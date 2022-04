Fue uno de los grandes temores que se instaló entre la población más sensible cuando se empezó a popularizar el uso de los teléfonos móviles en España: que su uso prolongado provocara cáncer. Y ese temor iba a más con cada nuevo lanzamiento de otra generación de tecnologías inalámbricas.

Sin embargo, las evidencias de la comunidad científica –y las últimas acaban de ser publicadas en el Journal of the National Cancer Institute– dicen que el uso de teléfonos celulares en condiciones normales no aumenta la incidencia de tumores cerebrales. En este caso, la investigación se ha hecho con datos de uno de los grandes estudios prospectivos del mundo.

La publicación que ha visto la luz, titulada “El uso de teléfonos celulares y el riesgo de tumores cerebrales: actualización del estudio del millón de mujeres del Reino Unido”, tiene como firmantes a investigadores de la Universidad de Oxford y lo que han hecho es actualizar el seguimiento de un estudio a gran escala que en su momento se interesó de forma global por la salud de las mujeres y con los años empezó a buscar, también, sobre la asociación entre dichos móviles y tumores en distintas áreas del cerebro.

Tal como explican, durante los años 1996-2001, un tal de 1,3 millones de mujeres nacidas en 1935-1950 fueron reclutadas para un estudio sobre la salud femenina en Reino Unido. Se les pidió que completaran un cuestionario postal sobre factores sociodemográficos, médicos y de estilo de vida.

Las preguntas sobre el uso de teléfonos celulares se hicieron por primera vez en el año 2001 y nuevamente en el año 2011. Todos los participantes del estudio fueron seguidos a través de enlaces de registros a las bases de datos de los Servicios Nacionales de Salud sobre muertes y registros de cáncer (incluidos los tumores cerebrales no malignos).

A las mujeres se les hicieron preguntas básicas para centra la cuestión como “¿con qué frecuencia utiliza un teléfono celular?”, “cuánto tiempo ha usado uno (en años)?” o “¿Cuánto habla por teléfono celular (en minutos por semana)?”. Las respuestas al cuestionario de 2001 se utilizaron como referencia para la mayoría de los análisis, lo que proporcionó un tiempo medio de seguimiento de 14,2 años para la incidencia de cáncer.

Los resultados que ahora se muestran en la revista científica evidencian que durante esos 14 años de seguimiento de 776.156 mujeres que completaron el cuestionario de 2001, se registraron un total de 3.268 tumores cerebrales.

Y como conclusión, se ve que el uso de teléfonos celulares no se asoció con un mayor riesgo de tumores cerebrales en general o por subtipo de tumor cerebral o su ubicación. Para los principales subtipos malignos, glioma y glioblastoma, no hubo indicios de un aumento en usuarios de teléfonos celulares.

Tampoco hubo un aumento estadísticamente significativo del riesgo de tumores cerebrales o de cualquier subtipo de tumor cerebral en usuarios de teléfonos celulares de al menos 10 años o de tumores del lóbulo temporal y parietal, que son las partes más expuestas del cerebro.

La incidencia de tumores del lado derecho e izquierdo fue similar en los usuarios de teléfonos celulares, aunque el uso del teléfono celular, según apuntan los investigadores, tiende a ser considerablemente mayor en el lado derecho que en el izquierdo.

Finalmente, reseñaron que los resultados están en línea con el único otro estudio prospectivo publicado, que subdividió a toda la población adulta de Dinamarca entre aquellos que se habían suscrito a un teléfono celular en 1995 o antes y aquellos que no lo habían hecho. Tampoco entonces se observó asociación con ningún tipo de tumor cerebral incluso después de al menos 13 años de suscripción.