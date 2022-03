Nace una nueva asociación en Asturias en apoyo a los trans

El espacio más hogareño de la casa tradicional asturiana, el llar, es el nombre bajo el que acaba de nacer una nueva asociación en Asturias. Llar Trans inició su andadura hace solo unos días en Avilés pero es ahora, en el día internacional de la visibilidad trans, cuando se levanta el telón de un proyecto que ya reúne a madres, padres, abuelos y abuelas, personas en transición, amigos y cuantos quieran sumarse al apoyo y al acompañamiento de las personas transgénero.

Su presidenta, Ángeles Fal, recalca que “cuando alguien decide iniciar su proceso de transición eso influye mucho en su entorno. Las familias también inician su particular proceso, con sus rupturas, sufrimientos, las fases de aceptación o no...”, y ante tal situación “nunca está de más tener un grupo de apoyo y de ayuda, bien sea porque te comprenden, porque han pasado por lo mismo o están pasando, porque te pueden allanar algo el camino o simplemente te arropan”.

Asegura Ángeles Fal que en la actualidad los miembros de la Llar Trans “somos tan diferentes como la vida misma”, y eso hace que sea un espacio enriquecedor. Donde cabe mucha gente. Un ejemplo: “hay docentes que se están encontrando con muchos problemas, hasta con acoso, por aceptar la transición de un alumno que, a lo mejor, no acepta su propia familia. O por reclamar un protocolo que ayude en los centros a afrontar esas casuísticas. Esos pueden tener un sitio con nosotros”. En la asociación, explica Fal, se habla mucho y de todo. “Hay que tener en cuenta que tener un hijo o una hija trans es algo que no lo desea nadie. Sabes que no será fácil; lo que querrías es que fuera alguien que estuviera dentro de la norma para que se evitara sufrimientos y explicaciones”, afirma la presidenta del colectivo.

Pero una cosa es la preferencia, y otra la realidad. Y esa obliga a “exigir que se respeten sus derechos”, sobre todo si, como ocurre en Asturias, “lo institucional no ayuda. Porque hay una ley de mínimos del 2007 que solo contempla el cambio registral de una identidad, siempre que se cumplan algunas condiciones, y ya ha sido superada por la normativa propia de muchas otras comunidades”. Así que, avisan, la asociación será un colectivo muy familiar que también piensa hacer bandera de la “ampliación de derechos a personas que los tienen muy limitados”. El Llar Trans está en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario @llartrans, y en el correo hola@llartrans.org

Diputado trasn británico

Precisamente ayer el diputado conservador británico Jamie Wallis se convertía en el primer miembro del Parlamento de Reino Unido en declararse públicamente trans. Wallis ha explicado que ha sido diagnosticado con disforia de género, añadiendo que se ha “sentido así desde que era un niño muy pequeño”. Y que “no tenía intención” de compartir su condición públicamente. “Siempre he imaginado que dejaría la política antes de decir esto”, ha especificado. También ha compartido que en septiembre fue violado por un hombre al que conoció en internet y también sufrió un intento de chantaje.