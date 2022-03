“Decadencia”, de Steven Berkoff, es el tercer estreno nacional consecutivo que acoge este trimestre el teatro Palacio Valdés, en Avilés. Será mañana viernes (20.15 horas) y será, esta vez, con los actores Pedro Casablanc y Maru Valdivieso como únicos intérpretes. Antes habían llegado “Ser o no ser” (ya en el teatro de La Latina, en Madrid) y la semana pasada, “El cuidador”, la nueva versión del clásico del Nobel inglés Harold Pinter.

“‘Decadencia’ es un vómito, un grito desesperado contra la crisis económica de los primeros ochenta en la Inglaterra de Margaret Thatcher, un comedia marcado por el desprecio de las clases altas hacia las clases obreras”, explicó Pedro Casablanc, que llegó a “Decadencia” como actor y que ha terminado asumiendo la dirección cuando fue patente que Mario Gas –el primer director del espectáculo– “no podía compatibilizar este montaje con otro en el que estaba trabajando”, reconoció el protagonista ayer, durante la presentación del montaje.

El espectáculo es cosa de Maru Valdievieso: “Hace unos años estuvo a punto de montarse. Estaban en el espectáculo Mario Gas y Blanca Portillo. Los dos bajo la dirección de Jorge Lavelli. No sé muy bien por qué no se llevó a cabo, quizás un desacuerdo del director con la producción, pero el caso es que quedó la traducción de Carlota Mateini. La leí. Y exclamé: “¡Qué es esto! Lo quiero hacer”. Así que había que buscar al actor. “Pensé en Pedro Casablanc porque es uno de los dos actores capaz de enfrentarse a esto. Nunca habíamos coincidido, pero nos caímos muy bien”, recordó la actriz protagonista y también productora.

Valdivieso valoró el trabajo de Casablanc, que heredó la dirección del montaje de Gas “de un día para otro”. Pese a ello, dijo Valdievieso, “tuvo la capacidad de integrar todo lo que estaba hecho con lo que quería hacer él”, destacó. “El resultado es excelente”, añadió Casablanc. “Casi todo lo que he dirigido es porque quería hacerlo como actor”, confesó Casablanc. Así que, cuando estuvieron listas las herramientas, los dos (y el equipo que había traído Gas) comenzaron a dar forma al espectáculo, el que se presenta mañana en el teatro Palacio Valdés.

Detectaron que la traducción de Carlota Mateini “era muy fiel a lo escrito por Berkoff” en los años ochenta. “Había que traerlo al momento presente, al siglo XXI. Benjamín Prado era el hombre que tenía que hacerlo”, señaló Valdivieso. “El texto es tan brutal que a veces parece infantil: como dos niños soltando caca, pedo, culo, pis...”, señaló Casablanc. ¿Cómo se hace esto? “Se me ocurrió montar un gran cabaré: luz, baile, distanciamiento. Esto no se podía hacer de una manera realista”, apuntó el director de escena. Y aquí es donde se sumó la coreógrafa Aixa Guerra. “Había que bailar y yo bailo fatal”, anunció el director de la función. “Pero es que no se trataba de bailar bien, si no de lograr que el movimiento explicara lo que sucede a estos personajes”, señaló la coreógrafa. “Estuvimos ensayando hasta cinco horas diarias: un chachachá, un madison... Mi nivel de exigencia es grande porque trato de sacar lo máximo y lo mejor. Pedro Casablanc y Maru Valdievieso lograron así integrar el movimiento en su texto”.

El actor británico Steven Berkoff es el malo de “Rambo”, el de “Octopussy”... pero también es el autor de “Los villanos de Shakespeare”. Ahí, haciendo su propio espectáculo, fue cuando Casablanc lo descubrió. “Me hubiera gustado hacerlo a mí”. No lo consiguió, pero sí “Decadencia”, mañana en Avilés.