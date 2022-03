Las Humanidades sacan matrícula en inserción laboral

Graduados en Historia están asesorando a compañías de videojuegos, por eso de darles rigor a sus creaciones artísticas. Filólogos trabajan con informáticos dotando a las máquinas de un lenguaje más natural. Filósofos están colaborando codo con codo con científicos para que los robots del futuro tomen decisiones lo más éticas posibles.

Con esos argumentos por bandera, las carreras de la rama de Humanidades de la Universidad de Oviedo se reivindicaron ayer como una alternativa laboral sólida, más allá de la docencia. Así lo destacaron profesores y estudiantes durante la primera edición de la feria del empleo y el emprendimiento en Humanidades, que se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus del Milán de Oviedo. Verónica Ortiz es una estudiante de segundo curso de Estudios Ingleses. “Hace dos años, cuando estaba el instituto, tenía muchas dudas sobre qué estudiar, era muy generalista y me costaba decantarme por algo concreto, me gustaba todo”, asegura, “tenía compañeros que tenían intereses en las Humanidades, pero que, al final, optaron por otras carreras que les atraían menos porque no querían ser profesores. Debemos evitar encasillarnos en la docencia, hay más vías, más posibilidades”. No fue su caso, ella se ubicó en las Humanidades.

Lo que le ocurrió a los compañeros de clase de Ortiz no es algo inusual. El propio rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, reconocía, tras el acto inaugural de esta feria, que las tasas de inserción laboral de estas carreras son “altas”. Tratando de romper mitos agregó que “Humanidades siempre ha tenido una buena tasa de empleabilidad, lo que pasa es que arrastra una especie de leyenda negra de que son una factoría de paro. No es cierto. Entre los que se incorporan al sector de la enseñanza, los que emprenden y los que van a empresas privadas, que necesitan cada vez más esa creatividad e ideas que portan estos estudiantes, se va viendo que las tasas de empleabilidad son altas. Filosofía, por ejemplo, crece en matrícula y tiene una de las tasas de empleo más altas de la Universidad de Oviedo”.

Tirando de cifras el vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, Salvador Beato, señaló que cada año unos 300 estudiantes salen de Humanidades a hacer prácticas laborales con dirección a 225 empresas que, por norma general, colaboran con estos estudios. “Debemos hacer bandera de las posibilidades que tienen nuestros alumnos. Tenemos unas competencias humanistas y transversales que son muy demandadas por las compañías”, aseguró.

Una de las alternativas de estos graduados suele ser el autoempleo. Esa vía la conoce bien Marta Pérez, directora gerente de Valnalón –vivero empresarial en el que se crían muchos de estos emprendedores–, “hay un buen porcentaje de los que salen de esta Facultad que decidieron emprender, se puede montar una editorial, una consultora de género...”. Todas son iniciativas que se acunan en Langreo. “La actitud emprendedora no se debe tener solo para emprender un nuevo negocio, también es importante cuando se trabaja por cuenta ajena”, agregó Pérez.

En esa misma idea incidió el director general de Empleo regional, Pedro Fernández-Raigoso, “el emprendedor es aquella persona que ve oportunidades para resolver problemas, para hacer las cosas mejor y para aportar valor social, ambiental o económico”. Una serie de valores que, a su juicio, encajan como un guante con las Humanidades. Puso el acento en el papel protagonista que están comenzando a desempeñar los estudios vinculados con las ciencias sociales en ámbitos tan, aparentemente, alejados como el de la inteligencia artificial, el “big data” (el análisis de datos), el marketing o el comercio electrónico. Como dato aseguró que “aquellos que tienen un grado universitario son también los que tienen las tasas más bajas de desempleo”. Villaverde agregó: “Los tecnólogos necesitan cada vez más humanistas”.

En una idea similar incidió Begoña Cueto, vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa. “La transformación digital lo está cambiando todo”, señaló. Cueto, junto a varios profesores y estudiantes, presentó una iniciativa llamada “TalentUo” para el campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo y que tiene como objetivo el asesoramiento laboral y la orientación a los futuros egresados. Un proyecto que ya funciona en otras ocho facultades. El objetivo es tratar de orientar a los alumnos hacia las áreas en las que puedan tener más oportunidades laborales. Miguel Calleja, profesor titular del departamento de Historia, resaltó que en uno de los últimos boletines que se editan en el campus se publicaron cuatro ofertas laborales en las que pedían graduados en Filosofía. Y apuntó: “Cada vez las Ciencias y las Letras somos más complementarios”. Por su parte, Jesús Fernández, contratado posdoctoral por la Universidad de Oviedo, destacó las posibilidades del conocido como “emprendimiento social”. Mientras que Julio Villa-García, investigador “María Zambrano” del departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad, resaltó la importancia de tener un perfil “versátil, transversal”. Como el que tienen los graduados en Humanidades, que tienen las puertas del mercado laboral cada vez más abiertas.