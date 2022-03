El humor de Beatriz Rico llega a Candás con una gira que “funciona al 100%”

El Teatro Prendes de Candás subirá a sus tablas mañana viernes (21.00 horas) el último espectáculo en solitario de la actriz asturiana Beatriz Rico. “Antes muerta que convicta”, una interpretación en la que Rico tiene un objetivo claro: “Que la gente se ría. Siempre necesitamos reirnos pero ahora más que nunca”. Y viendo la respuesta del público se intuye que lo está consiguiendo y que está calando con una obra que parece no tener fin.

Beatriz Rico interpreta a Carolina, una mujer que realiza trabajos sociales tras cumplir condena, mientras que su marido sigue en Soto del Real. La protagonista limpia un teatro... que de repente ve lleno, lo que la lleva a desencadenar su historia con diferentes personajes, todos interpretados por la propia Rico. “A Candás llego con un espectáculo en el que hay risas desde el minuto dos que empieza hasta la hora y 40 que dura”.

La obra, dice, se encuentra en su mejor momento y aún se vislumbra un futuro de más funciones: “Llevo cuatro años de gira, más una temporada estable en Madrid, en el Teatro Luchana. Ya estaba pensando en ponerme con el siguiente monólogo, pero este todavía tiene mucha mecha, incluso estamos cerrando fechas para septiembre. Ahora es cuando realmente noto que lo disfruto más que nunca”. Y es que Rico poco a poco ha ido encontrando el punto óptimo de la obra: “Subirte tú sola con un texto, aunque sea tuyo, siempre provoca vértigo, pero ahora estoy empezando a disfrutar. Tengo el texto que funciona al 100% y voy con una seguridad a la hora incluso de improvisar que no tenía ”.

La semana pasada hizo lleno en Corvera y le toca seguir jugando en casa: “Eso de que nadie es profeta en su tierra... Me mandaron un vídeo de la cola en Corvera, y luego estuvo el calor que me dieron al final... Se me ponía la piel de gallina. Soy muy apasionada con Asturias y siempre la llevo en la boca. Hay públicos más fríos que otros, pero tengo mucha suerte. Tanto el público como la crítica me han tratado genial; en el norte siempre se nota más cercano, como que estamos en familia. Salgo muy cómoda. Este viernes voy a tener familia y amigos que siempre pone más nerviosa pero en cuanto escuchas las primeras risas ya me siento en casa”.