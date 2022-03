Entrevista a Marta F. Crestelo y Marcos Merino: “Asturias tiene una de las mayores concentraciones de patrimonio industrial de Europa”

Hispania Nostra, cuya presidencia de honor ostenta la reina Letizia, es la asociación cultural de referencia en la defensa del patrimonio español. Esta entidad ha concedido su premio a las buenas prácticas en la difusión del patrimonio cultural al proyecto desarrollado por el director de documentales Marcos M. Merino y la productora Marta F. Crestelo en torno al patrimonio industrial asturiano y que se sustancia en la plataforma digital “patrimoniuindustrial.com”. Esta web, que cuenta con el respaldo de 24 instituciones públicas de la región, recoge información escrita audiovisual en español, inglés y asturiano, de más de 300 enclaves industriales en Asturias, además de centenares de testimonios de trabajadores y trabajadoras de la minería, el ferrocarril y en general de la industria que marcó, y aún marca, la vida y la historia de Asturias. El próximo jueves, día 24, en el Museo del Ferrocarril de Asturias, en Gijón, se hará entrega del galardón. Es el primer proyecto relacionado con el patrimonio industrial que recibe este reconocimiento.

-Para quien no conozca su proyecto, ¿qué es lo que Hispania Nostra ha premiado?

Marcos M. Merino: -Las buenas prácticas a la difusión del patrimonio cultural en España de la web patrimoniuindustrial.com. Básicamente, la puesta en valor del legado industrial en Asturias. Se trata de proyecto que supone un hito en la difusión del patrimonio cultural en Europa que incluye más de 2.000 páginas en español, inglés y asturiano sobre nuestro patrimonio industrial material e inmaterial. Hemos participado en su creación y desarrollo 30 profesionales del cine, la investigación, la arquitectura, el sonido, el diseño web, la programación o el marketing online.

Marta F. Crestelo: -El fallo del jurado de Hispania Nostra destaca, sobre todo, la recopilación de un tipo de patrimonio muchas veces olvidado. Señala también la aportación que supone respecto a la difusión y, en consecuencia, sobre la concienciación social que es un paso imprescindible para su conservación. Es el primer proyecto asturiano de patrimonio industrial que recibe este reconocimiento y el primer proyecto web nacional también. El jurado ha subrayado también el trabajo en red que representa porque cuenta con el apoyo de 24 instituciones públicas y privadas. Es curioso porque el premio fue anunciado en 2020 cuando estábamos en pleno confinamiento y ahora ha cobrado más sentido.

-Patrimonio industrial: ¿ya hemos dado el paso para su reconocimiento popular o persiste la idea de que se trata de restos inservibles que mejor sería derribar?

MMM: -Creo que la distancia temporal es determinante en el reconocimiento de cualquier tipo de patrimonio y, en el caso del patrimonio industrial, todavía es un asunto más complejo porque eran espacios de trabajo que en la inmensa mayoría de los casos cesaron su actividad. Aquí se mezclan emociones contrapuestas porque en la memoria colectiva su reconocimiento no deja de simbolizar el final de una época. El primer paso hacia su preservación siempre es su conocimiento y difusión a los jóvenes porque sin la complicidad de las futuras generaciones será muy complicado preservarlo. No hablo de nostalgias, ni grandonismos porque somos muy tendentes a ello sino de recordar quiénes somos y de dónde venimos con las luces y las sombras que siempre tiene la historia.

MFC: -En mi opinión, domina la indiferencia social sobre este asunto. Es imposible preservarlo todo porque tenemos una de las mayores concentraciones de patrimonio industrial de Europa. Creo que es necesario actuar con rigor como han hecho otros países como Alemania o Bélgica donde analizaron durante décadas la posible reutilización de sus antiguos espacios industriales, descubriendo, por ejemplo, que son inspiradores para profesiones basadas en la creatividad. Hay otras opciones más allá del museo o el derribo. Hay ejemplos en Asturias como las centrales hidroeléctricas que, en algunos casos, siguen funcionando después de cien años y constituyen verdaderas joyas de la arquitectura industrial. Personalmente, me entristece el derribo de cualquier edificio histórico porque si no somos capaces de encontrarle una utilidad en el presente quizás sea mejor retrasar la decisión para que la adopten futuras generaciones.

-Asturias, aquella región rural y pobre, “refundada” por el carbón y el acero a finales del XIX, ¿está ahora olvidándose de todos los restos materiales que nos dejó aquella industria?

MMM: -Creo que esos restos materiales son tan sólidos que, en muchos casos, van a sobrevivirnos a todos. Parece difícil olvidarlos cuando están tan presentes en algunos lugares como las cuencas mineras centrales, Avilés, Somiedo, Salime, Belmonte, Arnao, Oviedo, etc. De hecho, creo que la concienciación sobre ese patrimonio crece cada día y nosotros lo estamos comprobando con las estadísticas que tiene la web. Es cierto que hay territorios muy dispares sobre el reconocimiento de su legado industrial.

MFC: -Asturias es un referente nacional en la difusión y preservación de su patrimonio industrial. Otra cosa es la concienciación colectiva y la admisión de su valor histórico, artístico o su posible reutilización. La legislación en Asturias, por ejemplo, fue pionera en su protección y hay ejemplos como País Vasco donde los derribos han sido más frecuentes que su conservación aunque también es cierto que existe una mayor presión urbanística.

-¿Ahora que todos somos verdes, estamos “descarbonizando” también la memoria colectiva asturiana? ¿La “derrota conviene olvidarla”, como se subtitula uno de sus últimos documentales?

MMM: -Ese subtítulo pertenece a una película que plantea la aceptación y el conocimiento de lo ocurrido como elemento clave para avanzar hacia el futuro. La transmisión cultural del legado minero e industrial en Asturias ha sido nuestro principal propósito como creadores desde que regresamos tras quince años trabajando como periodistas en televisión en Madrid. Volvimos con la intención de retratar una cultura que estaba prácticamente extinguida en Europa y nos encontramos una ruptura de la transmisión cultural entre los más jóvenes que decidimos combatir a través del cine, la televisión o incluso la alfabetización audiovisual.

MFC: -Recuerdo proyecciones donde adolescentes de Langreo o Mieres desconocían la palabra silicosis o castillete. Creo que la agonía del proceso de reconversión y los clichés negativos difundidos sobre las prejubilaciones han impedido la transmisión de determinados valores que hoy seguirían siendo de enorme utilidad.

-¿Qué valores?

-MFC: -La importancia de las redes comunitarias (trabajo en red) y del apoyo mutuo, la capacidad de organizarse y luchar para mejorar las condiciones de vida, el arrojo para expresar una opinión más allá de lo políticamente correcto, la autenticidad y la falta de pretensión, el conocimiento y el respeto por los orígenes socioeconómicos de sus antepasados, entender y creer en la fuerza del colectivo o asumir la derrota como parte del proceso para lograr avanzar.

-Su página permite redescubrir la belleza arquitectónica de algunas de aquellas instalaciones, la mayoría en desuso, aunque no todas. ¿Tienen alguna preferencia de entre todas las que ustedes recogen en su página?

MFC: -Siempre es difícil distinguir entre tantas cosas, pero creo que el legado de Vaquero Palacios y las centrales hidroeléctricas que diseñó constituyen un hito de la arquitectura industrial en el mundo. La Central de Salime y su mural, por ejemplo, es una obra antológica por su magnitud, belleza y singularidad.

MMM: -Nuestro patrimonio material minero también es muy diverso: Arnao y su mina bajo el mar, la armoniosa belleza de la casa de máquinas del Pozo San Luis y, sobre todo, la concentración y diversidad del Valle del Turón donde me conmueve la poética convivencia con la naturaleza que está recuperando lo que un día le arrebatamos como ocurre en otros espacios como el Pozo San Fernando.

-En su proyecto tiene también un peso importante el patrimonio oral. Al que pocos parecen darle importancia. ¿Habría que hacer más por fijar aquella cultura antes de que desaparezca?

MFC: -El patrimonio oral constituye la parte más frágil de la memoria y, desde el principio, fue una parte fundamental en el proyecto. Nos gustaría haber empezado antes y contar con más recursos porque, en algunos casos, como los maquinistas de vapor hemos llegado demasiado tarde.

MMM: -Es la parte más viva del proyecto porque el patrimonio material es finito y la mayoría ya está retratado en la web. Tenemos la firme intención de continuar entrevistando a trabajadoras y trabajadores de sectores pendientes como las fábricas de tabacos, la industria química, las fábricas de cerámica y loza, los puertos, etc.

-¿Qué aprendieron ustedes durante el proceso de recopilación e investigación para echar a andar esta plataforma de difusión cultura?

MMM:- Entendemos nuestro trabajo como un relato coherente que amplía su mirada en cada proyecto y, de hecho, patrimoniuindustrial.com es una continuación de nuestras obras anteriores. He fortalecido mi necesidad como creador de apelar al presente y el entorno que me rodea. patrimoniuindustrial.com, por ejemplo, no emplea ni una solo imagen de archivo. Creo que la nostalgia puede llevarnos al mito y no concibo el futuro desde la mitificación del pasado sino desde su conocimiento y utilidad en el presente. Se trata de un proyecto para las generaciones venideras que dentro de veinte años seguirá teniendo sentido.

MFC: -Yo he aprendido la importancia del trabajo multidisciplinar porque la aportación de decenas de profesionales destacados de otras áreas nos ha permitido desarrollar un proyecto de vanguardia con un rigor histórico, artístico y técnico que está siendo reconocido nacional e internacionalmente. He aprendido también lo importante que resulta el llamado “trabajo en red” porque nos han apoyado la mayor parte de las instituciones públicas y privadas vinculadas al patrimonio industrial en Asturias, accediendo a espacios donde antes no había entrado una cámara.

-¿Ustedes son los autores de “Remine”, la gran elegía minera, luego vino “In Memoriam” y ahora cuál es el documental que habría que hacer sobre la Asturias actual?

MMM: -Llevamos más de un año con un proyecto de película que va a ser una continuación de nuestros dos largometrajes anteriores. ReMine retrata una cultura extinguida y única, In Memoriam plantea la necesidad de preservarla y el proyecto actual evalúa las consecuencias que ha tenido sobre la sociedad el fin de esos tiempos. Insisto en nuestra necesidad de mirar el presente y el mundo que nos rodea pero siempre retratando Asturias como sujeto fílmico universal.

MFC: -Asturias lleva décadas sufriendo problemas demográficos como el envejecimiento o la despoblación que ahora destacan entre los principales desafíos de la agenda europea. Es difícil ser más concretos porque nuestras películas llevan años de investigación y comprensión del contexto y los personajes antes de la representación y sería muy aventurado pronunciar una sinopsis. Además, está el asunto de la financiación que cada día es más complejo.

-Última pregunta, ¿cómo pasaron ustedes la pandemia? La UNESCO alertó recientemente de que los creadores, a nivel mundial, habían sido los más afectados económicamente por la pandemia. ¿Qué perspectivas ven ahora?

MFC: -Tenemos una profesión cuya única certeza es la incertidumbre, pero es cierto que estos dos últimos años han sido muy duros para todos. Personalmente, tenemos serias dudas de poder continuar como productores y creadores independientes en Asturias porque a pesar de que todos nuestros trabajos han sido premiados nacional e internacionalmente cada proyecto es más difícil sacarlo adelante. Estamos buscando otras líneas como la coproducción nacional e internacional para conseguirlo, pero es complicado porque competimos en inferioridad de condiciones respecto a otras autonomías.

MMM: -A mi me preocupa la oportunidad perdida. Recibimos proyectos de jóvenes creadoras y creadores todas las semanas, pero no contamos con los apoyos que tienen otras cinematografías nacionales. Me entristece pensar en nuestra endémica resistencia al cambio porque no podemos permitirnos más jóvenes con talento y formación emigrando a otros lugares en busca de oportunidades. Tengo claro que si algo no funciona durante veinte años no tiene sentido mantenerlo sin cambios porque seguirá sin dar frutos y, en el caso del cine y el audiovisual, parece que las estructuras actuales merecen una estrategia distinta para ser competitivos en un sector que tiene futuro y crea empleo cualificado como estamos viendo en otros territorios nacionales y europeos.