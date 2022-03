Entrevista a Daniel Bianco: “Muchos descubren ahora la zarzuela; creían que era una cosa de viejos”

Daniel Bianco (Buenos Aires, 1958) dirige desde 2015 el Teatro de la Zarzuela, que lleva la próxima semana al Teatro Palacio Valdés de Avilés cuatro representaciones gratuitas de la zarzuela “El sobre verde” para estudiantes de Bachillerato y Secundaria y una quinta de pago paro el público en general (sábado 26, 20.15 horas). Este es el fruto de una alianza entre los teatros madrileño y avilesino en el marco del proyecto Zarza, que fomenta el conocimiento entre los jóvenes del género lírico español. El argentino Bianco lleva 37 años viviendo en España y en Asturias se siente “en casa”. “Me apasiona. Mi abuela, asturiana, siempre me contaba lo que había supuesto para ella haber llegado desde Asturias a Buenos Aires. Yo hice el camino al revés”.

–Al fin pueden representar en Avilés. El covid obligó a cancelar “Agua, azucarillos y aguardiente”...

–Avilés ha puesto desde el primer momento muchísimo esfuerzo para que pudiésemos estar aquí. Hace dos años, el 14 de marzo de 2020, tuvimos que parar esa obra con todo en el escenario (del Teatro Palacio Valdés) porque nos confinaron. El teatro cerró la puerta con el decorado de la anterior producción ya montado. Al fin llevaremos a la práctica un proyecto que nació hace seis años con la idea de que los jóvenes puedan llegar a entender, a descubrir, a gozar, a ver cómo es una zarzuela.

–¿Y cómo llega a la juventud?

–Esa era mi obsesión y pensé que dentro de la zarzuela, que es muy amplia, está el género chico (la revista, el sainete), que son obras de corta duración que me parecían que eran mucho más fáciles de llevar a los jóvenes que grandes obras como “Luisa Fernanda”. Este recorrido que hemos hecho (“La revoltosa”, “La verbena de la paloma”, “El dúo de La Africana”, “El sobre verde” actual) siempre han sido obras cantadas por actores y actrices cantantes. Y esto es muy bueno porque en Madrid, la Gran Vía está llena de musicales y descubrimos que toda esa gente que va a las audiciones de esos musicales también va a las del Teatro de La Zarzuela. Creían que era cosa de viejos, no sabían lo que era la zarzuela, y la han descubierto. Todos los espectáculos acaban con coloquio de 15 minutos.

–¿Por qué?

–Porque es importante que el público rompa la cuarta pared y se comunique con los actores cantantes. Es notorio como los jóvenes piensan que esta música, por ejemplo la de “El sobre verde”, podría haber sido compuesta ahora, cuando es una obra de 1927. Son casi cien años y empiezan a descubrirla ahora. Actualizar no sé lo que significa en el teatro pero sí sé lo que significa intentar que los ojos de hoy puedan ver una obra de hace cien años y que siga interesando. Y este es un poco el tratamiento de este espectáculo.

–Es cortito.

–Sí, una hora y cinco y cambia constantemente de decorado y de vestuario. Sirve para que los jóvenes puedan explicar, contar, y tener un sitio. Me hace sentir muy bien que un teatro público como el de La Zarzuela abra las puertas y dé un espacio a la gente joven. Y también valoro que el Palacio Valdés lo haga. Creo que es nuestra obligación como teatros públicos. En este país hay mucha gente con mucho talento.

–¿Una doble oportunidad: para actores y público?

–Así es. En este espectáculo, como en todos los del proyecto Zarza, detrás hay una labor del departamento didáctico. Quienes traen a los institutos a los teatros son los profesores y de propia voluntad. Nosotros nos comunicamos con los docentes, es lo mismo que se ha hecho aquí en Avilés. Hablamos, les damos todo tipo de pautas para que puedan trasladar a sus alumnos, que en muchos casos ya llegan preparados para ir a un teatro. Y el teatro tiene unos ritos: no se puede llegar tarde, no se puede hablar, hay que escucharse. Por eso el coloquio es muy importante: tenemos que aprender a escuchar lo que pregunta el otro, y ese es un ejercicio que debemos hacer constantemente porque vivimos en un mundo donde no nos escuchamos. Y ellos viven en un mundo que va mucho más rápido, porque tienen la cultura del dedo, de pasar el móvil, las redes sociales... Y el teatro, un oficio con el que no ha podido ni la guerra ni la pandemia, seguirá existiendo porque es algo vital, algo que los humanos necesitamos para reflexionar.

–¿Qué reflexión deja “El sobre verde”?

–Que uno debe perseguir sus sueños pero no mediante la fama, que tanto se educa en la televisión. si no mediante una carrera de fondo: esfuerzo, trabajo, dedicación.

–No es habitual que el Teatro de la Zarzuela salga de Madrid.

–Hemos estado en Sevilla con “La Revoltosa” el primer año. Interés hay, pero cuesta mucho concretar estas salidas porque tiene que haber gente que crea en el proyecto, que arriesgue y tenga un pensamiento como el de Yolanda Alonso (concejala de Cultura de Avilés), que cree que hay que dedicar tiempo en el teatro a la juventud.

–¿Esta alianza entre La Zarzuela y Avilés tiene futuro?

–Tiene futuro porque lo hemos planteado así desde el principio, lo que no sabemos es cuál será el futuro político, porque el año que viene hay elecciones.

–¿Qué ha cambiado por el teatro en las sucesivas crisis?

–Se ha demostrado, al menos en Madrid, que el público no abandonó las salas. Necesita el teatro. Prueba de ello es que, durante el tiempo que estuvimos encerrados, lo consumió a través de internet. Eso está bien, pero eso no es el teatro, el hecho vivo es lo que te atrapa. En eso se ha mantenido igual. Ha cambiado la forma de acercarse. Antes se compraban las entradas con mucha más anticipación, uno planificaba más. Ahora la semana del estreno es cuando más se vende y antes llegabas a ella con prácticamente todo vendido. Uno no sabe muy bien lo que va a ocurrir. Y respecto a lo que estamos viviendo ahora, no lo sé. Esta barbarie (la guerra de Ucrania), que nadie queremos, nos repercute a todos, la economía mundial se tambalea. Por eso hay que estar fuertes y la zarzuela es un género que da alegría, que esboza una sonrisa.