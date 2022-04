¿Dónde está el límite del humor? El puñetazo de los "Oscar" interpretado por seis cómicos

La bofetada que propinó Will Smith al comediante Chris Rock en la ceremonia de entrega de los "Oscar" como reacción a una humorada del presentador de la gala sobre la alopecia que sufre Jada Pinckett Smith, la esposa del actor, ha dado la vuelta al mundo. Ya ha propiciado que Will Smith renuncie a la Academia del Cine y no se descarta que haya más represalias. Más allá de tratar de buscar excusas para defender un injustificable acto violento y hasta machista, reabre el debate sobre los límites del humor. Preguntamos a cómicos y humoristas sobre lo ocurrido y sobre las fronteras del humor, si es que las hay.

Maxi Rodríguez, guionista, hombre de humor y de teatro, es de los que opina que lo que le ocurrió a Chris Rock tiene mucho que ver con "el riesgo de saltarse el guión: te columpias con un mal chiste y acabas hecho un meme de Batman sacudiendo a Robin. Como encajador estuvo impecable, muy pro". Analizado con el foco en Will Smith, para Maxi Rodríguez lo que hay es una "cuestión de ego. Creerte la hostia y ejercer de actor 'de reparto'. Se le fue, claro, se le fue de las manos". Y, por supuesto, "el amor no debería defenderse con violencia, sino con humor. Lo más efectivo es siempre una reacción ingeniosa, usar el humor como escudo de defensa. Y lo flipante son las reacciones tan dispares. Ahora que él dice que se arrepiente, muchos le defienden y piensan que debería haberle pegado más fuerte. Las cabezas son oro para los autores de comedia". Y ya centrados en los límites del humor, Maxi Rodríguez tiene claro que "nada de límites. Ni al drama ni al humor. La única condición es hacerlo bien y en el contexto adecuado. Cada vez hay más ofendidos, sí. Pero que estés ofendido no quiere decir que tengas razón. Falta sentido de la autoparodia, nos tomamos demasiado en serio y a veces no nos aguantamos a nosotros mismos, por eso saltamos a la mínima. Respira profundo y ya está".

María la Vikinga. María Díaz, actriz avilesina y una grande de la comedia, fue de las que esperó que a las pocas horas de la retransmisión de los "Oscar" se anunciara la demanda millonaria de Chris Rock. Pero no la ha habido... y eso le escama. "Lo que le ha sucedido a Rock va a quedar para siempre en la retina de la gente, y eso tiene un precio. Por eso me escama que no haya demanda". Pero hay más cosas que añade: "La bofetada no me pareció muy de verdad y si a eso le añades la parafernalia de levantarte, colocarte la chaqueta, caminar varios metros... no sé, hay mucha escena para algo así. Por no hablar de que estamos en un evento en decadencia del que ahora todo el mundo habla, y sobre el que se generará una expectación para el año que viene que de otra forma no iba a tener. Me huele mal, me parecen cosas muy de americanos, y hablo porque les conozco mucho". Ya centrando el debate en los límites del humor, para La Vikinga "el humor tiene que ser crítico, ácido, pero a mí me gusta el humor del 'Jueves', de 'La Codorniz', el humor que va a por los grandes y los poderosos. Es el que yo practico. Pero resulta que la gente tiene la piel muy fina en algunos aspectos y muy gruesa en otros, aguantando todo y más. Yo solo concibo el humor como una acción que busca 'reírse con', no 'reírse de'. Nunca humillar, nunca hacerte el gracioso con el gordo, el feo, el calvo, el enfermo... no, eso no está bien. Y en ese sentido considero que el humor de Chris Rock con respecto a Jada Pinckett no estuvo bien. Si fuera verdad el golpe, que no lo tengo claro, sería por un humor que no tiene gracia. El humor inteligente es otra cosa".

Alberto Rodríguez, actor y cómico: "Ya hace tiempo que es complicado hacer humor por el grado de ofendidos que hay por el mundo. Lo que dice el humorista no debería de tomarse a mal en ningún caso, más aún en el caso de los 'Oscars', cuando el guion está testado y aprobado. Si el chiste no te gusta, vete de la sala; el humorista no lo hace para joderte, es un entretenedor, no un enemigo. Las palabras de un humorista buscan el desequilibrio; todos nos reímos cuando alguien cae delante nuestro, aunque eso no signifique que no nos preocupemos por su salud y le ayudemos. Pero primero nos hace gracia, luego auxiliamos o lo que haga falta. Así hay que tomarlo". Dice el actor asturiano que a él le ha llegado a ocurrir que alguien se ofendiera mucho en su espectáculo. "Ofenderse también es una opción, pero lo que dice un humorista no es real, no va a ningún lado. Las palabras de un jefe de estado o persona con responsabilidad civil, sí deberían tener esa trascendencia pero las de un cómico no, porque con pasar de él ya has solucionado el problema". Lo problemático, insiste, es que "ahora hay mucha gente que se arroga el derecho de veto sobre la risa como 'En el nombre de la Rosa', de Umberto eco. Se ofende todo el mundo con todo lo que digas. Hay que hilar muy fino, porque se ha establecido el derecho de veto, y yo digo que así nos cargamos el humor". Y respecto a si se puede hacer humor con cualquier tema, Alberto Rodríguez opina que "por la cuenta que te trae, uno como humorista trata de no ofender a nadie. Con mis amigos hago los chistes al volumen que sea, pero en el show hay que saber dónde estás. Sobre enfermedades es un poco delicado hacer humor, pero en este caso estamos hablando de alopecia, por dios. Yo también soy calvo. Los calvos hace tiempo que somos motivo de mofa. ¿Es que es peor si es mujer, no se trata de ser iguales?". Y, por último, a Rodríguez no le cuadra la sorpresa cuando el humorista es Chris Rock: "Es un profesional de nivel contrastado y siempre ha sido un humorista cañero. Es su estilo y por eso es conocido. Y se junta además que el nivel de los 'Oscars' es muy alto, de siempre, porque si no esa gala es un puñetero coñazo. El chiste de Rock era fuerte, sí, pero no me parecía que fuera hecho por mal. Además, coño, ¡todo el auditorio eran actores! El humor necesita de una capacidad de abstracción y sobre todo no tomárselo a mal. Pero, desde luego, no puede ser el veto así porque sí porque entonces, a dónde vamos sin humor".

Pepe Colubi, escritor y humorista, es de los que prefiere que no se desvíe el tiro en esta historia. "Creo que justificar que el chiste era de mal gusto es darle alas a Will Smith todo el rato. Si todo es contexto, hay que analizar a fondo y ver que el chiste no es tan grosero porque compara a Jada con la Teniente O'neill, que es una mujer empoderada, fuerte, atractiva y con muchos valores. Y ya que son contextos, la justificación que hace Will Smith en el discurso de su golpe, de que el amor te lleva a hacer locuras, lo convierte en una patochada total, no hay por dónde cogerlo". Dice Colubi que, al margen de todo eso, "el humor tiene que ser más espontáneo, inmediato" y no debería tener tanto análisis.

Lo que opinan otros humoristas

Luis Piedrahita lo tiene claro. “No está bien pegar a la gente. Ni por un chiste, ni por un rayazo en el coche, ni siquiera por una canción como la salchipapa. Sin embargo, esa bofetada tiene más que ver con educación, la templanza o el carácter de una persona que con el humor y sus misteriosos límites. La idea de los límites del humor es errónea por una razón muy sencilla: el humor trabaja siempre en el límite, con un pie en la realidad y otro en la ficción. Esa es su naturaleza. Preguntar dónde están los límites del humor es tan extraño como preguntar a qué lado de la frontera está la aduana. Pues... la aduana está justo en la frontera, con una puerta a cada lado. El humor igual. El humor no tiene límites porque el humor es un límite en sí, el límite entre la realidad y la ficción”.

Moncho Borrajo recurre a tres apartados para analizar lo ocurrido en la gala de los Óscar. “Primero, ¿quién escribió el guion del cómico? No me creo que en Hollywood dejen improvisar, alguien escribió ese comentario, que no fue un chiste como tal. En segundo lugar, habría que preguntarse si eso estaba preparado porque la gala era plúmbea, tremendamente aburrida y gracias a esa bofetada, se habló de ella. Y en tercer lugar, y lo más importante, habría que ver la intencionalidad del cómico. Parto de la base de que yo, cuando tengo personas con problemas en mi teatro y la gente me lo hace saber, gasto bromas. Por ejemplo, si alguien va en silla de ruedas le digo ‘¿cómo estás motorizado? Te prohíbo pasar de 120, que ya estoy harto de que te quiten puntos. Y esa broma, a la persona no le ofende porque tiene asumido su problema o enfermedad. La intención del cómico no es ofender en ningún momento a una persona, yo nunca he hecho chistes de cojos, tartamudos o minusválidos, pero si he bromeado con la cojera de Fraga y él se reía. O con el labio torcido de Mari Trini, y ella acentuaba el gesto conmigo en el escenario. Creo que esta mujer (Jada Smith) no tiene asumido su problema y que el cómico no tuvo intención de reírse de ella, más bien fue un comentario comparándola con la teniente O’Neil, una mujer brava que supera sus problemas y acude a la gala con la cabeza rapada. Si te fijas, todos los que están alrededor en la gala no se ofenden, solo Will Smith, que habría que preguntarse qué cocodrilo tenía dentro para lanzarse a dar ese guantazo. Se dice que su esposa y el cómico tuvieron una relación.