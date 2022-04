La diáspora asturiana llama a “ver el vaso medio lleno” y a perder el miedo a emprender

Los asturianos en la diáspora hicieron ayer un llamamiento a “ver el vaso medio lleno” y que la región se sacuda el pesimismo para conseguir avanzar. “Solo así podremos aspirar a ver el vaso lleno”, señaló ayer Eduardo Sánchez, el presidente de la asociación Compromiso Asturias XXI, durante su encuentro anual, que debería haberse celebrado a finales de diciembre, pero que quedó anulado por culpa de los efectos de la pandemia. La gala tuvo una clara protagonista, la ovetense Irene Cano, directora general de Meta (la antigua Facebook), que fue nombrada socia de honor. Fiel a su carrera ligada a las empresas que van a la vanguardia (trabajó también durante varios años en Google) aseguró que “la tecnología es el principal catalizador del progreso, ha ayudado a democratizar las oportunidades de todo el mundo”. Asturias, coincidió la diáspora, tiene que sacudirse ya el pesimismo para salir del letargo.

Cano también recogió el guante del llamamiento a ver el vaso medio lleno. “Suele haber más miedo que peligro, por eso muchas veces a mí me han llamado osada”, resaltó. Meta es, según explicó, una evolución de la red social hacia una experiencia más inmersiva. “El metaverso ya está aquí, es la web 3.0, es el móvil, los niños de 12 a 20 años ya la usan, están todo el día con los videojuegos”, apuntó.

Ahora, señaló durante su intervención para agradecer el reconocimiento, se está dando un suceso curioso. Es el siguiente: “Siempre han sido los filósofos los que han creado mundos utópicos, y los tecnólogos son los que se encargaron de decirles que aquello no se podía llevar a cabo. Ahora es justo al revés. Son los tecnólogos los que están creando ya esos mundos utópicos”. Visiblemente emocionada, tras dedicar el premio a su hijo, aseguró que “el que no arriesga no consigue nada. Es imposible innovar desde el inmovilismo, por eso creo que los jóvenes asturianos están obligados a arriesgarse y a atreverse a emprender”.

José Armando Tellado, director general de Capsa, fue el encargado de presentar a Cano y de hacer una completa reseña de su carrera profesional. “Vivimos tiempos excepcionales e Irene Cano ha demostrado una enorme capacidad de adaptación”, aseguró Tellado. “También hace gala de un gran humanismo sorprendente para una nómada digital”, añadió.

Minutos antes de que la directiva recibiera este reconocimiento, varios empresarios asturianos habían discutido en una mesa redonda sobre los casos de éxito de empresas que han combinado las nuevas tecnologías con la industria. En el debate participó Mariel Díez, cofundadora de la compañía Triditive dedicada a la fabricación de máquinas de impresión en 3D. “Hoy mismo acabamos de firmar una ronda de inversión por seis millones de dólares, es un capital que se viene para Asturias y que vamos a dedicar a la inversión e innovación”, anunció. A su lado, Omar Suárez, de Sunthalpy –compañía que ha creado la primera casa autosostenible, que no consume energía– señaló que “estamos trabajando con el grupo Saint Gobain para fabricar nuestra solución”. Por su parte, Daniel González-Lamuño, director de operaciones e ingeniería de EDP Solar, destacó el buen momento por el que pasa la demanda de paneles solares. Eva Pando, directora del Idepa, agregó que la clave del éxito de la innovación “es la colaboración entre las entidades públicas y privadas”. Mientras que el director comercial del Banco Santander en Asturias, Juan Manuel Ballesteros, resaltó que “las empresas sostenibles son las que tienen más posibilidades de lograr financiación”.

En la apertura del acto también intervino el presidente del Principado, Adrián Barbón, que hizo un llamamiento a la “unidad”. “Necesitamos optimismo, recrearse en el pesimismo no ayuda en nada. Asturias tiene que creérselo”, dijo. La gala la abrió el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, que adelantó que “pronto habrá buenas noticias para un proyecto que marcará el futuro de la ciudad y el área metropolitana (en alusión a La Vega), una iniciativa en la que las entidades privadas van a tener que tener un papel protagonista”. En el acto estuvo presente también el Padre Ángel, socio de honor de la asociación.