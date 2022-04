Andrés Fernández tiene 19 años y se declara “mediu morciniegu, mediu quirosán”, aunque ha vivido siempre en Argame (Morcín). Acaba de publicar su primera novela, "1809. Cartes de la Revollución de Trubia", y lo ha hecho en asturianos porque la lengua y la cultura asturiana “forman parte de mí” y desde que tiene uso de memoria “recuerdo asaltar a los mios güelos con entrugues, sobro cómo falaben, sobro cómo vivíen, sobro qué yera esa cultura que yo vía delantre de min”.

Se declara “un namoráu de les llingües, de la hestoria, de la política tamién... Toles disciplines que tienen como suxetu d'estudiu al ser humanu como ser social, los vehículos d'esa sociabilidá y los productos de la mesma son disciplines que yo adoro”. Hizo la ESO en el Auseva, completó el Bachillerato de Letras en el IES Aramo y ahora está en el grado de Estudios Clásicos y Románicos de la Universidad de Oviedo.

“Creo que toi faciendo lo que de verdá quiero, y hasta agora na mio vida como estudiante solo tuve un disgustu: Nun poder cursar l'asinatura d'asturianu más que de 2º a 4º de la ESO, porque n'esta Asturies nuesa cuando se trata del nuesu idioma too son dificultaes y hasta cuesta que se cumpla la llei”, explica. Acaba de publicar su primera novela y lo que parece es que las letras en asturiano no han hecho más que incorporar a un escritor que tiene por delante mucha cuerda.

-¿Desde cuándo la pasión por la escritura, y la escritura en asturiano?

-No sabría decir cuánto empecé a escribir. Desde la Primaria me recuerdo con una libretina debajo del brazo, aunque con seriedad y con un proyecto literario claro no lo hice hasta hace pocos años. Y aunque tengo cosas escritas en otras lenguas, siempre tuve tuve claro que yo quería escribir en asturiano. Es parte de lo que soy, estuvo siempre ahí para mí, en la boca de mis abuelos, en la atmósfera de los concejos en los que me crié… ¿Cómo iba a ignorar el asturiano? Me dio siempre mucha pena ver que había gente a la que no le importaba si se perdía, y yo no quiero que muera el asturiano. Hablo y vivo en asturiano para que la lengua esté también viva.

-Novela en asturiano con trasfondo histórico. ¿Conjuga dos de sus intereses o en el siguiente libro te podremos ver por derrroteros totalmente distintos?

-En esta novela uno dos de mis pasiones: la literatura y la historia, aunque por suerte o por desgracia tengo muchos intereses y muchas historias en la cabeza. Quiero explorar más este mundo que creé con 1908, y tengo trabajos en esa misma línea, pero no quiero aferrarme solo a eso. Asturias es un paraíso literario y quiero explorar todas las posibilidades que se me presenten. La mitología asturiana, por ejemplo, es perfecta para usarla como base para un universo fantástico, y de hecho gané el IV Concurso de Relatos de Morcín con una obra en esa línea: “El cantar de Suaro Caínez”. Pero Asturias es también industrial, y ese mundo de la fábrica, la mina, del tren y el telégrafo puede ser una fuente excepcional para novelas steampunk o incluso western, quizás hasta tomando inspiración de la Asturias emigrada. Hay muchas cosas para poder hacer y tengo mucho tiempo por delante.

-¿1809 es una propuesta para que los asturianos se animen a cambiar su historia? -¿Te resulta especialmente atractivo ese tiempo histórico?-

-No. Si algo es la obra “1809” es una propuesta para que los asturianos no ignoren su historia. ¿Por qué íbamos a querer cambiarla? Desde el punto de vista puramente histórico está plagada de eventos épicos y decisivos. La historia asturiana es una materia prima de excelente calidad que está esperando ser explotada; porque la literatura no deja de ser una artesanía que trabaja con la realidad y hace algo nuevo. Igual que los carpinteros transforman la madera en talles y grabaos, o los canteros con la pierda. Asturias es especialmente atractiva en ese sentido, y más el siglo XIX, que es de cambio total, de revolución. Moría un mundo, el del antiguo régimen, y nacía otro con los desajustes que conlleva. Asturias salía del atraso para entrar en la modernidad. ¡Y de qué forma, nada más y nada menos que declarándole la guerra al amo de Europa y sin contar con nadie, confiando solo en ella misma! El siglo XIX asturiano es un paraíso literario.

-¿Qué le diría a jóvenes de su generación con desinterés por el asturiano?

-Solamente puedo decirles que el asturiano es también nuestro. No hay que dejarse engañar por falsos discursos, el asturiano no es solo de los mayores o de la gente rural, ni siquiera de una ideología determinada o de un modo de vida concreto. Es de todos y todos los asturianos nacidos en Oviedo o en Tegucigalpa, vivan donde vivan, aunque no oyeran hablar en casa o solo tuvieran contacto con el asturiano de cuando en cuando. Es, en palabras de Gaspar Melchor de Jovellanos, “la lengua viva de nuestro pueblo”. Y el pueblo asturianos somos todos, incluidos los que somos jóvenes. No puedo obligar a nadie, pero sí puedo animar a los jóvenes a hablar, escribir y usar el asturiano, para no dejar que se pierda una parte de nosotros.