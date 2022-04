El Rector se mantiene firme y trasladará Minas a Mieres, pese a la resistencia de Oviedo

A pesar de la resistencia, los estudios de la Escuela de Minas de Oviedo serán trasladados al campus de Mieres. El rector, Ignacio Villaverde, avanzó hoy, al término de un consejo extraordinario que se alargó durante cinco horas y en el que la comunidad académica debatió sobre los planes estratégicos, que su equipo llevará al Consejo de Gobierno de finales de mes, para su aprobación, la propuesta inicial de fusionar Minas en la Politécnica de Mieres. De nada sirvió la insistencia de este miércoles del director de la Escuela ovetense, Francisco Javier Iglesias, de “retirar” la medida, iniciar “un diálogo sosegado” y apostar por “compartir edificios en vez de trasladarlos”. “A la vista de los nulos apoyos que tuvo –Iglesias durante la asamblea–, entiendo que el sentir del claustro es que debemos seguir en la misma línea que habíamos propuesto”, afirmó Villaverde.

De esta manera, el Rectorado se mantiene firme en su plan de reordenar centros a pesar de las presiones públicas ejercidas durante los dos últimos meses por parte de la dirección de la Escuela de Minas, el Ayuntamiento de Oviedo y otros sectores de la ciudad. Mismamente este martes salieron en defensa de los estudios de la calle Independencia los hosteleros y los comerciantes ovetenses. “Somos nosotros (la Universidad de Oviedo) los que tenemos que decidir sobre nuestro futuro”, dejó claro Ignacio Villaverde en el claustro. Una afirmación que fue secundada por alguno de los ponentes. El decano de Biología, José Manuel Rico, tiró de ironía para expresar esto mismo apelando a la autonomía universitaria: “Ya solo falta que opinen la Banda de Gaitas de Oviedo y el Club de Regatas de Gijón. Los planes los tiene que discutir la Universidad”.

Como paso previo a la redacción final de las estrategias y a su aprobación, el equipo de gobierno de Ignacio Villaverde llevó hoy al claustro –el mayor órgano de representación de la comunidad académica asturiana– sus ideas para construir la Universidad del futuro. Las mismas que presentó ante los medios de comunicación el pasado 31 de enero y que desataron una gran tormenta política. Las más polémicas fueron dos: el movimiento de Minas a Mieres para albergar la Facultad de Ciencias y ganar espacio en Llamaquique para Formación del Profesorado y Educación, e implantar el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Oviedo y no en el campus de Barredo.

“Ver Minas con cariño”

En total, el claustro debatió sobre cinco documentos estratégicos: el de infraestructuras, el de titulaciones, el de investigación, el de la nueva estructura administrativa y el general, que fija, en palabras de Villaverde, “hacia dónde queremos ir”. El aula magna de la Facultad de Economía y Empresa acogió el debate, que fue uno de los más numerosos de los últimos años. Las intervenciones fueron las esperadas, con especial protagonismo del director de la Escuela de Minas, Francisco Javier Iglesias, que tomó la palabra en los cinco puntos del orden del día. Criticó la “premura” y la “falta de consenso” con la que el equipo de gobierno sacó propuestas tan trascendentales como sacar los estudios de Minas de Oviedo. “Imagínense enterarse por los medios de comunicación que tu Escuela va a ser trasladada sin haber escuchado nuestra postura”, criticó. Iglesias pidió hasta en dos ocasiones al Rector “ver Minas con cariño y no como un lastre”. Con su mudanza a Mieres, advirtió, “se extinguirá el grado y perderemos grupos de investigación, prestigio, un sello de calidad, maquinaria, el vínculo con Oviedo...”.

Pese a su insistente crítica –siempre respetuosa y sin alzar la voz–, Iglesias se quedó hoy solo en su defensa de que Minas debe quedarse en Oviedo. Algo que el Rectorado interpretó como un respaldo a su propuesta. “La Facultad de Formación del Profesorado tiene 9.000 metros cuadrados de espacio y 2.000 estudiantes. La Escuela de Minas, por contra, 15.000 metros cuadrados para 166 alumnos. Cualquier gestor responsable tomaría una decisión sobre ello”, expresó Villaverde. Y la decisión, según recalcó, es “garantizar los estudios de Minería, que están en un riesgo muy grave” por encima de los edificios, un debate “estéril”. El máximo responsable académico precisó que la mudanza de Minas solo afectará a las titulaciones. El resto de servicios –las sedes de la defensoría universitaria, del consejo de estudiantes y de otros colectivos– “no entran en la ecuación”, que aún con el movimiento de Ciencias “se mantendrán ahí”.

Por eso y porque la mayoría de profesores ya imparten docencia en Mieres, el impacto del cambio, en palabras de Villaverde, “es mucho menor de lo que parece”. El Rector tampoco ve problema en la imposibilidad de mover maquinaria “si no es troceándola”, como denuncia la dirección de la Escuela. “Si es la maquinaria que están enseñando en los periódicos y que espero que no utilicen para enseñar a los alumnos... Es como explicar ingeniería aeroespacial con el Ford T”, señaló Villaverde, una vez finalizado el claustro. Mucha de la tecnología necesaria, agregó, “ya está en Mieres e incluso más moderna”. El resto está “obsoleta, es de los años sesenta y ya no se utiliza”: “Desde luego tiene un enorme valor patrimonial, cultural y museístico, pero no para la investigación ni para la docencia”. Y llegado el caso de que se necesite trasladar este tipo de maquinaria, “igual que entraron podrán salir, ¿no?”, remató.

“Es más lo que nos une”

El Rector salió del debate “contento” y asegurando que “es mucho más lo que nos une que los que nos separa”. Ya al inicio de la reunión, Villaverde indicó que el objetivo “no es enfrentar dos visiones de universidad”, sino llegar a un acuerdo de futuro. En el terreno de las infraestructuras, el catedrático de Derecho Constitucional aseguró que el proyecto de construir un gran campus en el Cristo es “muy a largo plazo y parece que cada día se complica más”. Así que entre tanto, hay que tomar “soluciones provisionales pero estables” para descongestionar los campus de Llamaquique y los Catalanes. La idea del gobierno es realizar varios movimientos en cadena. Los más inmediatos, los que se acometerán en este mandato, serán: trasladar Minas a Mieres, mover Ciencias al edificio de Minas, y ampliar Formación del Profesorado y Educación absorbiendo la actual sede de Ciencias. La segunda tanda de mudanzas empezará sacando la Escuela de Ingeniería Informática de los Catalanes y llevándola al Cristo, y continuará con el desplazamiento de Enfermería y Fisioterapia a la Facultad de Medicina y llevando finalmente Medicina al HUCA.

Sobre el plan estratégico de titulaciones, el Rector adelantó que en el documento final se incluirá la implantación del doble grado de Matemáticas e Informática, una titulación que no contemplaba el texto inicial y que fue reclamada por la Facultad de Ciencias y la Escuela de Ingeniería Informática tanto en el plazo de alegaciones como ayer en el claustro. El decano de Ciencias, José Manuel Noriega, pidió “agilidad” para la creación de esta doble carrera en Asturias. “Con un gasto muy discreto, se podría poner en marcha”, defendió. El Rector contestó en clave positiva: “Es un grado de interés, estratégico y necesario. Lo agilizaremos lo máximo posible”.

Nuevas titulaciones

Villaverde no despejó, sin embargo, el futuro del nuevo grado de Energías Renovables, sobre el que también hay diferencias. Lo reclama Minas, mientras que las escuelas politécnicas de Gijón y Mieres no lo ven necesario al existir ya la especialidad de Renovables en algunas titulaciones. Ahora bien, como advirtió ayer el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Juan Carlos Campo, “si se decide implantarse, que sea en nuestro campus”. El nuevo responsable de la Politécnica de Mieres, Ángel Martín, también tomó la palabra, pero para defender la supervivencia del grado de Geomática, con una media de 14,2 estudiantes de nuevo ingreso en los últimos cinco cursos. “Pedimos que no se elimine, no se ha tomado en consideración otros factores, solo el número de matriculados”, señaló. A lo que el Rector contestó: “En el documento no se dice que se va a quitar, se dice que está en estado crítico. Se someterá a análisis para buscar una solución”.

Con el resultado de este debate y las casi 300 propuestas recibidas el mes pasado, ahora el equipo de gobierno redactará las estrategias definitivas que elevará al Consejo de Gobierno, primero, y al Consejo Social, después. Villaverde afirmó hoy que está “convencido” de que sus planes, incluido el traslado de Minas a Mieres, serán aprobados. En este caso concreto, la Universidad deberá realizar un trámite más: elaborar un expediente administrativo para presentarlo al Gobierno del Principado, que será quien tenga la “última palabra” con la aprobación o no de ese cambio en Consejo de Gobierno. “La Universidad ya ha articulado varios procesos de fusión y traslado de centros, incluso desde los años 70; tenemos experiencia”, garantizó Villaverde.

Resolver trabas básicas

Durante el claustro de hoy fueron aplaudidas tres intervenciones. La primera la de Manuela González, catedrática de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas, que expuso el drama de los investigadores jóvenes. “Están muy bien los planes estratégicos, pero, ¿por qué no empezamos por resolver las pequeñas cosas?”, dijo. Algo similar manifestó Ignacio Loy, profesor de la Facultad de Psicología y representante de CC OO, cuya ponencia también recibió la ovación del público. “Tenemos expertos en todo y somos incapaces de resolver problemas básicos, como apagar la calefacción en invierno los días que hace calor o que los profesores imparten la asignatura de la que son especialistas”. La tercera intervención aplaudida fue la del estudiante Borja Mier, que alabó el trabajo del personal de administración y servicios (PAS) y se manifestó en contra de la nueva estructura administrativa, que persigue convertir las microunidades de gestión en macro, recortándolas de 271 a 178.