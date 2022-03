Quique González, cantautor: “Tengo la suerte de acabar un disco y pensar en el próximo sin mirar atrás”

Quique González recupera la cita con sus fans que tuvo que aplazar hace un par de meses. El madrileño, afincado en Cantabria, llega con su último trabajo este domingo al teatro de La Laboral (20.00 h.), con una propuesta interesante, en la que encuentra el equilibrio para llevar al directo su sonido más acústico.

–Llega con su último trabajo “Sur en el valle”.

–Es un disco bastante acústico, un poco más introspectivo que otros trabajos. Estaremos prácticamente toda la banda en Gijón. Llevamos las canciones a un formato un poquito diferente al que tiene el disco, como el tratamiento de baterías, por ejemplo, para adaptarlas a ese rollo más acústico, pero sin perder la intensidad y los momentos eléctricos. Es un camino interesante para tomar en mi música, me gusta ese paisaje que creamos.

–¿Qué toque especial le da ese protagonismo del contrabajo?

–Es casi como llevar un músico más en el escenario. Es muy rotundo, imprime carácter a lo que estás haciendo. Me interesa mucho que algunas de las canciones que no lo llevaban, lo tienen ahora en directo.

–¿Ese guiño a las leyendas que produce el viento sur, en la cornisa cantábrica, lo convierten en su trabajo más peculiar y especial?

–Me gusta decir que el protagonismo del disco es el viento, que nos trae olores, recuerdos e incluso es capaz de cambiarnos el carácter, de influir en él, y hacernos el día algo diferente. Y a niveles extremos, la gente comete muchas locuras por el viento. Al haber escrito las canciones en los valles Pasiegos, más parado que en movimiento, supongo que también implica que sea un disco un pelín más contemplativo. Más de hacerse preguntas que de lanzar respuestas.

–Está muy condicionado este trabajo por el entorno de los valles pasiegos de Cantabria a la que suele acudir con frecuencia. ¿Recomendaría mudarse a otros artistas para crear desde la tranquilidad del norte?

–Me tiene enamorada toda la costa cantábrica, desde Galicia hasta Donosti. Me gusta mucho el carácter de la gente. Voy muchísimo a Llanes, Galicia o Bilbao. Llevo 17 años viviendo aquí. No sé si será inspirador para todo el mundo, pero para mí lo ha sido. Aquí he creado más música que en cualquier otra ciudad. Pero también es cierto, que después de tanto tiempo, necesitamos un poco más de luz y un clima menos hostil, cuando sufrimos los temporales y ausencia de sol.

–Trece discos en dos décadas. ¿Lo soñaba cuando empezó?

–He tenido la suerte de que casi al acabar un disco me he puesto a pensar en el siguiente sin mirar atrás. Hacer el primer disco casi me lo tomé como un premio y he tenido mucha suerte de contar con un público fantástico y muy fiel, que me ha seguido acompañando y se ha ido sumando. Es un tópico, pero no deja de ser cierto, que seguimos haciéndolo porque tengo gente interesada en mis canciones, y eso sí que es un premio y un regalo.

–Una excepción para mirar atrás. ¿Qué mantiene de sus inicios?

–Me gustaría más que mi evolución se valorase desde fuera, porque muchas veces uno no es tan consciente. Lo que busco es hacer discos distintos entre sí, algunos más vibrantes y urgentes, y otros más sosegados y acústicos. Pero también quedándome siempre con alguna cosa, e intentando explicarme a través de mis canciones. Lo que sí queda es que sigo influenciado por la música que escucho, por mis héroes musicales, como Tom Petty, Elvis. Camaron, Bob Dylan, José Ignacio Lápido o Nina la vocalista de “Morgan”.