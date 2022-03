La gran superficie de muro a enlucir en las pruebas de Santullano sorprende a los expertos

Los expertos, también las autoridades, son conscientes de que la conservación de las pinturas murales del templo prerrománico de Santullano pasa, en gran medida, por proteger el exterior de los muros del edificio. El Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), entidad que financiará y dirigirá la restauración de los frescos, lo dejó claro el pasado verano, cuando descartó iniciar la intervención antes de revestir los muros, al considerar que la causa principal del deterioro de las pinturas es, precisamente, esa condición desnuda de los muros. Por esto mismo, la reciente decisión del pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, que ha autorizado los ensayos para aplicar un futuro enlucido a los muros, ha sido recibida con satisfacción entre los especialistas. Pero algunos de los detalles que han trascendido de las pruebas, principalmente la superficie de muro que será objeto de análisis y las localizaciones propuestas, han causado sorpresa.

Una vez que el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural dio luz verde a los ensayos, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo avanzó diversos detalles: su presupuesto, de 56.872 euros); que los ensayos se realizarán “sobre los cerramientos exteriores del ábside, en todas sus orientaciones sur, norte y este, con una superficie de intervención de unos 62 metros cuadrados”; y que se aplicarán dos tipos de mortero de cal, ambos de idéntica composición pero uno de ellos enriquecido con “la aplicación final de un producto hidrófugo con nanopartículas” que debería ayudar a “prolongar la durabilidad y reducir el mantenimiento del revestimiento”.

Entre los profesionales de la restauración, sorprende la cuantía del presupuesto de la intervención, que se considera “escaso en atención a la responsabilidad que conlleva esta intervención”, y también la extensión de la superficie de intervención, toda vez que se pensaba que la propuesta pasaría por intervenir en una porción muy reducida de los muros, y siempre en zonas en las que no hubiese pintura.

Jesús Puras, uno de los grandes especialistas en restauración monumental, dice que la intervención propuesta tiene algunas carencias que pueden hacer que no arroje toda la información precisa para la posterior aplicación de un enlucido adecuado. “Es demasiada superficie para un ensayo, no veo claro que se aplique en zonas con pinturas al interior y el presupuesto es escaso. Tampoco creo que vaya a funcionar la introducción de nanopartículas, creo que no está suficientemente testado. Y en cualquier caso, si no se le da un tratamiento previo a los paramentos, cualquier aplicación sobre los muros está condenada al fracaso”, reflexiona Puras. Otros especialistas –que prefieren no dar su nombre ante la opción de participar en una futura licitación– coinciden en sus valoraciones respecto a la extensión del ensayo y al presupuesto, aunque la introducción de nanopartículas genera más división de opiniones.

Otra cuestión es que un ensayo de más calado pueda ayudar a concienciar sobre el cambio en la imagen del monumento que se producirá una vez se aplique el enlucido. El historiador del arte Lorenzo Arias insiste que será “un cambio radical que quizás requerirá de algún paso intermedio”. Así, considera que el ensayo puede ser una especie de “fase de transición” en el que los fragmentos enlucidos podrían ir “ayudando al cambio de mentalidad” sobre Santullano, aunque también invita a los responsables a ensayar hidrofugantes traslúcidos que puedan hacer la misma función que un enlucido sin marcar un cambio tan notable en el edificio.