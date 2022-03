Agenda: qué hacer hoy 18 de marzo en Asturias

Club Prensa Asturiana. Hoy, a las 19.00 horas, tendrá lugar en el Club Prensa Asturiana (Calvo Sotelo, 7) de LA NUEVA ESPAÑA la conferencia “La aventura de las expediciones ilustradas: ciencia, hombres y naturaleza”, a cargo de la historiadora María Dolores Ripoll Navarro. Presenta el capitán de navío Carlos Orueta Lueje. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición. La sala de exposiciones de LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 5) acoge la muestra “Camino Primitivo. Oviedo”, un recorrido en seis etapas que permite profundizar en el origen del Camino de Santiago en el Oviedo de Alfonso II. La exposición permanece abierta de lunes a viernes solo para visitas guiadas (mínimo diez personas), que podrán hacer las reservas en reservascamino@lne.es o en el teléfono 985279737 de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 horas. Los sábados y domingos la muestra está abierta para el público en general en horario de 16.00 a 20.00 horas.

SACO. Continúa la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo. De 9.30 a 20.00 horas el Museo Arqueológico acoge la videoinstalación “Plano Sonoro Vol. 3” de varios autores con entrada libre. De 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30, el Bellas Artes acoge la videoinstalación “Proximidades y Resonancias”. De 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 el Bellas Artes acoge también la muestra “El sonido del arte Vol. 4”. De 11.30 a 13.30 y 16.30 a 19.00 la Biblioteca de Asturias es escenario de la experiencia de realidad virtual “Cine VR” con inscripción previa. A las 17.00 el Filarmónica acoge la proyección de la película “Fantasía”. A las 18.00, Elena Duque protagoniza la charla “Películas como pinturas, pinturas como películas: del cine experimental como una de las artes plásticas” en el Bellas Artes. A las 20.00 se proyecta la película “La hija” en el Filarmónica, y a las 23.30 La Salvaje acoge una fiesta SACO.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, se puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano. De miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El horario del Museo es de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Escuela de Minas. La Escuela de Minas acoge el XXXI Certamen de Minerales, Gemas y Fósiles que tendrá lugar hasta el domingo. El programa incluye visitas a las colecciones de la Escuela y visitas al centro europeo de gemología y joyería. El certamen estará abierto de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Concierto. La sala Sir Lauren’s es escenario de un concierto del grupo madrileño “Söber” a partir de las 22.10 horas. Las puertas se abrirán a las 19.50 horas y antes actuarán “Contrabanda” a las 20.20 horas y “Bon Vivant” a las 21.10 horas. El precio de la entrada anticipada es de 22 euros y de 28 euros en taquilla.

Museo Arqueológico. Con su colección permanente el museo propone al visitante un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito. De miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h; domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral es de lunes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento.

Exposición en Porlier. La plaza Porlier acoge la exposición al aire libre “50 fotografías con historia”, que reúne instantáneas de grandes autores de la fotografía española.

Fotografía. El centro social de “Villa Magdalena” acoge la exposición fotográfica “Después de ti”, de Ana Olga Cosmea. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Gijón

Sociedad Cultural Gesto. Esta tarde, a las 19.30 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar la presentación de “Atajos & Escaramuzas“, el nuevo poemario de Ricardo Pochtar. El autor estará acompañado durante la presentación por Agustín Sánchez Antequera, editor de “El sastre de Apollinaire”. El acto lo organiza la Sociedad Cultural Gesto.

Sala Acapulco. A las 20.00 horas ofrecerá un concierto el artista de música urbana “Yuss Yao” en la Sala Acapulco.

Teatro Albéniz. “La La Love You - Road to the Woods” ofrecerá un concierto en el teatro Albéniz a partir de las 20.30 horas.

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas, en el Paraninfo de la Laboral, se proyectará “La vida era eso”. El acto se enmarca dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Museo Casa Natal de Jovellanos. A las 17.30 horas se ofrece un taller de creación de máscaras para el público general en el Museo Casa Natal de Jovellanos.

CMI La Arena. A las 19.00 horas se proyectará “Full Monty” en el salón de actos del Centro Municipal Integrado de La Arena. Organiza la Sociedad Cultural Gijonesa.

Ateneo de La Calzada. El colectivo “Cuéntame un Cuadro” representa la obra “Pequeña y grande Frida Kahlo” en el Ateneo de La Calzada. A las 18.00 horas.

Jornadas contra el racismo. Dentro del programa de las XVIII Jornadas contra el racismo y la xenofobia, en la Escuela de Hostelería y Turismo, se desarrollará la mesa redonda “Especias y fogones. Su papel como vehículo intercultural”. Será a las 12.00 horas y contará con la participación de Eduardo Martínez Riestra, Pedro Martino, Marcos Morán y Reyes Álvarez. Además habrá dos sesiones de cuentos con Cristina Verbena en la Escuela de Comercio, a las 17.00 horas la sesión infantil con “¡Fabuloso! Historias de aventuras” y a las 19.00 horas para adultos con “El tiempo de las naranjas”.

Cine griego. A las 18.00 horas, en el Antiguo Instituto, se proyectará “Mi otro yo”, de Sotiris Tsafoulias. La actividad se enmarca dentro del XI Ciclo de cine griego.

Pintura de mujer. El vestíbulo de la segunda planta del Antiguo Instituto acoge la exposición “Trazos de mujer”, con 47 cuadros de 15 pintoras aficionadas. Organiza la asociación vecinal “Jovellanos”. Se puede visitar de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Ateneo Obrero. Con el título de “¿Qué es lo que está en juego en Ucrania?”, Anticapitalistes Asturies organiza esta charla-debate en la que participan Tino Brugos, Juan García y Raquel Herrero. Será a las 19.00 horas en el Ateneo Obrero.

Espacio Escénico El Huerto. La compañía “Teatro de los invisibles” llevará su obra documental “Anafha” a las 20.30 horas al Espacio Escénico El Huerto.

Antiguo Instituto. A las 19.00 horas se presentará el libro de poesía “La casa iluminada” de Carmen Nuevo en el Antiguo Instituto. En la presentación participarán Cristina Rudolph, Sandra Risueño y Luis Navarro.

Fundación Alvargonzález. Desde hoy y hasta el 1 de abril se podrá visitar en la Fundación Alvargonzález la muestra de pintura titulada “La mirada de ayer”, del aparejador y artista Eduardo Llaneza. De lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Barjola. Hasta el día 31 se expone en el Museo Barjola la instalación “La ciudad en el mar”, del grupo “Kula”. De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición de pintura. Hasta el día 20 el artista Carlos García expone en la sala 1 del Antiguo Instituto su obra de pintura y escultura “Geomorfología”. De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 h; domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el día 20 está abierta la exposición “Cortinos. Colmenares tradicionales del occidente de Asturias” en el Muséu del Pueblu d’Asturies. De martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle. De martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas, se puede visitar en el Museo Evaristo Valle la muestra “Ángel Guache. Pinturas (1972-1985) en la colección del museo. Donación del autor. Obra literaria, discográfica, videoclips, cortos, frases...”.

Avilés y comarca

Estreno absoluto de “Decadencia”, en el Palacio Valdés. Dentro de la programación de escenAvilés, a las 20.15 horas tendrá lugar el estreno absoluto a nivel nacional de la obra de teatro “Decadencia” en el teatro Palacio Valdés, bajo la dirección de Pedro Casablanc y con el propio Casablanc y Maru Valdivielso como protagonistas. Entradas a la venta, con precios de entre 12 y 22 euros, en los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y la web de Liberbank.

Jornada inaugural de la II Cumbre Asturiana de Trombonistas. A las 17.30 horas tendrá lugar en el Conservatorio Julián Orbón el acto inaugural de la II Cumbre Asturiana de Trombonistas. A las 18:00 horas comenzarán, de manera simultánea, tanto el concurso de interpretación como la primera de las clases magistrales del programa. En este caso, el encargado de dirigirla será Juan Sanjuán, solista de la orquesta de la Comunidad de Madrid. A las 20.00 horas se celebrará un ensayo abierto. Para cerrar esta primera jornada del programa, así como el paso de la II Cumbre Asturiana de Trombonistas por Avilés, el Coro Astur realizará un ensayo abierto. Será a partir de las 20.00 h, también en el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón.

Cuentacuentos. “Tras la Puerta Títeres” ofrece a las 18.00 horas en la Biblioteca Bances Candamo una sesión de cuentacuentos en la que conviven los personajes más variados. Está dirigido a público infantil entre 4 y 9 años.

Cine familiar. Las sesiones en el Centro sociocultural de Los Canapés incluyen en el programa de cine familiar para hoy, “La estrella de los simios”, a las 18.15 horas

Los viernes, mercado al aire libre en Luanco y La Arena. Las inmediaciones de la calle La Riba acogen hoy el tradicional mercado callejero de Luanco. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas. Y en las inmediaciones de la plaza del Pescador acogen hoy el tradicional mercado callejero de La Arena. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

“Luz de gas”, en el Valey. La compañía “Luz de Gas” pondrá en escena hoy, a las 20.00 horas, en el Valey Centro Cultural, la obra “Voces”._El precio de la entrada es de 5 euros y la venta está abierta desde las 17.00 horas hasta comienzo de función en la taquilla del centro y, en venta anticipada, en www.valeycentrocultural.org.

El Niemeyer muestra el universo visual de Víctor Moscoso. “Moscoso Cosmos. El universo visual de Víctor Moscoso” invade la Cúpula del Centro Niemeyer. La exposición repasa la obra de uno de los creadores y diseñadores gráficos más originales e influyentes del siglo XX. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

Exposición “Carlos Berlanga. El eterno retorno” y “We are family!”. El centro cultural de la ría de Avilés acoge la exposición que recupera la figura de Carlos Berlanga, icono de la cultura pop en España en los años 80 y 90, con una exposición que muestra obras nunca antes exhibidas, acompañadas por creaciones de artistas de su entorno. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h. En la Sala de Fotografía permanece la exposición “We are family! (¡Somos familia!)”, conformada por siete ensayos visuales de otros tantos fotógrafos internacionales.

Exposición del concurso de carteles del 8M. El vestíbulo de exposiciones de la Casa de Cultura de Avilés acoge una muestra que reúne los carteles y las fotografías que participaron en el Concurso del 8M. De lunes a sábado, de 9.00 a 21.00; domingos y festivos, de 9.00 a 14.00.

Escultura y grabado en el Valey de Castrillón. La muestra “De la escultura a la gráfica” se puede visitar en el centro cultural Valey de Castrillón. Fermín Santos coordina un proyecto que incluye una carpeta de obra gráfica de una veintena de artistas. El horario del Valey es, de lunes a sábado, de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Elisa Cuesta se asoma a la “ventana” de la Factoría Cultural. La ventana audiovisual de la Factoría Cultural de Avilés permite contemplar la obra de Elisa Cuesta (“Skeens-data selfie”). Hay proyección continua todos los días entre las 19.00 y las 22.00 horas. También se pueden observar obras del también artista Rubén Megido.

Exposición fotográfica en Avilés: “De villa a ciudad”. La Casa de la Cultura de Avilés ofrece una selección de más de trescientas imágenes de la colección fotográfica del Muséu del Pueblu d’Asturies desde 1880 a los primeros años del siglo XX. De lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 9.00 a 14.00. Acceso gratuito.

La sala Bocana expone pinturas de Beatriz González. La licenciada en Bellas Artes y dueña de un máster en Arteterapia Beatriz González es la protagonista de la exposición pictórica que se puede visitar en la sala Bocana del hotel 40 Nudos de Avilés. Acceso libre todos los días en horario de 11.00 a 21.00 h.

“Disputas, deseos y afectos”, de Nacho Izkierdo, en la Factoría Cultural. Nacho Izkierdo expone en sus “Disputas. Representaciones, deseos y afectos en juego” una muestra pensada para que el visitante explore un universo fiestero, lúdico, colorista y pop. La exposición, hasta el 7 de abril en la Casa de la Cultura de Avilés, recopila obras creadas desde el 2016 hasta la actualidad. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Teatro en Mieres. “Emilia. Mujeres que se atreven”, de la compañía “Teatro del barrio”, es la obra que se representará hoy, a las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. La entrada cuesta 5 euros.

Recital de poesía en Mieres. Hoy, a las 20.30 horas, en la librería La Llocura, habrá un recital de los autores galardonados con el premio “Teodoro Cuesta” de poesía.

Presentación literaria. El ciclo de “Laboral cinemateca ambulante” recala hoy, a las 19.00 horas, en el teatro Vital Aza de Lena, con la película “Adiós idiotas”. Entrada libre.

Concierto de Pipo Prendes. La Casa de Cultura de Pola de Laviana acoge hoy, a las 19.30 horas, un concierto de Pipo Prendes, que presentará nuevos temas, junto a canciones emblemáticas de su carrera, entre las que destaca “Asturianos”.

Semana Social en La Felguera. Hoy, a las 19.30 horas, clausura la “Semana Social” de La Felguera, que organiza la parroquia de San Pedro. Será con la charla “La ‘Fratelli Tutti’ dentro de la doctrina social de la Iglesia”, a cargo de José Manuel Parrilla, profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo.

Exposición fotográfica en Aller. La exposición “La gran estafa” puede verse en el centro cultural de Moreda hasta el 1 de abril, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Es una propuesta conjunta del Colectivo Eleuterio Quintanilla, la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos (APFA) y Acción en Red Asturies.

Exposición “El tren del cemento” en el Hospital Valle del Nalón. El Hospital Valle del Nalón alberga la muestra “El tren de cemento”, de la fotógrafa ceutí África Márquez de la Rubia, formada por imágenes de Agra, una de las ciudades más importantes de la India.

Muestra “Cantos de amor por la tierrina” en Pola de Laviana. El edificio del Cidan de Pola de Laviana acoge la exposición “Cantos de amor por la tierrina”, poemas de José María García (Pepito el Ferroviario) ilustrados con grabados de distintos artistas. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.

Centro

Exposición en Pola de Siero. La muestra “Traspasar el umbral”, de María Braña, se puede ver hasta hoy en la Casa de Cultura. De 17.00 a 21.00 horas.

Exposición en Posada de Llanera. La muestra “Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias” se puede ver hasta el día 25 en la Casa de Cultura en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. De miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas. Fines de semana, festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. De martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas; domingos, de 11.00 a 14.00.

Oriente

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el día 26 de la muestra “Mujeres viajeras”. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 h; sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el día 31 la exposición “Picos de Europa, paisaje de naturaleza y seres humanos”. De lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en Colunga. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga acoge hasta el día 29 la muestra “50.º aniversario de Cruz Roja en la mar”. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La exposición se inaugura hoy, jueves, a las 12.30 h.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. De miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas; sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Exposición en Navia. El espacio cultural El Liceo, de Navia, acoge hasta el día 31 la exposición “Hombre y barcos”, una muestra fotográfica de la Marina Española en el Museo Naval entre 1850 y 1935. De lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 horas, y de martes a jueves en horario de tarde, de 17.00 a 19.00 horas.

Bosque-jardín Fonte Baxa de Luarca. Está abierto de 10.00 a 18.00 horas. La entrada general cuesta tres euros. Hay descuentos para grupos de más de diez personas (dos euros) y un bono anual por 10 euros. Los menores de 14 años no pagan entrada.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico “Juan Pérez Villamil”, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. De martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro”. El Museo Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro”, que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.