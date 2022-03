Rocío Flores lo ha vuelto a hacer, a pesar de haber confirmado en 'El programa de Ana Rosa' que su relación sentimental con Manuel Bedmar continua, se ha dejado ver en Madrid acompañada por Javier Terrón, persona con la que se le relacionó cuando los rumores de ruptura azotaban la vida de la colaboradora.

La hija de Antonio David Flores se dejaba ver compartiendo confidencias junto a Javier Terrón a las puertas de un restaurante, aprovechando así su estancia en Madrid para quedar con el joven, y demostrar una vez más la complicidad que hay entre ellos. En estas imágenes podemos ver como Rocío y Javi, acompañados de una amiga, conversaban tranquilamente y reían.

Minutos más tarde, Rocío Flores acababa con los rumores de una posible relación con Javier Terrón asegurando que no hay crisis con Manuel Bedmar: "Javi es mi compañero de trabajo y mi amigo, lo he dicho siempre, lo que pasa es que a veces queréis buscar más de lo que hay" y añadía "Eso os lo habéis inventado vosotros. Bueno, vosotros, en general y ya he dicho que no hablo de mi relación. Estoy con una persona que no es pública, simplemente".

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco insiste en que no tiene porqué hablar de su pareja: "Es que ni tengo que confirmar ni tengo que desmentir porque es lo que digo siempre. Tengo una guardia durante 24 horas y cualquier persona me puede ver salir, entrar de mi casa, hago mi vida normal, estoy con mis compañeros y ya está". En cuanto a si asume la relación de su padre con Marta Riesco, la joven se muestra algo más discreta: "No voy a decir nada".