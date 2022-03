Nueva ley de tráfico: estas son sus principales novedades

Tras su aprobación en el Parlamento, el lunes entra en vigor la modificación de la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que tiene por objetivo luchar contra la siniestralidad en carretera, una epidemia que el año pasado segó la vida de 1.004 personas (un 9% menos que en 2019) mientras que otras 3.728 resultaron heridas graves. Estas son las principales novedades de la norma.

Seis puntos por usar el móvil

Las distracciones al volante son, desde 2016, la primera causa de los accidentes mortales (31%). Y va en aumento. El uso masivo del móvil y las redes sociales son, según la DGT, “elementos nocivos” durante la conducción. La nueva norma mantiene los 200 euros de sanción económica por usar el móvil mientas se conduce, pero aumenta de tres a seis los puntos del carnet que se perderán. Para los motoristas, queda autorizado en el casco el uso de dispositivos inalámbricos de comunicación o navegación certificados u homologados siempre que no afecte a la seguridad en la conducción.

Cuatro puntos por no llevar cinturón

El uso del cinturón en España es obligatorio desde 1975 para los asientos delanteros y desde 1992 para los traseros. Es el elemento más importante para la seguridad pasiva porque es el único freno del cuerpo en caso de impacto, tanto para el conductor como para los pasajeros. No es una pieza aislada sino que forma un conjunto con el airbag y los reposacabezas. Estos últimos no sirven si no se lleva abrochado el cinturón. La DGT recuerda que su uso correcto reduce de tres a uno la probabilidad de muerte en un siniestro y alcanza su máxima eficacia en los vuelcos, donde reduce el riesgo de fallecimiento en un 77%. A pesar de esto, el 26% de las víctimas mortales en la carretera en 2021 no lo llevaban abrochado. La nueva legislación mantiene la sanción de 200 euros, pero aumenta de tres a cuatro los puntos a detraer. La misma multa se impondrá por llevar a los niños sin sistemas específicos de retención infantil (sillas o alzadores en función de su altura y peso) o, en el caso de viajar en moto, por no llevar casco.

Protección para los ciclistas

Los ciclistas están considerados, como los peatones, “usuarios vulnerables”. En 2021, fallecieron 31 ciclistas en siniestros. La nueva norma incrementa su seguridad haciendo obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de cuatro a seis los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a usuarios de las dos ruedas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros. La multa se mantiene igual: 200 euros. También se prohíbe parar o estacionar en el carril bici o en vías ciclistas.

Adelantamientos

Dos de cada tres accidentes mortales se producen en vías convencionales. A partir de ahora, se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras secundarias -cuya velocidad máxima es de 90 km/h- cuando adelanten a otros vehículos. Este punto -un objetivo personal del director de Tráfico, Pere Navarro, no quedó aprobado en uno de los trámites parlamentarios. Finalmente, en las posteriores modificaciones, se incluyó.

Menores, cero alcohol

Los conductores menores de edad de cualquier vehículo (ciclomotores, motos hasta 125cc, bicicletas y patinetes eléctricos) no podrán circular con una tasa de alcohol superior a cero.

Recuperación de puntos

Para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos han de pasar dos años sin cometer ninguna infracción. Hasta ahora, ese periodo variaba en función de la gravedad de la falta. La DGT permitirá recuperar dos puntos por la realización de cursos de conducción segura y eficiente.

Copiar en un examen

La nueva norma introduce como infracción -sancionada con 500 euros- el uso de dispositivos de comunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención del carnet, así como en las de recuperación de permisos. El aspirante sancionado no podrá presentarse de nuevo al examen en un plazo de seis meses.

Radares

Otra infracción -en este caso, sancionada con la pérdida de tres puntos- es llevar inhibidores de radares o cinemómetros estén conectados o no. La DGT argumenta que “son sistemas que interfieren en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia”. El doble de puntos se perderán (seis) en el caso de arrojar a la vía objetos que puedan producir accidentes o incendios.