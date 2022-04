Una editorial madrileña que rescata obras de autoras silenciadas publica a la asturiana Eva Canel

El libro "Oremus" de la escritora asturiana Eva Canel, va a ver la luz en España casi 130 años después de que se publicara en Cuba. La obra ha sido rescatada por la editorial Espinas. Se trata de una obra de la autora natural de Coaña, que emigró al país caribeño y nunca logró ver sus libros publicados en su tierra de origen. De solventar esa laguna se encarga una editorial madrileña que, precisamente, nació con el objetivo de sacar del ostracismo a autoras cuyo trabajo se silenció en vida por ser mujeres, porque por la calidad del trabajo tendría que haber estado a la altura de muchas publicaciones realizadas por hombres.

En concreto la obra "Oremus" se publicó en la isla caribeña en 1893, con unas intenciones claras y un lenguaje satírico, tal como explica la editora Alicia de la Fuente, responsable de este proyecto feminista de redescubrir a grandes escritoras ignoradas y olvidadas.

Eva Canel (Coaña, 1857) se casó jovencísima, a la edad de catorce años, y por cuestiones políticas partió con su marido a "hacer las Américas", lo que puede dar una pista sobre la poquísima repercusión que ha tenido su obra en España, indica la editora.

De la Fuente precisa que en España tan solo existe una publicación antigua de Canel, pero desactualizada y sin apenas impacto.

Ambientada entre Asturias y Madrid, asegura que la autora de "Oremus" acerca al lector a textos como "La Regenta", de Leopoldo Alas Clarín –del que también fue coetánea- y les traslada al Madrid del "bullicio hipócrita y burgués”.

La autora explora también, "con la valentía que suponía tocar ciertos asuntos en el siglo XIX, cuestiones como el adulterio, las relaciones incestuosas, la religión y temas filosóficos que pondrán a la protagonista, una joven beata y sumisa, en serios apuros", concluye su rescatadora.

Dicen en la editorial que "es difícil elegir a las autoras que vamos a publicar. El mundo editorial es un gigante que siempre está en acecho constante de las obras que pueden impactar, ser motivo de crónicas más o menos entusiastas y dar que hablar. Obras que puedan vender, en definitiva. Nosotras simplemente leímos 'Oremus'. Y supimos que era excepcional. Eva narra, en muy poquito espacio, una multitud de salvajadas que se hacían, y decían, en torno a la vida, los sentimientos, y los cuerpos de las mujeres. Elige para ello un marco sorprendente e instructivo: las guerras carlistas. En esta novela vais a encontrar celos, muertes, envidias, mentiras, adulterio, batallas fraternales, incesto. La protagonista es como un dócil cordero temeroso de dios, una frágil y pura figura que parece que no va a actuar nunca como en verdad desea. No va a delatar a su madre, no va a oponerse a su matrimonio, no va a quejarse, no va a reaccionar".

Quién era Eva Canel

Eva Canel nació en Coaña, Asturias, en 1857, y se casó jovencísima, con 14 años.

Sus ideas políticas sufrieron fuertes virajes a lo largo de su vida: primero adoptó las ideas republicanas y progresistas de las que hizo gala su marido -con el que marchó a Cuba-, para, tras la muerte de este, situarse en el eslabón más conservador. Su vida fue una constante paradoja en la que se jactaba de ser “antifeminista” mientras daba las respuestas más contundentes y audaces a conflictos patriarcales. De manera que reivindicó la participación de las mujeres en la cultura, no solo con palabras, sino con hechos. Le dio su primer trabajo a Concha Espina, defendió furibundamente a Emilia Pardo Bazán y expresó el dolor que sentía por el tratamiento que se daba a las mujeres emigrantes en Cuba.

En su caso, murió sola y en la miseria en Cuba a la edad de 75 años.

Dice la editora de "Oremus" que "resulta curioso que una mujer de la talla de Eva Canel, que fue de las primeras mujeres en viajar, como lo hizo, por toda Latinoamérica, que pronunció discursos, escribió novelas, ensayos, libros de viaje, fundó periódicos y fue coetánea y amiga de autoras como la inevitable Pardo Bazán, Concha Espina, Clarín y José Martí, sea aún una autora casi sin rostro en nuestro país".