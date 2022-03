Mar González Villanueva: “El mundo de la moda está lleno de oportunidades”

Acompañamos a la modelo ovetense Mar González Villanueva a un viaje en el tiempo y nos sentamos en primera fila para verla desfilar con la colección de primavera-verano 2016 de Chalayan en Salle Melpomène del Palais des Beaux-Arts en París. Recuerda: “Aunque más que un desfile lo llamaría una performance. Antes del desfile a una compañera y a mí nos colocaron sobre unos pequeños podios dentro de una gran zona en forma de bandeja en el centro de la pasarela. Sobre nosotras se encontraba una parte baja del techo que estaba perforada, por la que nos habían explicado que saldría agua caliente que disolvería nuestras chaquetas y dejaría ver los vestidos que llevábamos debajo”.

Y entonces... “Por alguna razón el agua salió helada y en mucha más cantidad de la que había imaginado, así que mantener la compostura me resultó bastante complicado. Pero al final todo salió bien, sin contar algún que otro resbalón provocado por el agua que se había colado en la pasarela. Siempre lo recordaré como una de las mejores experiencias de mi vida, y también como uno de los resfriados más fuertes, jajaja”.

De alguna manera, se cerraba un ciclo de agua: “El primer recuerdo del que soy consciente es bañarme en la playa de Ballota, en Llanes, donde pasábamos las vacaciones la familia”.

De Colloto a París... “Además de ser un poco más mayor, creo que he aprendido a moverme yo sola, adaptarme a las circunstancias y a tratar con gente de todo tipo. He visto bastante mundo y he conocido a personas, visitado lugares y tenido experiencias que me han enriquecido como persona. Los momentos que recuerdo como más difíciles fueron durante los castings al principio de mi carrera. Hay muchas personas que trabajan como modelo y, en cierta forma, todos competimos por los mismos trabajos, así que los castings pueden llegar a ser bastante largos y duros si no estás acostumbrada. Pero, sobre todo, aprender a ser rechazada es lo más complicado. Lo cierto es que la mayoría de castings a los que acudimos no resultan ser un trabajo y muchas veces las modelos nos lo tomamos como algo personal, cuando en realidad la razón por la que no has conseguido el trabajo puede ser algo tan simple como que están buscando una chica con el pelo rubio y tú eres morena. El modelaje es un trabajo en el que tienes que tirar de ti misma y aprender un poco de todo el mundo, y, ante todo, de tus propios errores”.

Uno de los momentos más felices de su carrera fue la época de la marca Maison Margiela con el diseñador John Galliano: “Mi trabajo allí consistía básicamente en hacer pruebas de ropa y looks para los desfiles, y desfilar. Sin embargo, al pasar tantas horas en el atelier con los miembros del equipo pude aprender mucho sobre la industria de la moda de la mano de John Galliano y conocer a grandes personas con las que aún hoy en día sigo manteniendo el contacto”.

Cuando estudiaba en el Alfonso II y hacía gimnasia rítmica en la AD Omega de Oviedo viajó mucho para participar en torneos fuera de España: “El primero fue a Gryfino, una pequeña ciudad de Polonia y, quizá por ser muy joven o porque era la primera vez que viajaba sin mis padres, lo recuerdo como una experiencia inolvidable con mis entrenadoras y mis compañeras de equipo. Mi primer viaje como profesional fue a París durante la Semana de la Moda. Me impresionó la ciudad por lo grande que era y por la cantidad de gente que había por las calles. También, me impactó el mundo de la moda, porque pude experimentar situaciones que pensaba que solo ocurrían en series y películas y trabajar con compañeras de profesión y diseñadores a los que admiraba”.

Su aspiración es “seguir expandiendo mi carrera y compaginar mi profesión con mi segunda pasión, la fotografía y el vídeo. Actualmente, además de trabajar como modelo, estoy cursando el grado de Comunicación Audiovisual en la Universitat de Barcelona”.

Se echan de menos muchas cosas de Asturias. El olor a mar, el queso cabrales y las anchoas, por ejemplo, la trasladan directamente a su infancia. “Tres cosas que siguen siendo de mis favoritas hoy en día”. Aunque le gusta mucho el ajetreo de vivir en Barcelona y viajar a distintos lugares por trabajo, “me encanta Asturias y el estilo de vida más calmado que llevo cuando estoy allí. Pero, en especial, echo de menos a mi familia, mis amigos y los veranos en Llanes. Ahora mismo pienso que vivir en Barcelona es más beneficioso para mí, no obstante cada vez que tengo oportunidad me escapo a Asturias”.

Lo más difícil de su profesión ha sido “aprender a estar sola y hacer todo por misma, aunque mi familia y amigos siempre han estado ahí para ayudarme. Además, el no tener una casa fija y viajar de un lado para otro con la casa a cuestas en la maleta también fue una de las cosas a las que más me costó adaptarme”.

Siempre que “digo que soy de Asturias la gente me dice que es un sitio muy bonito, donde se come y se bebe muy bien. Sin embargo, veo que muchas personas que no han visitado Asturias piensan que es todo campo –lo típico de vacas y praos– y es una pena, porque para mí Asturias es mucho más que eso”. Anima a quien quiera dedicarse a su mundo: “Que lo intente, sin dudar. El mundo de la moda está lleno de oportunidades y, si tienes un poco de suerte, con constancia y paciencia puedes llegar a vivir grandes e inolvidables experiencias”. Cualidades a valorar por encima de todo: “Paciencia, constancia y trabajo duro”.