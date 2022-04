Javier García Rodríguez, escritor y profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada: "La pérdida de los estudios clásicos sería horrible"

Hacer música es también hacer poesía. De esto está casi seguro Javier García Rodríguez, que acompañó a Pancho Varona en el acto de inauguración del POEX en Gijón, festival cuyo objetivo es promover el encuentro de las distintas tendencias y manifestaciones poéticas de la actualidad, que finalizó el domingo tras ocho días de intensa actividad y notable presencia de público.

García Rodríguez es profesor Titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Oviedo, pero tiene una doble vida en la que se dedica a escribir, además de ser gestor cultural y crítico. Un profesional realmente poliédrico que destaca en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, con libros como “Mi vida es un poema” o “Miedo a los perros que no muerden”, del que él mismo lamenta que “salió en febrero de 2020 y no se pudo hacer mucho con él, no tuvo mucha ocasión de moverse como sí pudo ‘Mi vida es un poema’”.

-Acompañó a Pancho Varona en la inauguración del festival POEX de Gijón, promovido por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué siente al acompañar a un personaje como Pancho Varona? ¿Por qué él?

-Pancho Varona es una persona a la cual tengo mucho cariño y aprecio. Me honró acompañarle, me siento muy afortunado por ser yo el elegido, al igual que cuando vino a la Cátedra Leonard Cohen que yo dirigía. En cuanto al motivo de que sea él quien inaugure, es encontrar a alguien que, no siendo estrictamente una persona dedicada al ámbito poético, guarda una relación con este mundo de la poesía y tiene algo que decir. El POEX además está abierto a muchas formas de poesía, formas no canónicas, no solo la palabra. Si entendemos que el versificador es Sabina, él está solo un paso por detrás cubriéndole las espaldas.

-Tiene un amplio recorrido en el mundo de la literatura y también en el mundo de la enseñanza. ¿Cuál es su opinión respecto al contacto de los jóvenes con la literatura?

-Desde el punto de vista del sistema educativo, tengo mis reticencias acerca del modo en el que el currículum se enfrenta a la literatura. No creo que antes se leyese mucho más o se hablase más de poesía. Evidentemente, ahora se lee más porque hay una mayor educación. En relación a la poesía, han surgido fenómenos que han trasladado el foco de la poesía más tradicional del papel a otros tipos de poesía, lo que hace que haya un seguimiento y preocupación infinitamente mayor a la que ha habido siempre. Otra cosa es que mucha de esta poesía no sea, en realidad, poesía. El mundo creativo es un sistema múltiple, entran ideas nuevas y otras salen, y eso a mí me parece estupendo; pero unas sirven para el mero entretenimiento y otras para algo más profundo.

-¿Cómo compagina ser escritor y profesor?

-Pues malamente, muy malamente, porque las clases ocupan muchísimo tiempo, y el día solo tiene 24 horas. La clave me la da José Luis Sampedro, catedrático de Economía y escritor, que seguía la teoría de los quince minutos: hay mucha gente que cuando está haciendo algo dice “Yo para quince minutos, no me pongo”, y él decía “Yo me pongo siempre en esos quince minutos”. Ahora mismo en el plano de la escritura no tengo nada planeado, voy rellenando libretas y algo vendrá.

-En el Grado en Lengua Española y sus Literaturas hay muchos alumnos que pierden en cierto modo el gusto por la lectura por tener que leer varios libros a la semana por obligación con una fecha determinada. ¿Debería haber más libertad en los planes de estudio?

"Creo que es muy difícil alcanzar la felicidad a la que llega alguien con la lectura"

-Pues no lo sé. Un estudiante de Lengua Española y sus Literaturas no es el lector medio, y no es lector por placer o devoción. Posiblemente llega por placer y devoción pero se encuentra con un modelo de lectura que no es el suyo. No se debe olvidar que el estudiante o graduado en Lengua Española y sus Literaturas es, de alguna manera, la correa de transmisión de la tradición de la que forma parte, y que, si no lo hace así, mucha de esa tradición se perderá. Es la responsabilidad de especializarse en el mantenimiento de un conocimiento.

-¿Cree en algún cambio a nivel educativo que pueda funcionar como medida a favor de la difusión de la lectura en los jóvenes?

-Yo siempre soy muy crítico con el hecho de que Lengua Española y Literatura esté junto. Antes no lo estaba, había una asignatura para lengua y otra para literatura. Ahora tenemos las mismas horas para ambas. Pronto viene una ley nueva, confiemos que sea para bien, pero si va a quitar horas, si va a apartar los estudios clásicos entonces será difícil; eso no se puede aprender fuera. El latín es clave, si no, no vas a entender a Quevedo o a Luis Alberto de Cuenca. Aun así, hay cosas que ya se están haciendo. Son los proyectos que casi nunca se ven. Conozco una gran cantidad de experiencias de lectura preciosas en los institutos de España, siempre dentro del margen que da el currículum. Se deben buscar lecturas dentro de los márgenes establecidos que puedan funcionar. Yo no sé cómo "El Lazarillo de Tormes" no vuelve locos a los alumnos, tiene todos los elementos que a un adolescente le fascinan: alarde de la desobediencia, es sucio, habla del sexo, la comida, de todo. Hay que buscar la forma de que eso funcione.

"A veces la realidad no nos pone frente a las cuestiones que sí nos pone la ficción"

-¿Qué nos aporta la lectura?

-No hay distinción entre la lectura y la vida. La lectura es vida. La lectura nos hace ser nosotros, es un momento de “lujo” vital que es revolucionario. Creo que es muy difícil alcanzar la felicidad a la que llega alguien con la lectura. Nosotros como lectores somos creadores. Es algo que suponíamos, que ahora está demostrado y me parece fascinante: la ciencia dice que se activan los mismos espacios neuronales en el lector cuando lee que los que se activan en el autor cuando escribe.

-En la Universidad ha impartido clases de Teoría y Práctica del Guion y Narrativa Audiovisual ¿El mundo audiovisual puede sustituir al literario?

-Son lenguajes distintos, unidos por determinados lazos como la narratividad, pero no tienen nada que ver. La ficción literaria es superior a la audiovisual, pero la audiovisual es más cómoda. El proceso de lectura exige otras cosas. Puedo decir libros de los que he salido absolutamente transformado. Respecto a las películas, alguna también lo ha hecho. Pero series… me cuesta mucho pensarlo. No concibo que una persona consuma siempre el mismo tipo de libro o series. Uno no debe ir a la ficción a identificarse, sino a "desidentificarse", a pelearse, a que le dejen sin explicación, algo que le lleve a espacios que no son los suyos.

-Dos escritores que admire.

-Muchísimos. Aunque voy pasando por etapas, siempre hablo de dos escritores: Loorrie Moore, que habla de temas dolorosísimos sin renunciar al humor; y David Foster Wallace, que transformó la manera de explicarnos el mundo. Me gusta mucho la gente que arriesga.

"La cultura es parte fundamental para la supervivencia"

-Hace años escribió un artículo, “Libros que le prohibiré leer a mi hija de doce años (Carta a María Frisa)” con motivo de la posible retirada de un libro de María Frisa que promovía el machismo y el "bullying". ¿Deberían existir límites?

-Ninguno. En realidad, ese libro no hacía apología del "bullying", solo se trataba ese tema con normalidad. A mí no me preocupa que la ficción diga cosas. ¿Cuál es el límite? ¿Queremos que se nos oculten cosas? Yo creo que tiene que estar todo a disposición de cualquiera, teniendo en cuenta cuándo fueron escritas y en qué contextos. Yo quiero que mi hija lea "Lolita", para que se plantee cómo es el género humano, hasta dónde llegaría como ser humano; a veces la realidad no nos pone frente a las cuestiones que sí nos pone la ficción.

-En enero de 2020, publicó el libro “Miedo a los perros que me han dicho que no muerden” dentro de la campaña “Orgullosa de mí”, para promover la igualdad a través de la lectura. ¿Fue esa la intención?

-El libro lo escogió SM para su colección porque entendía que planteaba una igualdad en todos los aspectos. Yo no pretendo trasladar mucho mensaje en lo que digo, no creo que la intención de la literatura deba ser trasladar mensaje. Mi idea cuando hago poemas es que sean buenos. Hacer un libro igualitario no fue premeditado, hay personajes femeninos y masculinos que están al mismo nivel porque yo creo que tiene que ser así. Fue ilustrado por María Naranjalidad con un diseño de lujo, una verdadera artista.

-Vamos a vivir un periodo de decadencia social, o al menos eso parece. ¿Se trasladará al plano cultural?

-Pues sí. La cultura es la que termina siendo la sufridora de las situaciones de crisis. Pero, al mismo tiempo, creo que cuando más se crea es en los momentos de crisis, no es una palabra mala en sí misma. Aunque lo notaremos porque hay mucho “salvapatrias” que dice: “Esto es lo importante”, y nunca es la cultura. Y hay gente que no entiende que la cultura es parte fundamental para la supervivencia.