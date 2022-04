Entrevista a Gumersindo Rodríguez (ANPE): “La escuela debería captar a los mejores titulados, que ahora se van a la empresa”

Gumersindo Rodríguez lleva nada menos que veinte años al frente de ANPE, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública. Es profesor de Educación Física del IES Doctor Fleming de Oviedo, se afilió a la organización docente con 30 años y continúa hoy, con 56, peleando por “una educación mejor” con la “misma ilusión y fuerza”, asegura, que cuando empezó. El mes pasado fue reelegido como presidente por cuatro años más en el Consejo Sindical de ANPE. Su candidatura recibió “un apoyo abrumador”. Es natural de Pola de Siero, tiene 56 años, está casado y es un orgulloso padre de dos hijos (un chico y una chica).

–Después de más de veinte años en la presidencia de ANPE, ¿qué es lo que le anima a continuar en primera línea?

–Sigo teniendo la misma ilusión, la misma fuerza y las mismas ganas de cambiar cosas, de mejorar la educación y las condiciones de trabajo del profesorado. Además, cuento con el refrendo de mis compañeros, que valoran mi experiencia y me animan a seguir al frente del sindicato. Es una responsabilidad a la que no puedes decir que no. Yo soy el presidente, pero no estoy solo: hay todo un equipo detrás, que ha recibido el apoyo del cien por cien del Consejo Sindical de ANPE.

–¿En qué ha cambiado la escuela pública asturiana en estas dos décadas?

–Hay una evolución natural, la de la propia sociedad. Efectivamente, la escuela de hoy no es la misma que la de hace veinte años casi en ningún sentido. Desde el punto de vista de la actividad docente, las nuevas tecnologías están ahora muy presentes. La pandemia ha propiciado, además, que haya habido un salto de una década en el uso de estas herramientas. Yo estoy de acuerdo con la digitalización de la enseñanza, pero sin que se pierda la esencia de la docencia y el papel fundamental del profesorado. Ninguna máquina va a sustituir a un maestro. Por otro lado, en estos veinte años hemos visto una evolución de la profesión docente: tenemos ahora profesores más preparados, más digitalizados y, sin embargo, algunos acuden a la profesión con menos vocación que antes. Yo reivindico ese aspecto más vocacional. También son docentes que se enfrentan al mismo muro que hace dos décadas: el de la legislación. No es de recibo que desde el año 92 hayamos tenido cinco leyes educativas en España. A la prueba me remito: se acaba de aprobar la LOMLOE sin consenso, como las anteriores. Y si algo necesita este país es un pacto social por la educación. La inestabilidad de las leyes educativas solo genera problemas y dificultades a los profesores, que tienen que adaptar constantemente sus metodologías, el currículo... Esto es de una exigencia brutal.

–¿Qué más reivindica para esta nueva etapa?

–Es fundamental, junto a ese pacto de estado, que se regule la actividad profesional docente. De hecho, nuestra regulación viene establecida por el estatuto básico del empleado público. No tenemos regulación específica, no hay un estatuto de la función docente cuando sí lo hay para sanidad, por ejemplo. Llevo toda mi vida profesional escuchando que va a haber un estatuto. Hace poco nos presentaron un documento de 24 propuestas para mejorar la gestión y profesión docente. Creo que es un borrador de inicio, que puede ayudar a sentar las bases de la profesión docente. Pero hay un problema más: los bajos sueldos. Los mejores matemáticos, físicos o de la especialidad que sea optan por irse a la empresa privada donde van a cobrar el doble. Tenemos que hacer un esfuerzo por captar a los mejores, crear una carrera profesional atractiva y esto pasa por ponerse de acuerdo en ese estatuto de la profesión docente.

–Precisamente para captar a los mejores, la Ministra Pilar Alegría propone endurecer el acceso a los grados de Maestro y al máster de Formación del Profesorado poniendo un examen. ¿Es la solución?

–Todo lo que sea mejorar el sistema de selección y prestigiar la profesión docente va en el buen camino, pero no se pueden hacer propuestas aisladas, como la citada, sino que debería formar parte de un corpus general. Es decir, del estatuto docente, en el que se debería regular desde la formación inicial, el acceso y la carrera profesional, hasta la jubilación. A día de hoy, ya existe un sistema selectivo muy exigente, que mide la competencia práctica, teórica, pedagógica del futuro docente, quien, además, tiene que superar un año de prácticas después de las oposiciones.

–Hablaba antes de los sueldos. ¿El profesorado asturiano cobra poco?

–Es un hecho objetivo: estamos por debajo de la media nacional y es necesario hacer una revisión para homologar los sueldos. Podríamos seguir el modelo de Andalucía, donde desde hace décadas, de manera programada, la Administración estudia los salarios del conjunto de España y adapta el de sus docentes. Por otro lado, esto no sería necesario si el Ministerio ejerciera su liderazgo, estableciendo los salarios. Sin embargo, las comunidades han decidido valorar con complementos autonómicos el trabajo de sus profesores, lo que genera diferencias inadmisibles, ya que somos cuerpos de funcionarios estatales.

–La región se enfrentará en los próximos años a un gran relevo generacional de los docentes…

–Aproximadamente, la mitad de los docentes de Asturias tienen 50 o más años de edad (de una plantilla de 13.500), de modo que en los próximos años se van a ir jubilando miles de ellos, en cascada. Ello hace necesario planificar y reforzar adecuadamente la oferta pública de empleo, para aprovechar la experiencia del personal interino que lleva años trabajando en educación, que obtiene el 90% de las plazas en las oposiciones, año tras año, y, a la par, dar entrada a los nuevos egresados. Una oferta que ANPE apoya en solitario y que permite que hoy haya 2.500 nuevos funcionarios de carrera docentes en Asturias, logrados en esta última legislatura, desde 2018. La solución final vendría con la eliminación de la tasa de reposición que infructuosamente le pedimos al Gobierno de España.

–¿Le gusta la gestión de Lydia Espina al frente de la consejería de Educación?

–Lydia Espina ha sido un soplo de aire fresco en una Consejería estancada por la mala gestión anterior. Ella y su equipo llegan del aula y de la gestión de personal, y eso se nota. Sabe que es necesario el entendimiento con los sindicatos y eso se ha traducido en algunos acuerdos. No obstante, ANPE aspira a más. Vamos a apretar para avanzar en acuerdos ineludibles: conseguir las 23 horas lectivas para maestros, reducir la jornada para mayores de 55 años, disminuir la burocracia, bajar la tasa de interinidad y acabar con las medias jornadas, entre otras reivindicaciones.

–En el último informe del Defensor del Profesor indican que los docentes víctimas de acoso o violencia ascendieron a 33 en el curso 2020/21 y a 50 en el anterior. ¿Siempre ha habido casos de este tipo o se han acentuado ahora más con las nuevas tecnologías?

–Afortunadamente, las cifras de incidencia son bastante estables, año tras año. Además, ahora hay una mayor concienciación, empezando por la propia Consejería, que ya presta asistencia a los docentes víctimas de acoso y/o violencia. Los casos de ciberbullying han aumentado, a la par que se generalizan los terminales móviles, pero la regulación de su uso en los centros educativos está siendo bastante eficaz. En todo caso, cualquier cifra, por pequeña que sea, es inaceptable, un fracaso como sociedad y todos tenemos que trabajar para evitarlo. Eso es lo que ANPE hace con sus campañas de concienciación: tolerancia cero.

–Los expertos también aseguran que cada vez hay más acoso escolar. El último caso, hace unas semanas en Oviedo.

–La escuela es el reflejo de la sociedad. El conflicto es inevitable, pero precisamente la escuela debe de ser el refugio sagrado en el que se forme a los niños y jóvenes a resolver los conflictos, desde el pacto y el entendimiento. La educación en valores tiene que ser un elemento transversal, pero la escuela no puede sustituir a las familias, que tienen una obligación primigenia en la materia.