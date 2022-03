El biólogo gijonés que convirtió su tesis doctoral en un cómic

Cinco años de tesis doctoral sintetizadas en un cómic de veintidós páginas. Es la original iniciativa que ha desarrollado el biólogo gijonés Alejandro Navazas Álvarez para explicar a familiares y amigos su investigación sobre la descontaminación de suelos de origen industrial. “Como mi entorno no iba a leer la tesis, pensé en hacer un cómic para llegar al público y que lo disfrutasen”, explica el joven desde Bruselas, donde trabaja en la Confederación Europea de las Industrias del Reciclaje. Su colorida publicación cuenta, según explica, “la historia de los terrenos contaminados y los mecanismos de tolerancia de las plantas a los metales pesados, concretamente, al arsénico”. En el tebeo juegan un papel protagonista dos bacterias, llamadas “Pantoea” y “Rhodococcus”, que son presentadas como superhéroes, ya que “son capaces de aumentar la tolerancia de las plantas al arsénico y acelerar la descontaminación del terreno”.

El biólogo gijonés, de 31 años, realizó los ensayos de su tesis en un terreno contaminado de la antigua fábrica de Nitrastur, en Langreo. Se trató, como relata en su cómic tirando de ilustraciones y viñetas, de estudiar dos bacterias que viven en las raíces de las plantas y que les ayudan, en este caso a los sauces, a limpiar más rápido los suelos contaminados. Alejandro Navazas desarrolló, además, un mecanismo de inoculación que permite inyectar a los árboles, a modo de vitaminas contra la polución, mayor cantidad de estas bacterias. El doctor en Biología lo compara con “el yogur Actimel que te tomas para digerir mejor la comida”. Con la diferencia que aquí el complemento alimenticio es para absorber más metales pesados y limpiar antes los suelos. Este trabajo se llevó a cabo entre la Universidad de Oviedo (los departamentos de Biología de Organismos y Sistemas, y de Biología Funcional) y la Universidad de Hasselt de Bélgica.

Navazas participó, a lo largo de la carrera de Biología, en varios concursos de divulgación de trabajos científicos a través de cómics y pensó en hacer lo mismo, esta vez por iniciativa propia, con su tesis doctoral. “La inspiración y la pasión por los cómics me viene de la revista ‘El Jueves’ que compraba mi padre. Desde joven me gustó utilizar el Photoshop y para los viajes de estudios de Biología era yo quien diseñaba los carteles”, comenta. El joven investigador se confiesa “autodidacta” y señala que en la historieta “hay referencias a Almodóvar, en concreto, a la imagen de la película ‘Carne Trémula’, que utilizo como reflejo del intercambio genético entre bacterias”, así como a la cinta “Instinto básico” y la serie “Pose”. También utiliza las imágenes de los actores Henry Cavill (Superman) y Eva Green (Casino Royal y Soñadores).

“Hacerlo me llevó mucho menos tiempo que la tesis”, bromea. De hecho, pensó en divulgar su investigación en un tebeo en el tiempo que tuvo entre que presentó el trabajo y lo defendió ante un tribunal. “Fueron unos dos meses. Fue un regalo a la gente que me aguantó durante los cinco años que estuve haciendo el doctorado. Sentía la necesidad también de transmitir mi investigación”, apunta.

La tesis no ha parado de darle alegrías: gracias a ella ha publicado tres artículos científicos en revistas de alto impacto. La última saldrá el próximo mes de mayo en “Science of the Total Environment” sobre el sistema para inocular bacterias en las plantas y descontaminar más y mejor suelos. En la actualidad, Alejandro Navazas trabaja en la Confederación Europea de las Industrias del Reciclaje, en donde se dedica a analizar todos los estudios que salen a la luz sobre el reciclaje de plásticos y neumáticos para “utilizar el conocimiento e influir en la legislación europea”.