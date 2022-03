Los “Oscar” del diseño en prensa escrita premian a LA NUEVA ESPAÑA. La Society for News Design (Sociedad para el Diseño de Noticias), la organización de diseño en prensa más prestigiosa del mundo, ha reconocido la labor del periódico líder de la prensa asturiana con tres premios a la excelencia, en una dura competencia en la que la cabecera de Prensa Ibérica compitió contra periódicos de todo el mundo. Los 27 miembros del jurado de la 43.ª edición del certamen “Best of Print News Design” analizaron el pasado fin de semana en Syracusa (Nueva York) un total de 3.524 trabajos remitidos por los periódicos más importantes del mundo, que competían por los premios otorgados en once categorías. En esta edición, LA NUEVA ESPAÑA compitió con diseños de periódicos como “The New York Times”, “Washington Post”, “Los Angeles Times”, “National Geographic”, “The New Yorker”, “The Guardian”, “The Wall Street Journal” o “Time”.

Los trabajos premiados LA NUEVA ESPAÑA cosechó tres “Premios a la Excelencia” en el certamen, gracias a dos composiciones realizadas por el equipo de infografía, maquetación y diseño gráfico del periódico para el suplemento dominical “Siglo XXI” y una infografía realizada para el especial que elaboró el periódico por los 1.200 años de la consagración del primer altar de la Catedral de Oviedo. Esta infografía sobre la Sancta Ovetensis, publicada en las páginas centrales de aquel especial que vio la luz el pasado 12 de octubre, víspera de la conmemoración, obtuvo un “Premio a la Excelencia” dentro de la categoría “Information Graphics”. De una forma orgánica y muy intuitiva, la infografía sitúa cada dependencia de la Catedral de Oviedo, destaca sus activos patrimoniales más icónicos y sintetiza las distintas fases constructivas de estos 1.200 años. En la misma categoría de “Information Graphics”, LA NUEVA ESPAÑA obtuvo un segundo “Premio a la Excelencia” gracias al reportaje gráfico “Sidra asturiana, un patrimonio excelente”, publicado en el suplemento “Siglo XXI” en su edición del pasado 21 de noviembre. De nuevo en una doble página, se introduce de forma armónica la información sobre el proceso de producción de la sidra asturiana, el consumo de la bebida en el mundo, las fechas clave de la candidatura de la sidra a Patrimonio de la Humanidad, los 76 tipos de manzana de la región, el número de cosecheros y lagares, y otra información relevante sobre el sector. Todo ello jugando además con los tonos verdes y dorados, y empleando soluciones gráficas para sintetizar la información. Por último, LA NUEVA ESPAÑA logró un tercer “Premio a la Excelencia”, en este caso dentro de la categoría “Illustration”, con la portada del suplemento “Siglo XXI” del 17 de enero de 2021. En esa impactante página, y bajo el titular “El circo trumpista deja la ciudad”, se mostraba sobre fondo negro un retrato de Donald Trump editado por Juan de Dios Ferreira para mostrar al expresidente de Estados Unidos llevando un maquillaje que emulaba al de Joaquin Phoenix en la película “Joker”. Una imagen impactante y que simbolizaba a la perfección la convulsa y caótica salida del magnate de la Casa Blanca, después de que sus seguidores asaltasen el Capitolio. Un año de éxitos A estos galardones se une el reconocimiento en los European Newspaper Awards en los que LA NUEVA ESPAÑA se alzó con otros tres galardones, entre ellos un premio concedido precisamente al suplemento especial por los 1.200 años de la Catedral de Oviedo. Además, fueron premiados otros dos reportajes del suplemento “Siglo XXI”, uno centrado en las vidrieras de la Catedral de Oviedo y otro sobre la Cruz de la Victoria. Volviendo a los premios de la “Society for News Design”, otra de las cabeceras de Prensa Ibérica, el diario “La Provincia”, fue reconocida con cinco premios: dos infografías sobre el volcán de La Palma y tres portadas. Con los 8 premios de esta edición, el Grupo Prensa Ibérica cosecha 37 reconocimientos por sus trabajos durante el pasado año.