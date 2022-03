Todo el mundo lleva esta semana hablando de lo mismo, de la detención de José Luis Moreno y Luján Argüelles, la periodista asturiana, también se ha pronunciado durante la celebración de la festividad del Orgullo en Madrid.

Celebró el amor y el Orgullo por todo lo alto: "Yo creo que el camino ya se ha recorrido tanto que ya no elevaría a la categoría de necesidad en poner el foco en esa gente. Ya no hay que luchar, hay que celebrar. Ya no reivindico, no elevo a la categoría de necesidad el reivindicar".

Lujan Arguelles también se ha pronunciado sobre la detención de José Luis Moreno: "Nunca he trabajado con él, si le conocí en su momento y he estado en cosas que ha organizado en su casa y conozco a familiares, pero no tengo ninguna información. Con él no tengo relación y con su entorno sí. Me baso en la presunción de inocencia y hay que confiar en la justicia de nuestro país".

La presentadora pasará el verano con amigas y con su hija en Marbella, un viaje que ocupa sus sueños y que está deseando que llegue y quién sabe, quizás encuentre a su media naranja: "Yo estoy abierta al amor siempre. Lo que pasa es que no aparece. Tampoco me preocupa en absoluto. El universo siempre coloca en su sitio todo lo que necesitas".

Su último proyecto fue el concurso "Divididos", del grupo Atresmedia. El grupo de comunicación firmó un acuerdo con ITV Studios para la adquisición del formato "Divided", que la cadena asegura que es "de los que más resuenan ahora mismo a nivel internacional". El programa, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV, junta a cuatro concursantes desconocidos para que se pongan de acuerdo para responder de forma unánime. Argüelles, natural de Salas, regresa así al grupo en el que comenzó su andadura en televisión como reportera de "7 días, 7 noches". Además, vuelve a ponerse al frente de un concurso, género en el que destacó gracias a programas como "Dame una pista", "Money time" o el mítico "Password", todos ellos en las tardes de Cuatro.