Rodrigo Cuevas pone hoy un punto y seguido en su trayectoria. El artista asturiano cierra esta tarde, a partir de las 20.00 horas en el Teatro Circo Price de Madrid, la gira nacional “Trópico de Covadonga”, con la que ha recorrido teatros de toda España durante los últimos tres años. Un período en el que Cuevas ha vivido, desde el escenario, las sucesivas oleadas de la pandemia. “Lo vivimos todo, cosas rarísimas. Recuerdo un concierto en Ferrol en el que no dejaban más de 60 personas en el teatro. Y todo aquel tiempo surrealista de los toques de queda, en los que no se podía comer en los restaurantes y en los hoteles no había ni recepcionistas”, relata el artista. Ahora, Cuevas ha decidido terminar la gira nacional, aunque “Trópico de Covadonga” se verá en el extranjero.

La primera parada será Miami, donde Cuevas actuará el próximo 15 de abril. El artista aprovechará además su presencia en Estados Unidos para acercarse a Puerto Rico, donde grabará, en otoño, su nuevo disco. Antes de embarcarse en esa aventura, Cuevas tiene la agenda muy llena, con actuaciones programadas en países como Portugal, Italia, Eslovenia, República Checa o Francia, donde tiene varios “bolos” este verano y donde acaba de publicarse su “Manual de cortejo”. “Han traducido el libreto y hasta el título del disco”, señala el artista asturiano, quien agradece la buena acogida que tienen sus espectáculos también en los escenarios internacionales.