo de Montaña y Aventura en su categoría de participantes noveles.

Desde su casa en las afueras de Berlín Luca Lorenz, como se llama el afortunado, transmite el entusiasmo y el orgullo que le ha generado el premio concedido en Asturias. Más aún siendo, como es él, un gran seguidor de algunos de los ganadores anteriores del certamen “María Luisa”.

En esta edición el concurso recibió casi 16.000 fotografías y entre muchas, la de Luca llamó la atención del jurado. “Haber ganado el concurso en mi categoría es una sensación increíble, todavía no puedo creerlo. Hace unos 2 o 3 años yo todavía estaba en los comienzos de la fotografía y, a menudo, veía entusiasmado los resultados de las grandes competiciones. Nunca hubiera pensado que poco tiempo después vería mi propia foto seleccionada en una de esas grandes competiciones. Me siento muy honrado de ver mi trabajo junto a obras maestras absolutas de mis fotógrafos favoritos”, dice con entusiasmo y recalcando, además, que de nuevo el certamen tiene imágenes que le encantan. “El nivel es altísimo”, añade.

La foto que captó el interés del jurado, y que firmaba este joven alemán, es la de una gaviota metida entre una bandada de estorninos, en medio de una tormenta de lluvia. Así la explica su autor, y así cuenta cómo la tomó: “Estuve en Heligoland en otoño con un grupo de jóvenes amantes de las aves. Es una pequeña isla –en el borde sudeste del mar del Norte– que es un lugar perfecto de descanso para muchas aves al cruzar el mar. El mismo día que llegamos me fui a la orilla con mi cámara. Hacía mucho viento, con lluvia por momentos, y el clima cambiaba constantemente. Me concentré en una gran bandada de estorninos que buscaban comida en la orilla y traté de captartos lo mejor que pude. Cuando comenzó a llover de nuevo la bandada de estorninos voló frente a un acantilado que estaba a la sombra. Yo les seguía desde el visor de mi cámara cuando, de repente, apareció la gaviota entre ellos. Destacaba perfectamente por el plumaje brillante. Además, el sol ayudaba a iluminar las alas de los estorninos y cada gota de lluvia en un ángulo desde atrás. Así que subexpuse rápidamente la imagen para que el acantilado formara un perfecto contraste de fondo y logré tomar solo una foto de la gaviota entre los estorninos”. Y esa fue la foto. No hizo falta más.

Dice Luca que es ese momento de lluvia fuerte combinada con los rayos del sol cuando se da “mi situación climática favorita para la fotografía. Ocurre muy raramente. Entonces hay que encontrar rápido el motivo que quieres fotografiar”, lo que no siempre es fácil, y quizá logres una gran foto.

Pero este joven, que acaba de terminar los estudios y ha decidido dedicarse de lleno a la fotografía de naturaleza, sabe lo que es practicar la paciencia. “Desde niño he pasado la mayor parte de mi tiempo al aire libre, observando pájaros, aprendiendo a identificar sus cantos, leyendo huellas, observando insectos y más. Siempre he estado absolutamente fascinado y entusiasmado con la naturaleza y todas sus maravillosas criaturas y fue eso lo que me llevó a la fotografía de vida silvestre hace solo cuatro años”.

Dice que “casi nada” le hace más feliz que el momento en el que un animal salvaje se le pone a tiro fotográfico. Y que ese momento compensa todo el tiempo invertido.

“La mayoría de las especies que fotografío son muy tímidas y hay que esperar a durante días, bien camuflado e inmóvil en la naturaleza, hasta que finalmente logras triunfar” y hacer la foto que quieres, cuenta. Es posible que en ese trabajo haya que aplicar alguna dosis de genialidad, pero mucha más de trabajo. “Se necesita mucha planificación y experiencia para que la probabilidad de que un animal tímido se acerque a tu lente aumente. Si después de varias semanas y muchas horas pendiente todavía no has tomado una sola foto, eso puede ser muy frustrante”, descubre. Todo se compensa cuando “después de semanas esperando sin éxito, finalmente el animal, de repente, se te pone a tiro, con la luz, la perspectiva, la posición y la distancia perfectas para la foto”. Entonces, dice, “abres el obturador y el sentimiento es indescriptiblemente hermoso y todo el esfuerzo que has invertido se te olvida inmediatamente”. No solo el trabajo de campo le gusta a este joven fotógrafo. También asegura que disfruta “mirando las fotos en el ordenador de casa, editándolas y luego compartiéndolas con otras personas. Eso me da mucho placer”.

Pese a su juventud, Luca Lorenz expresa con madurez todo lo que le aporta este trabajo. “Me encanta poder transmitir mi visión del mundo a través de fotografía. Puedo realzar la belleza de la naturaleza combinando un motivo concreto con mi idea de una buena imagen; es algo que me permite compartir mejor mi amor por la vida silvestre y también llamar la atención sobre la fragilidad del medioambiente”.

El joven fotógrafo alemán nunca ha estado en España, algo que le gustaría especialmente, así que deja abierta la puerta para que se le pueda ver en Asturias en la entrega de los premios “María Luisa”. “Aún no conozco Asturias, pero espero que eso cambie pronto”, concluye.