El Principado aplaude el nuevo currículo de la ESO: “Vamos hacia menos repetición”

Asturias agilizará al “máximo” el desarrollo de los nuevos currículos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato para que la gran transformación que promueve la LOMLOE llegue “lo antes posible” a los centros educativos regionales y a sus direcciones. Así lo prometió ayer la consejera de Educación, Lydia Espina, ante las críticas lanzadas por los sindicatos docentes sobre los retrasos que acumulan los decretos. El último de ellos, el de la ESO, se aprobó este martes y el de Bachillerato aún no salió a la luz. Los tiempos son justos, pues la nueva norma, que acabará con el modelo enciclopédico actual, entra en vigor en septiembre en los cursos impares. Espina, que estuvo en Madrid en la Conferencia Sectorial de Educación, incidió en uno de los puntos más polémicos de la ley: la promoción y titulación, que ahora se hará sin límite de asignaturas suspensas. “Vamos hacia menos repetición y más atención primaria, más reorganización pedagógica y más seguimiento del alumnado con dificultades, personalizando al máximo nuestro sistema”, defendió.

El desarrollo de la reforma educativa en Secundaria llegó ayer hasta el Congreso. La Ministra Pilar Alegría y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvieron que salir al paso de las críticas de la oposición sobre la asignatura de Filosofía. “Los niños y niñas de España van a estudiar Filosofía”, zanjó Sánchez. Lo mismo defendió Alegría, quien aseguró que los currículos educativos que ha diseñado España son “los mismos” que están utilizando los países más avanzados del mundo. En realidad, Filosofía no desaparecerá, pero sí que perderá peso en la ESO. La LOMLOE no incluye esta materia en la lista de optativas que los institutos están obligados a ofertar. La última palabra la tienen las comunidades, que fijan entre el 50 y el 60% del horario escolar. Cataluña y Madrid ya han anunciado que la ofertarán, pero Asturias aún no se ha pronunciado a este respecto. En Bachillerato, Filosofía sí será obligatoria en segundo y se mantendrá en primero.

La consejera asturiana de Educación avanzó que los adaptaciones autonómicas de Infantil y Primaria estarán listas “en abril”. El nuevo currículo de la ESO, celebró Lydia Espina, “refuerza la orientación académica y la inclusión para prevenir el abandono temprano, recupera los programas de diversificación, reordena los grados de FP básico, incorpora la figura del consejo orientador, se ajusta a la realidad en la que vivimos incorporando la materia de tecnología y digitalización...”. Entre los sindicatos docentes de Asturias hay, sin embargo, más críticas que aplausos.

ANPE, el principal sindicato de la pública, considera “un error” pasar de curso “sin límite de materias suspensas”. “Esta medida envía un mensaje contrario a la cultura del esfuerzo, del rigor y del mérito en el que la ausencia de incentivos para lograr la excelencia académica resulta desmotivadora para el profesorado y el alumnado”, critica su presidente, Gumersindo Rodríguez. Además, alerta, “la decisión de promoción no recae en un especialista de área, sino que se diluye en el equipo docente y puede generar controversia en los claustros”.

UGT, a través del secretario general de Enseñanza, Cristóbal Puente, valora “positivamente” el nuevo currículo, porque, defiende, “tiene un enfoque más competencial y menos memorístico”. A diferencia de ANPE, UGT ve con buenos ojos que la evaluación se haga “más flexible” y que “por tanto sea el profesorado el que decida si es útil o no que un alumno repita”. “No hay que olvidar que España presenta los índices más elevados de repetición y que numerosos estudios demuestran que la repetición no sirve prácticamente para nada”, argumenta. Dicho esto, Puente pide más inversión y critica el retraso en la publicación de los currículos. Esta misma queja la hace CC OO. Su secretario general de Enseñanza, Borja Llorente, teme que las programaciones didácticas no estén listas para el 1 de septiembre. En líneas generales, el sindicato considera negativo el contenido del desarrollo de la ESO. “Se trata de un currículo en el cual se reducen todos los saberes que sirven para formar a una ciudadanía crítica que sea capaz de analizar su realidad y contribuir a transformarla para hacerla mejor. Por contra, aumentan aquellos saberes que tienen que ver con cuestiones prácticas”, comenta Llorente. En consecuencia, “es como si el Gobierno socialista quisiese formar a obreros dóciles y no a ciudadanos conscientes”.