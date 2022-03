El gijonés Pablo de Soto, artista y arquitecto experimental, ha sido seleccionado como el nuevo director de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, tras un proceso de selección en el que su candidatura fue la mejor valorada entre los últimos 15 aspirantes, que habían superado un corte tras la presentación inicial de 68 aspirantes al puesto. De Soto, con el puesto de director gerente, sustituye a Karin Ohlenschläger y Lucía García, tras su cese en mayo del año pasado. Hasta la fecha había quedado vacante la plaza. “Estoy muy ilusionado, ha sido un proceso de selección muy intenso. Laboral es una institución necesaria y útil para Asturias”, valoró ayer Pablo de Soto a LA NUEVA ESPAÑA minutos después de hacerse oficial su nombramiento.

De Soto fue seleccionado por un jurado que integraban Pablo León, director general de Cultura; Ana González, alcaldesa de Gijón; Jorge Fernández León, Concha Jerez, Pau Waelder y Roberta Bosco. Ayer, en una reunión extraordinaria del Patronato de Laboral, presidida por la consejera de Cultura, Berta Piñán, se aprobó su nombramiento. De Soto será el responsable de la dirección y gestión de la fundación y su labor estará subordinada a las decisiones de los órganos de gobierno y al asesoramiento de la comisión científica.

“Habrá tiempo para hablar del proyecto. Tengo que presentarlo al Patronato. Como gijonés y asturiano Laboral Centro de Arte es algo necesario. Quiero trabajar rápido con mi equipo, tengo muchas ganas. Quiero enfatizar en la importancia del centro para el presente y futuro de la región”, reconoció el nuevo responsable de Laboral.

Pablo de Soto asume el cargo durante los próximos cinco años, que pueden ser prorroglables. Desde el Patronato de Laboral destacan sobre el nuevo director gerente que “suma 20 años de experiencia internacional en la ideación y gestión de proyectos artísticos interdisciplinares”.

Nacido en Gijón en 1977, De Soto cuenta con una formación interdisciplinar. Es diploma en Arquitectura y máster en Arquitectura por el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, además de doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro. En esos dos países, Suecia y Brasil, ha dado clases de arquitectura y arte. Actualmente ejerce como profesor universitario y es autor de más de 30 publicaciones.

Su llegada a Laboral Centro de Arte se produce con la ilusión de reflotar un espacio inaugurado en 2007, y que ha estado marcado por la polémica gestión en el último lustro, en el que ha crecido la deuda o han existido deficiencias en la gestión que pusieron en duda la institución. Pablo de Soto fue uno de los integrantes de la plataforma ciudadana “Puxa LABoral”, que recogió firmas en el último año para reivindicar su papel.

En el currículum de Pablo de Soto constan proyectos en instituciones como Laboral, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Chelsea Collage of Arts, Centre de Cultura Contemporánea de Valencia, SESC São Paulo o Matadero Madrid. Además participó en la gestión de diversos proyectos culturales y en redes locales, nacionales e internacionales de colaboración cultural y comunicación como la red Vertical Atlas, la plataforma de arte Translocalia, el proyecto CURE (European Cooperation in Science and Technology), el comité de comunicación de la Sociedad Europea de Historia Ambiental o el Instituto FreePort. Entre sus galardones destacan el ARTEC, concedido por la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología, o el Elinor Ostrom Award, de la Universidad de Buenos Aires.