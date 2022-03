Miren Agur Meabe participará este sábado en Gijón en el Poex (12.30 horas, Antiguo Instituto) para hablar de la obra con la que consiguió el Premio Nacional de Poesía 2021: “Cómo guardar la ceniza”. La escritora vasca también reflexionará sobre el papel que juega la poesía en la sociedad actual y la importancia de escribir en lenguas minoritarias.

–Logró que un libro escrito en euskera ganase por primera vez el Premio Nacional de Poesía. ¿Qué importancia tiene?

–Es muy importante dignificar una lengua considerada minoritaria y de un territorio considerado periférico. Es clave que se alargue la mirada. Toda lengua debe ser preservada como bien cultural; es la manera de mirar y estar en el mundo. Para mí escribir en euskera es un acto de compromiso con mi sociedad y, al mismo tiempo, un acto de amor con mis raíces, pero también tiene una dimensión ecológica, porque escribir en una lengua minoritaria ayuda a conservar su aliento en este mundo que tiende a la uniformidad. Todas las lenguas suman, enriquecen, no deben ser consideradas como trabas o sustraendos.

–Existe el debate de si se debe traducir o no la poesía. ¿Qué grado de dificultad tuvo ese cambio del euskera al castellano?

–Tengo claro que hay que traducir poesía. Entraña dificultades y toda traducción tiene algo de inabarcable, pero hay que buscarle salida. Es algo necesario, no podemos solo alimentarnos de la poesía que producimos nosotros. Hay dificultades para traducir, que se subsanan a base de estrategias. Mientras se respete el sentido y se reproduzca la atmósfera, el traductor puede tomarse todas las licencias que hagan falta para conseguir que el texto en el idioma de llegada se reciba de una forma natural y verosímil. Me tomo muchos permisos, si no encuentro la rima necesaria en el párrafo correspondiente, puede ir en otro distinto al original. Hay que flexibilizar el concepto de traducción, considerar el texto como algo orgánico y vivo, que en cada nueva lectura puede provocar un cambio.

–¿Qué tiene de especial su nueva obra?

–Que recoge los poemas que escribí a lo largo de una década. Se puede apreciar una variedad temática y una experimentación formal. Está dividido en seis apartados. El de la memoria, que habla de la infancia desde los aprendizajes de la madurez. Otro reivindica la enseñanza que nos aportan personajes femeninos célebres, como las hermanas Brontë, Lucy Westenra (amante de Drácula) o Wendy (amiga de Peter Pan). Los he utilizado para polemizar algunas inquietudes como la sororidad, el cuidado intergeneracional, el amor tóxico o la vinculación de la mujer con la naturaleza. También hay otro apartado alegórico, que es una descripción de un invierno metafórico. Otro más social, en la que abordo la guerra, el cierre de fronteras o los abusos sexuales. Y para cerrar, hay una larga elegía nocturna, con un duelo por desamor; y un apartado metapoético en el que me pregunto sobre la función de la poesía.

–El dolor y la muerte laten con fuerza en el libro. ¿Por qué?

–Sufrí pérdidas importantes, no quedan mayores en mi familia, solo mi hijo. Las ramas de ese tronco tan fuerte está en otro lugar. También perdí una persona amada, que me inspiró muchísimo a la hora de escribir mis anteriores libros, “Un ojo de cristal” o “Quema de huesos”. Escribir es una forma también de reconciliarme conmigo mismo y con el mundo.

–Una reflexión sobre la poesía. ¿En qué momento se encuentra?

–La poesía, al igual que las mujeres, ha ido avanzando posiciones en el sistema literario. Se presta más atención, hay lectores más exigentes, pero aunque ha crecido el número sigue siendo una minoría. Una tirada habitual es de unos 1.000 o 1.200 ejemplares, y la venta oscila de 400 a 700. En mi última obra, por ser Premio Nacional, vamos a llegar a una cuarta edición, es decir que unas 3.000 personas nuevas se han acercado al libro, y eso es muy interesante. La poesía goza de muy buena salud, porque hay grandes poetas, pero no hay un público amplio, porque hay muchos prejuicios y se da la tendencia de que se llama poesía a cualquier cosa.