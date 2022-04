Tres talentos jóvenes de Asturias para inspirar a la gastronomía nacional

Dos queseros y ganaderos asturianos y un cocinero, todos menores de 30 años, son la aportación que Asturias ha hecho a la lista de los cien talentos de nueva generación que van por el camino de revolucionar e inspirar a la gastronomía nacional de los próximos años. Para los “ojeadores” del Basque Culinary Center, la entidad que ha agrupado al selecto equipo, Elena Soberón, José Luis Alonso y Tony Stiopu, las tres caras regionales, tienen aptitudes suficientes para confiar que con su trabajo y su dedicación mejoren la gastronomía en todas sus vertientes. Desde el sector primario a la cocina, de los montes a la sala.

Precisamente esa amplitud de miras es una de las características nuevas de la segunda selección de talentos jóvenes que hace la prestigiosa entidad gastronómica vasca. Ya no se pone el foco solo en los restaurantes, sus salas, sus cocinas o sus bodegas, y se tiene en cuenta también a los productores, ganaderos y a otros perfiles profesionales con mucho que decir en el sector.

“Somos todos eslabones de una misma cadena. Me gusta que ya no miren solo a los cocineros”, dice Elena Soberón, 28 años, quesera y ganadera de Arangas de Cabrales. Su producción principal es el queso Cabrales, pero también ha mostrado su empuje con la recuperación, hace tres años, de un queso perdido que ahora madura en la Sierra del Cuera, el queso de Arangas. Elena Soberón siente “un orgullo total” de una selección que la ha puesto a jugar con compañeros de otras muchas especialidades y con los que “solo puedo aprender. Compartir vivencias, experiencias y puntos de vista te hacen crecer como profesional”.

En la aportación asturiana ha contado como de casa un catalán, Tony Stiopu, que lleva en la región cinco años. Primero a las órdenes de Esther Manzano y desde hace casi cuatro años en Casa Marcial, donde ejerce como “jefe de partida, que es el cocinero responsable de las carnes y pescados”, explica. Dice que la experiencia de haber sido seleccionado por el Basque, y la iniciativa de convocarles a todos “es súper top. Fomentar que los jóvenes nos conozcamos, conozcamos proyectos nuevos y abramos la mente solo puede traer cosas buenas. Y el hecho de que tengamos perfiles tan distintos es muy enriquecedor”. Stiopu asegura que Asturias es una región que se adapta mucho a sus intereses de futuro porque “es un sitio que puede explotar muchísimo más el tema de la sostenibilidad, los proyectos de kilómetro 0, el autoabastecimiento... y en general las que son inquietudes más actuales”, recalca.

A la reunión de ayer en el País Vasco no pudo presenarse el tercer asturiano en liza, José Luis Alonso. La nieve le complicó el cuidado de su ganado: 34 vacas suizas, 240 ovejas y 70 cabras. “No podía dejarle a otro tanto trabajo. Si hubiera estado bueno me habría marchado tranquilo un par de días, pero así no”, relata. Igualmente se siente afortunado porque alguien haya puesto los ojos en lo que hace que es, solo, “apostar por un sector tradicional que aunque ahora está muy mal, es muy ilusionante. Es bueno que el pastor ya no sea el analfabeto que no sabe hacer otra cosa. Hacemos lo que nos gusta lo queremos hacer bien y que se valore”