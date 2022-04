“La rama de Humanidades peligra”, avisan los docentes de Latín y Griego

Con la reforma educativa y la incorporación del nuevo Bachillerato General, la rama de Humanidades “corre peligro de desaparecer”. Es la advertencia que ayer lanzaron los profesores asturianos de Latín y Griego, tras la publicación del nuevo currículo de Bachiller. “En la región hay muchos centros pequeños, así que si meten una modalidad más, la General, teniendo en cuenta que la de Humanidades está como está, no da...”, alerta Loles Utrera, presidenta de Céfiro (Asociación Asturiana de Profesores de Latín y Griego) y docente especialista en Griego del IES Virgen de Covadonga, en El Entrego.

Según este colectivo, con la LOMLOE no solo están en juego puestos docentes, sino también “el alumnado que quiere estudiar saberes que son minoritarios”. “Existe toda una campaña para decir qué es lo que vale y qué es lo que no. Y parece que las Humanidades no sirven. Tenemos que estar luchando contra viento y marea. No se deja al individuo ser libre, hay que estudiar lo que dice la mayoría”, profundiza Utrera. Su compañera Lorena Molina, que es profesora en el IES Valle de Aller, en Moreda, denuncia que “reforma tras reforma” las Humanidades “se arrinconan”. Esta, por ejemplo, borra de 4º de la ESO Cultura Clásica como optativa y “diluye” Latín entre diez optativas, cuando ahora solo son cuatro. “Nuestros alumnos son casi invisibles”, se queja.

Tanto Utrera como Molina critican la apuesta de la Consejería de Educación por el Bachillerato General. La titular de esta cartera, Lydia Espina, señaló que su intención es que esta modalidad llegue al mayor número de centros de la región. Las docentes ven en esta extensión una amenaza y piden al Principado que “defienda” al alumnado y al profesorado de Cultura Clásica, Latín y Griego. Una forma de hacerlo sería, dicen, eliminando las ratios mínimas que existen hoy para formar grupo. Son seis alumnos en Bachillerato y ocho, en Secundaria. Pese a que los currículos ya están cerrados y “ninguna” de sus peticiones fueron atendidas, los profesionales de estas especialidades confían en que la Consejería pueda remediarlo, ya que el 40% de los desarrollos curriculares dependen de las comunidades.

El colectivo consiguió recientemente que una PNL a su favor saliese adelante en la Junta General del Principado, a propuesta de Foro Asturias y de IU, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, que se abstuvo. “Pero eso son palabras, estamos esperando hechos”, sentencian.