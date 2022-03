“Aumentar las plazas de grado agravaría la falta de profesores”, dicen en Medicina y Enfermería

La Universidad de Oviedo está de acuerdo con el Principado en el diagnóstico: faltan médicos y enfermeros. E incluso coincide con el Gobierno en la cura: incrementar el número de plazas en los grados. Ahora bien, los decanos de las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud de Oviedo y de Enfermería de Gijón, advierten que un aumento del diez por ciento en la oferta de primer año, como solicitará la Consejería de Salud al Rectorado de Ignacio Villaverde, “no se puede hacer de un curso para otro” y piden que la decisión se estudie “muy despacio”. Entre otros motivos, porque esa subida de estudiantes implicaría más recursos técnicos y humanos. “Y si ya tenemos problemas ahora de escasez de profesores en todas las áreas sanitarias, imagínense con más alumnos”, avisan los responsables universitarios. De ahí que también urjan a la Administración a “incentivar y facilitar” el acceso a la carrera académica de los profesionales sanitarios.

La petición que el Principado hará a la Universidad de Oviedo de incrementar un diez por ciento las plazas de nuevo ingreso, y que fue adelantada este sábado por LA NUEVA ESPAÑA, se sustenta en la escasez de médicos y enfermeras que desde hace años padece el sistema sanitario y que se prevé que vaya a más en los próximos tiempos. De hecho, entre los años 2023 y 2024 se espera que se produzca un gran relevo generacional con la jubilación (a los 65 años) de 275 médicos y 260 enfermeras. Sin embargo, el Consejo de Gobierno de la Universidad ya aprobó el pasado 25 de febrero la oferta de plazas para el próximo curso, sin cambios para las carreras de Medicina y Enfermería. Esto significa que la matrícula de Medicina se mantendrá el próximo septiembre en 150, Enfermería de Oviedo en 100, y Enfermería de Gijón en 70. De incrementarse un diez por ciento, la oferta pasaría a 165, 110 y 77, respectivamente.

El Rectorado de Ignacio Villaverde alude precisamente a que las plazas para el próximo curso “ya están aprobadas” y, en cualquier caso, sostiene que un incremento en las plazas tampoco solucionaría el problema actual, sino que tendría efecto “dentro de nueve o diez años”. “Tampoco tenemos ni las infraestructuras ni el profesorado necesario para afrontarlo”, rematan.

José Antonio Vega, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en el campus ovetense del Cristo, llama a estudiar “muy despacio” la propuesta “si no queremos estar continuamente dando pendulazos”. “Hacen falta médicos, eso es cierto, pero en el contexto actual, con la población que tenemos. ¿Y cuándo descienda? ¿Volvemos a menguar las plazas?”, comenta. Por eso, insiste, “hay que ir despacito y no tomar ninguna decisión precipitada”. Eso no quita, aclara Vega, que no haya que actuar ante los déficits de especialidades concretas –como anestesia, familia, otorrino y urología–, sin embargo, “hace falta planificar a largo plazo”.

El decano de la Facultad de Medicina también pone el acento en que un aumento de plazas implicaría “más medios técnicos y humanos”. De lo contrario, la calidad formativa “decaería”. “No podemos tener más alumnos y seguir con el mismo número de profesores”, señala. Y esto acentuaría otro problema: la escasez de docentes que ya hay hoy en todas las áreas sanitarias. “También se necesitarían más aulas, más laboratorios, más salas de prácticas... El asunto es complejo”, zanja José Antonio Vega, quien aclara que “ni el Rectorado ni la Consejería” le han trasmitido nada sobre las intenciones de aumentar la oferta.

Fernando Alonso, decano de la Facultad de Enfermería de Gijón, recuerda que ya en el año 2012 el Ministerio de Sanidad indicaba en un informe “dos grandes problemas de personal: las bajas ratios de enfermeras, sensiblemente inferiores a la media de los países OCDE, y el envejecimiento de las plantillas”. Todo eso con el añadido de que en 2010 se desarrollaron las especialidades de enfermería y entró en vigor el plan Bolonia, con el consiguiente paso de una diplomatura de tres años a un grado de cuatro. “En este escenario –opina–, es evidente que una de las soluciones al problema de la falta de profesionales pasa por incrementar el número de egresados y, por tanto, la oferta de nuevas plazas de ingreso”. Pero, añade a renglón seguido, “esto no es algo que se pueda realizar de un curso para otro”.

“De entrada, es necesario modificar la memoria del título; una modificación que debe ser aprobada por la ANECA y que tiene que ir acompañada de una estimación de recursos. En el caso de la Facultad de Enfermería de Gijón, se necesitaría más espacio y más docentes para poder asumir un aumento significativo de la matrícula”, explica Fernando Alonso. En el apartado de profesorado, señala el decano, “la Universidad, como el propio sistema sanitario, tiene también sus propios problemas de demografía profesional”.

“La falta de profesores cualificados (es decir, acreditados) ya está generando problemas con la densidad de estudiantado actual. El inicio de la carrera docente e investigadora es muy difícil y una opción escasamente atractiva para jóvenes graduados en un contexto, además, de prácticamente pleno empleo”, advierte. Por ello, Alonso cree que cualquier incremento en la oferta de plazas debería ir acompañada de otra medida sustancial: “incentivar al acceso a la carrera docente a los profesionales sanitarios, facilitando por ejemplo la acreditación y desarrollando la figura de profesor contratado doctor vinculado”.