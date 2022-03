El Rectorado trabaja “a fondo” para que “la ciencia no pare” con la reforma laboral, dice Villaverde

La Universidad de Oviedo está trabajando “a fondo” para “buscar soluciones” a la reforma laboral que permitan “no parar la investigación” en Asturias. Así lo aseguró ayer a LA NUEVA ESPAÑA el Rector, Ignacio Villaverde, quien dijo sumarse a la “preocupación” expresada por los grupos científicos, tras la supresión, en la nueva ley, del contrato de obra y servicio, muy utilizado en los laboratorios, y no existir, por ahora, más solución que firmar convenios solo por seis meses y siempre y cuando se lancen antes del día 30 de este mes. Lo que pasará con el fichaje de talento científico a partir del 1 de abril es una incógnita. Y lo equipos advierten que no solo se dejarán en la calle a decenas de jóvenes investigadores, una vez transcurra el medio año, sino que también “perderemos dinero público”. La Universidad está tramitando ahora un centenar de estos contratos cortos. O lo que es lo mismo: al menos cien científicos serán despedidos antes de que finalice 2022.

El Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad pide “paciencia”: “Estamos atravesando un momento de transición. Todo quedará resuelto cuando se apruebe la nueva ley de Ciencia, que espero que se haga efectiva lo antes posible”. Según Borja Sánchez, la reforma “supone un avance muy importante para la carrera científica y para acabar con la precariedad laboral en el ámbito de la investigación”. La norma ya ha pasado el filtro del Consejo de Ministros, pero todavía no ha llegado al Congreso. En cualquier caso, se quejan los científicos asturianos, no resolverá del todo el problema. La reforma contempla figuras concretas para los pre y postdoctorales, pero no para los titulados que se encuentran en una etapa anterior y no están estudiando el doctorado.

Francisco Ortega, catedrático del área de Proyectos de Ingeniería y director del grupo de investigación de Ingeniería de Proyectos (GIPI), asegura que al menos en su rama los contratos pre y postdoctorales “no son la base” de los proyectos, sino otro tipo de graduados. En palabras de Javier de Cos, catedrático del departamento de Explotación y Prospección de Minas y director del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), la reforma laboral pone remedio a la precariedad, pero al sistema científico español “lo hace polvo”. Por varias razones. La principal es que elimina el contrato de obra y servicio, el que se estaba utilizando para contratar a personal con cargo a proyectos de investigación, y los sustituye por otra modalidad indefinida.

La polémica, en cinco claves

1. Fin de los contratos de obra y servicio Con la entrada en vigor de la reforma laboral, se suprimieron los contratos de obra, que era una fórmula muy utilizada en los laboratorios de toda España, asociados a los proyectos de investigación. 2. Prórroga de medio año La ley concede un período extra de medio año para seguir haciendo este tipo de contratos, siempre y cuando se firmen antes del día 30 de este mes. Lo que pasará luego depende de la nueva ley de Ciencia. 3. Sin figura alternativa Los científicos se quejan de que la reforma no incluye una figura análoga de contratación. La ley de Ciencia contempla soluciones para los pre y postdoctorales, pero no para científicos en una etapa previa. 4. Personal básico Muchos grupos de investigación se nutren precisamente de personal científico- técnico que ha finalizado un grado pero que aún no ha empezado el doctorado, por lo que están especialmente preocupados. 5. Retrasos y fondos Las contrataciones de personal se están empezando a hacer ahora, habiéndose perdido casi tres meses de trabajo. Los grupos también avisan de que “se perderá dinero público”.



Dos soluciones temporales

El Rectorado atribuye el momento de “incertidumbre” en el que se encuentran los laboratorios asturianos al “relevo en el Ministerio de Universidades”, lo cual provocó “cierta descoordinación entre las carteras de Ciencia, Universidades y Trabajo”. “La ley de Ciencia sí que regula una fórmula contractual específica –profundiza Villaverde– pero, como está en trámite parlamentario, no se puede utilizar”. ¿Cómo está tapando entonces el agujero la Universidad de Oviedo? Con dos parches: con contratos por obra o servicio de un máximo de seis meses, y con indefinidos ligados a la ejecución de proyectos. “Estamos seguros que con estas fórmulas transitorias los grupos podrán contratar y que no se perderán esos fondos, aunque no sea la solución más deseada o más adecuada en este momento”, expresa el máximo responsable académico. Sin embargo, en los laboratorios cunde el pánico y algunos equipos temen incluso por su supervivencia. “Hasta el día 30 todavía tenemos una solución, pero, ¿qué pasará a partir del 1 de abril? ¿Qué sucederá con el personal que está acabando sus contratos? Nosotros tenemos varios científicos en esta situación”, se pregunta Francisco Ortega.

El Rector, junto a sus homólogos del Grupo 9 de Universidades, se reunirá esta misma semana con el Ministro Joan Subirats, para tratar, entre otros temas, la reforma laboral. Le exigirán, adelanta Villaverde, “que busque una pronta solución a esta situación de incertidumbre”. Precisamente, ayer el Gobierno aprobó una enmienda en la reforma laboral para incluir un nuevo “contrato laboral artístico de duración determinada” en el sector cultural, también afectado por la eliminación de los contratos por obra y servicio. A pesar de la polémica, el Rector pide “ver con cierto optimismo la reforma”. “Si finalmente se aprueba la ley de Ciencia, a las universidades se nos dotará de un instrumento mucho más adecuado para contratar a personal técnico con cargo a proyectos. Creo que es una oportunidad para evitar ciertas perversiones que se estaban provocando con contrataciones por obra que acababan desembocando en sentencias que nos obligaban a incorporar a este personal como indefinido no fijo. Y porque ofrece unas condiciones laborales más claras, precisas y seguras”, manifiesta.

“Perdemos dinero”

Los grupos afirman tener dificultades para cubrir los contratos de seis meses que se están firmando estos días. “Tenemos lanzados dos. Uno de ellos está por resolver y para el otro solo recibimos un candidato”, cuenta Mar Alonso, profesora titular del departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación e investigadora del grupo Giconsime. Otro problema asociado a ello es que, por todos los cambios que implicó la reforma, las contrataciones no se activaron hasta este mes, lo cual ha generado un retraso, ya irrecuperable, de casi tres meses. “La situación es muy grave. Hemos perdido casi un cuarto de año: el tiempo para gastar los presupuestos va corriendo y los proyectos no avanzan. Perderemos dinero público”, alerta Francisco Ortega.

Los más afectados serán los beneficiarios de las ayudas “Grupines” del Principado, de apoyo a los equipos científicos, que obliga a gastar por año en personal un importe determinado, sin poder transferirlo a otras partidas. “Sabemos que el vicerrectorado de Investigación está en conversaciones con el Principado para modificar las bases, pero perdemos dinero igual”, sostiene Javier de Cos, que agradece el esfuerzo que está haciendo el Rectorado, algo que reconocen todos los científicos. En concreto, se propone poder gastar las cuantías reservadas para personal en otras partidas, como por ejemplo infraestructuras, aunque lo ideal, señala Francisco Ortega, sería “poder moverlo a otra anualidad” y gastarlo en personal. “En nuestro caso, es lo que más necesitamos”, afirma.

Toda esta situación de incertidumbre ya está teniendo efectos directos en las plantillas. Del grupo de Accionamientos Eléctricos y Convertidores de Potencia, que lidera Fernando Briz, ya se han ido en el último mes dos científicos extranjeros. Y “hay que pensar que se irán más”, remata Francisco Ortega.