Mario Obrero, poeta: “La poesía como expresión es eminentemente joven; la rebeldía juvenil es poética”

El madrileño Mario Obrero, premio de poesía de la Fundación Loewe a la Creación Joven, será uno de los participantes en Gijón en el festival “Poex”, donde presentará su último libro “Las cerezas sobre la muerte”.

–¿A los jóvenes les interesa la poesía o es un caso aislado?

–Interesa la poesía, y la confidencialidad poética me parece que es algo universal, no sólo como característica, sino como derecho del ser humano, esa capacidad de ver las cosas y lo distinto. En cierto modo la poesía como expresión es inherentemente joven. Cuando hay poetas como la asturiana María Teresa González, que escriben, como dice ella, por un cristal, esa rebeldía de la adolescencia es la rebeldía de la poesía, es la rebeldía de la poética, sea para alguien de 70 o de 18 años.

–¿Existe alguna forma para llegar mejor a ese futuro de la poesía?

–Vivimos en un país al que llamamos democrático, y creo que no tenemos el derecho a ser ignorantes: tenemos el derecho a ser inocentes. La inocencia es algo maravilloso. No conocer la poesía, siempre que estés con los ojos abiertos y la predisposición a entregarte a nuevas cosas, es algo positivo. El problema es la ignorancia, que nunca viene por parte del receptor, del joven o el estudiante, si no que es una condición externa y voluntaria de según qué poderes. Contra eso hay que garantizar el derecho a la cultura, que es constitucional, igual que la sanidad. Es necesario el derecho universal a la poesía y a todo pensamiento crítico y que se salga de la cotidianidad.

–Empezó a escribir con apenas siete años. ¿Qué le animó?

–Por la influencia de una maestra de la escuela pública, como es mi madre. Hay una relación muy interesante e importante entre la educación, las escuelas, las bibliotecas, y todas esas estructuras públicas de colectivización de la cultura. La poesía se muestra como un ejercicio de compartir. Es inevitable pensar en esos inicios y en esas lecturas de autores que conciben la poesía como una reunión. En mi caso personal, me marcaron Guadalupe Grande o Juan Carlos Mestre, poetas a los que admiro y que me ayudan a continuar y a descubrir que la poesía no es un acto individual, y muchos menos individualista. Es un acto social y comunitario.

–Estudia Filología Hispánica. ¿Cómo ve su futuro?

–Me importan muchos futuros, porque la poesía, si habla de algo, es del futuro. Me importa el futuro social, ecologista, incluso el de nuestras lenguas, pienso ahora en el proceso de oficialización del asturiano y de todas esas campañas terribles de odio que despierta la extrema derecha. Una lengua es algo muy necesario, es lo que incumbe, más que mi futuro laboral. Me apellido es Obrero, tengo noción del trabajo, sé que no tengo la vida ganada y que tendré que trabajar, pero más allá de eso es otro futuro que atañe a la palabra poética y a los poetas.

–Estará en Gijón con su tercer libro. ¿Qué transmite?

–Me ilusiona llevarlo a Gijón porque está escrito en cinco lenguas distintas del Estado, entre ellas el asturiano, en un momento en el que es preciso dar algo de batalla en su favor. El asturiano es una lengua que lleva 22 años normalizada, y merece dar un salto más a la oficialidad. Además, me interesa mucho hablar sobre las lenguas de la memoria histórica, porque me fui dando cuenta de que hay un vínculo preocupante entre quien denosta la memoria histórica y quien hace comentarios peyorativos hacia la lengua.