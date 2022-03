Las consejeras de Educación y Cultura pusieron ayer sobre la mesa de la ministra Pilar Alegría una reivindicación larga y “justa”: la creación de la especialidad docente de Lengua Asturiana y Literatura. La reunión se celebró después de que el pasado mes de febrero el Gobierno central volviese a rechazar la petición del Principado de reconocer a los 270 docentes que imparten a día de hoy llingua en los colegios e institutos de la región, al no tener encaje legal. Aunque Lydia Espina y Berta Piñán reconocieron que el asunto es “complejo”, por no ser el asturiano una lengua cooficial, salieron del encuentro satisfechas, ya que, según dijeron, la Ministra es “sensible” a las condiciones del profesorado afectado. Pese a las trabas actuales, “seguiremos (peleando) hasta el final”, remarcaron Espina y Piñán. “No quitaremos el dedo de la ringlera”, prometió la titular de Cultura.

Para las consejeras autonómicas, la situación de los docentes de Lengua Asturias es “irregular” e “injusta”. “Afecta a 270 profesores y algunos llevan desde el año 84 siendo interinos, sin tener posibilidades de muchas cosas: sin tener la oportunidad de opositar, de estabilizarse en una plaza, de hacer un concurso de traslados, de irse a otra comunidad si así lo desea...”, expuso la consejera de Educación, Lydia Espina, quien agradeció “la buena disposición de la Ministra”. En la misma línea se pronunció la responsable autonómica de Cultura, Berta Piñán: “Hubo entendimiento, coordialidad y escucha”. Ahora bien, admitió, “el tema es complejo”. “Es verdad la dificultad que entraña que el asturiano no sea lengua oficial. Se han explorado muchas vías y todas ellas tienen dificultades. No obstante, estaremos pendientes de que se abra cualquier nueva vía”, señaló.

En el ánimo de Espina y Piñán está seguir presionando. “Salimos con la idea de que esta comunicación debe continuar y nosotras estamos dispuestas a seguir hasta el final de la legislatura. Como se suele decir, no quitaremos el dedo de la ringlera”, comentó Berta Piñán. La aprobación en octubre en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley de Unidas Podemos para crear la especialidad docente del asturiano dio esperanzas al colectivo. Sin embargo, tras ello, el Ministerio comunicó al Gobierno regional que la iniciativa no era posible “ni por la vía nacional ni autonómica”. Junto a Pilar Alegría, en la reunión estuvo el secretario general técnico del Ministerio, Liborio López.

Luz verde a la ley de FP

Por otro lado, el Senado dio ayer luz verde a la nueva ley de Formación Profesional (FP), que aumentará las horas prácticas en empresas, abrirá pasarelas con la universidad y creará microformaciones así como cursos de especialización (o másteres). La norma, que cuenta con el aval de la patronal y de los sindicatos, fue aprobada de forma definitiva por la mayoría de partidos de la Cámara Alta: todos votaron a favor menos el PP, que lo hizo en contra, y ERC y Vox, que se abstuvieron. Ahora solo queda que su texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, celebró la aprobación de la ley, que considera “estratégica” y un “proyecto de país”. También lo considera así el Principado y los centros regional de FP, que ven la oportunidad de colocar la Formación Profesional “donde se merece” y deje de ser “la cenicienta”. Uno de los puntos fuertes de la norma es que multiplica las horas prácticas al hacer toda la FP dual. El texto dice que toda la FP será dual y distingue entre dos tipos: dual general –la que existe ahora, sin contrato– y dual avanzado –con contratos–. En ambos casos, el tiempo que se pasa en empresas es muy superior al actual. Así, en la FP general los alumnos realizarán entre un 25% un 35% de horas de formación en la empresa –la media hoy está en un 15%–. Mientras que en la FP intensiva el mínimo se situará en un 35%. Precisamente ayer la consejera de Educación visitó a la selección asturiana de la FP, formada por 17 estudiantes, que participa en Madrid en el campeonato nacional.