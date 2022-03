“Para saciar a un asturiano le pondría a degustar cachopos con mucho cabrales”

“El sentido del humor. Dos tontos y yo” es el título de un espectáculo que, tras aplazarse hasta en tres ocasiones por causa de la pandemia, por fin se podrá disfrutar en Gijón. Será el sábado 9 de abril, con una doble sesión en el teatro de la Laboral (18.30 y 21.30 horas), en la que estarán presentes José Mota, Santiago Segura y Florentino Fernández, “Flo”. Un espectáculo con tres clásicos del humor en España, que disecciona Santiago Segura.

–Otra vez por Asturias, donde hace poco lanzó su película “A todo tren: Destino Asturias”. ¿Se decide ya a venirse a vivir aquí?

–Eso sería como casarme. Para qué estropear un bonito idilio pudiendo venir de vez en cuando.

–Se abre el telón y aparecen Segura, Mota y Flo. ¿Y qué sucede entonces?

–Somos tres señores que intentamos que la gente se ría y olvide sus problemas viéndonos hacer el tonto. Lo más bonito es que hasta ahora lo vamos logrando.

–¿Es necesario dar alguna recomendación, a modo de medicación previa, por el riesgo para el público de asistir a tanta dosis de buen humor junta?

–Quitando algún desmayo pasajero o quizás alguna pérdida de orina ocasional, este espectáculo está recetado por la Seguridad Social y declarado por la Organización Mundial de la Salud como beneficioso para la salud.

–¿Se puede llegar uno a cansar de reírse en algún momento?

–Jamás. De hecho, siento que cada vez lo necesito más.

–Acumulan los tres una dilatada trayectoria sobre las tablas. ¿Hay más exigencia con los veteranos o los principiantes?

–Según se mire. Creo que a los veteranos les tienes más cariño porque ya te han acompañado y te han hecho reír, pero al mismo tiempo esperas más de ellos.

–Lo normal sería preguntarle por lo que le agrada de Mota y de Florentino para compartir actuación. Pero le doy la vuelta a la pregunta para que raje un poco. ¿Qué le hace dudar de cada uno para repetir experiencia?

–Rajaría y les pondría a los dos a caldo, pero luego tengo que seguir la gira con ellos y comprenda que no quiera enemistarme, especialmente con José Mota, que es el más rencoroso.

–¿Cuál sería la mayor locura que cometería con cada uno o que le empujarían a cometer?

–¿Te parece poca locura llevar tres años dando vueltas por toda España con este par? Además, Flo me empuja a cometer locuras en cada sitio que vamos: acabamos pidiéndonos todos los postres de la carta, por probar.

–Ya que lo menciona, hablemos de sus dotes en la cocina. Porque usted y Flo han estado en “Masterchef”, donde Flo fue finalista, aunque insistía en que su único objetivo era superarle. ¿Qué menú típico prepararía para saciar a un asturiano? ¿O es una misión imposible?

–Cualquier cosita, pero sabrosa y abundante, para que acabase diciendo: “Toi fartucu como un gochu”. Pero una degustación de cachopos con distintos tipos de cabrales estaría bien.

¿Ya le sale el acento asturiano?

–No lo he probado mucho, los especialistas imitando son los otros, a mí se me va a gallego. De los asturianos resaltaría la nobleza, pero se puede ser asturiano y no ser noble. Aunque lo habitual, por experiencia, suele ser el primer caso.