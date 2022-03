Así será la emotiva despedida en Candás a José Iriondo Colubi, alto ejecutivo de Hollywood

José Iriondo Colubi amaba con locura a su esposa Cristina y a sus hijos Sergio y Cecilia. Amaba con pasión el cine, sector para el que trabajó durante décadas como alto ejecutivo de Hollywood en España. Y amaba Candás, donde vino del mundo hace 55 años y donde hoy, el mismo día que nació su admirado Steve McQueen, será enterrado a los sones de una gaita que interpretará la banda sonora de “Gladiator” y de “Asturias, patria querida”, dos músicas que le ponían los pelos de punta. Iriondo falleció ayer por la mañana en Madrid y sus incontables amistades, incrédulas por este “the end” tan prematuro, podrán despedirle y arropar a su familia a partir de las 10.30 horas en el tanatorio de Candás y a las cuatro en un funeral en la iglesia de San Félix.

Una larga enfermedad que afrontó con la misma gallardía y entereza con la que encaró su fecunda carrera profesional se lleva a mitad de la proyección a un hombre que se dedicó en cuerpo y alma a buscar fórmulas novedosas, en ocasiones audaces, para hacer llegar el cine a los hogares con estrategias de marketing imaginativas. Con un entusiasmo contagioso y una claridad de ideas asombrosa. Pionera.

“Es un palo muy grande”, contaba ayer su amiga Rosa Trapiello, gestora cultural, “era todo pasión por el trabajo y bondad. Estando tan enfermo como estaba, tenía ánimo para todos, con esperanza de volver a la actividad. Persona con la que trataba acababa adorándolo”.

Iriondo era licenciado en Sociología por la Universidad Complutense y en Gestión Comercial y Marketing por la escuela de negocios ESIC. Durante un cuarto de siglo trabajó en España para la industria de Hollywood como alto ejecutivo con cargos tanto en la Dirección de Marketing y Adquisiciones como en la Dirección General, comenzando en Universal Studios y pasando por Sony Pictures y 20th Century Fox desde donde distribuían también contenidos de MGM y Warner Bros en España.

Se fue de Candás a los diecisiete años para hacer realidad un sueño que se fraguó yendo con sus padres y hermanos a Gijón al cine María Cristina a ver “La guerra de las galaxias”, con sus primos en Oviedo al Campoamor a ver “Tiburón” o con sus amigos en Candás al Prendes y al Avenida.

Tras una primera escala formativa en Estados Unidos y luego de cursar estudios en Madrid comenzó a trabajar en una pequeña empresa para un proyecto sorprendente: preparar el lanzamiento e introducción en España de las palomitas de maíz para microondas. En su trabajo estaba en contacto con distribuidoras de vídeo y en una de ellas (PolyGram) le hicieron una oferta para dirigir su departamento de marketing. Los astros se alinearon para trabajar con las estrellas. Tras uno de los numerosos procesos de integración o compra que experimentó en su carrera, Iriondo puso en pie la primera oficina de Universal Studios en España en 1999. Once “maravillosos años”, como reconocía a LA NUEVA ESPAÑA, dirigiendo el área de marketing y en los últimos cuatro también la de adquisiciones para el mercado de Home Entertainment. En 2010 y con la crisis al galope se presentó la oportunidad de cambiar de bobina e irse a Sony Pictures, tres años donde a nivel profesional “crecí muchísimo”.

Fruto de las diversas asociaciones entre estudios para operar en España llegó a 20th Century Fox donde trabajó en el mercado de Home Entertainment. Cuando Disney la compró llegó la hora del adiós: “Ya teníamos muy claro que ambas compañías que se dedicaban a lo mismo tenían muchas áreas en común que habrían de ser unificadas y que la compañía a cerrar y desaparecer sería lógicamente la comprada Fox. Supuso un periodo de transición del que además siempre se aprende”.

El año pasado, Iriondo publicó “En mi barquito de cáscara de nuez. Tribulaciones de un niño rural en la industria del entretenimiento”. Estaba feliz con su película de papel, que no solo proyectaba su pasión incondicional por el cine sino que ofrecía un imprescindible manual sobre su oficio. Le encantaba compartir sus conocimientos. “Mi padre y yo”, contaba, “conversábamos mucho acerca de mis vivencias, situaciones y anécdotas de mi experiencia por los distintos estudios y él fue quien me animó a escribirlo. He tomado mi tiempo y falleció sin llegar a verlo, pero estoy seguro de que él tampoco se hubiera querido levantar antes de que terminara la película”. Dicen en “Gladiator”: “Cuando un hombre ve su final, quiere saber que su vida tuvo un propósito”. Y el de José Iriondo Colubi fue realmente valioso.