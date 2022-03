La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) clamó ayer contra la administración Educativa asturiana por la desatención mantenida que está teniendo con los centros escolares que tienen servicio de comedor y que se están viendo arrastrados por el paro patronal en el transporte.

Según la crítica vertida por el sindicato, pese a que avisaron la pasada semana de que “las direcciones de numerosos centros escolares se han puesto en contacto nosotros porque se han encontrado con problemas en los suministros para los comedores escolares”, ayer incidían en la queja porque “ la situación del transporte no está mejorando y hay algunos coles que ya están avisados de que pueden encontrarse sin servicio de comedor a partir del miércoles.Y a día de hoy, que no nosotros sepamos, la Consejería de Educación no ha hecho nada para prevenir el problema”.

Para el sindicato es una “preocupante” despreocupación de la Consejería, el hecho de que no está aportando “ninguna medida que asegure el suministro de los productos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los comedores escolares y la alimentación de los niños de Asturias” y recuerdan que hay niños que hacen uso del comedor a diario.