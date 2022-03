¿Por qué la carrera de Filosofía lleva seis cursos subiendo en estudiantes? Esto es lo que dicen profesores y alumnos

Podría decirse que los estudiantes del grado de Filosofía son de los más discretos de la Universidad de Oviedo. Hay un detalle que delata este rasgo común de personalidad. A diferencia de lo que ocurre en otras carreras, estos graduados suele evitar denominarse filósofos cuando acaban sus estudios. Y eso que cada vez son más. Al menos, los que empiezan. En el curso 2015 fueron 136 los estudiantes que se matricularon en esta titulación, mientras que el curso pasado (2020/21) esa cifra había subido hasta los 172, tras seis años consecutivos al alza ¿Por qué? Armando Menéndez Viso, coordinador del grado de Filosofía, asegura que “debido a la crisis económica deja de tener sentido estudiar ciertos grados para encontrar un trabajo, entonces la gente estudia lo que le gusta, por eso el grado de Filosofía resulta ahora más atractivo. Más aún cuando las oportunidades laborales son escasas en todas las carreras”. Solo durante los últimos seis cursos, el grado ha sumado casi un millar de nuevos estudiantes (935).

La crisis no es el único argumento. “Ahora los autores de filosofía están teniendo más presencia en los medios y eso también ayuda para captar estudiantes”, señala Menéndez. José Antonio López Cerezo, director del departamento de Filosofía y responsable por parte de la Universidad de esta materia en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), resalta que “no se me ocurre ninguna serie de televisión en la que un filósofo sea el protagonista. Tampoco hemos hecho campañas de promoción en los institutos”. Agotadas esas vías, destaca que “hay que pensar en motivos externos” que justifiquen ese aumento de la matrícula. Uno es la propia generación “Z” –los nacidos en la década de los 90– y que ahora se incorporan en masa a la Universidad. “Son muy especiales porque no han vivido nuestro mundo analógico, son digitales, han crecido con internet y han vivido una vida totalmente distinta a la nuestra, la suya es una vida de velocidad, vértigo y sonambulismo tecnológico, de la que, algunos deciden pararse y reflexionar. Antes, tradicionalmente, los jóvenes miraban a la religión por la crisis del espíritu, ahora miran hacia la filosofía para encontrar un sentido porque muchos se ven desbordados por el mundo digital”.

Filosofía es, coinciden los profesores, una carrera muy vocacional, en la que hay expedientes con notas muy altas, que podrían haber optado por cualquier otra carrera. “Estos son unos estudios que se eligen no por su salida profesional, sino porque es algo que te gusta”. Y eso que, puntualiza López, “muchos de los libros que se publican sobre esta materia acaban en la sección de autoayuda, algo que me cabrea mucho”. El decano de la facultad de Filosofía y Letras, José Antonio Gómez, pone el acento en que “el aumento de la matrícula es sorprendente, llama la atención, es un grado muy singular dentro de las Humanidades, es una piedra angular”.

¿Cómo lo ven los estudiantes? Irene Mozo Melón está en cuarto curso de este grado. “Escucho habitualmente que la gente empieza Filosofía por encontrarse a sí mismo, lo mío no fue nada tan subjetivo, empecé porque me interesaba mucho la política, y vi que filosofía era un lugar en el que realmente se discutía y no como en el Parlamento. Curiosamente, ahora en cuarto, no me interesa ya la política, prefiero todo lo que tiene que ver con todo lo que la filosofía tiene que decir sobre las ciencias”, explica. Que es mucho. De hecho, la Facultad está recibiendo peticiones de diversas instituciones para colaborar y profundizar en esa reflexión entre filosofía y tecnología.

“Hemos heredado de nuestros padres la idea de que hacer una carrera significa trabajo y eso es un mito que ya se ha roto”, apunta Isabel Argüelles, investigadora predoctoral. “Luego este grado tiene que ver mucho con tu propia personalidad, yo creo que me matriculé por mi forma de ser y de pensar, me considero una persona analítica, muy reflexiva, me interesa el pensamiento abstracto y la filosofía te ofrece una reflexión holística sobre varias disciplinas”, agrega. A su lado, Thai García es la principiante del grupo. Está en primer curso. Con la misma tesis, asegura que “la filosofía, con el mismo o más rigor, te permite reflexionar sobre cualquier campo y ese es uno de sus atractivos, tenemos que dejar de lado esa perspectiva de la filosofía como un campo elitista que está metido en su propio mundo. En época de crisis como la actual es necesaria una reflexión continua sobre lo que está pasando”. “Yo me sigo considerando estudiante de filosofía, es una condición que nunca se pierde”, apunta Argüelles. “Ningún licenciado en filosofía comete la imprudencia de llamarse filosofo”, concluye López.