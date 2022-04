¿Cómo será el nuevo Bachillerato? Una pista: el temario de Historia de España se reduce

El nuevo Bachillerato tendrá cinco modalidades (dos más que ahora), se podrá cursar en tres cursos de forma excepcional, permitirá a los alumnos titular y hacer la EBAU con una asignatura suspensa y, como gran novedad, acortará el temario de Historia de España en segundo. El Consejo de Ministros aprobó ayer el último currículo –con anterioridad salieron los de Infantil, Primaria y ESO– que desarrolla la reforma educativa LOMLOE, la cual entrará en vigor en septiembre en los cursos impares. La norma recoge que la materia de Historia empezará en la etapa contemporánea, desde la Constitución de 1812, en vez de en la Prehistoria como sucede ahora. La medida ha generado polémica en toda España.

Entre los profesores asturianos hay división de opiniones: unos creen que el recorte de temario es acertado, mientras que otros alertan de que eso producirá un “déficit de conocimientos” en el estudiantado y que “es imposible explicar Historia sin un referente cronológico”. Pese a ello, los docentes coinciden en lo más importante: que la asignatura, tal cual está planteada hoy en día, no funciona, “no es atractiva” para los jóvenes. “Es imposible dar Historia de España en tres horas. Es meter la información a saco. Y así la materia se convierte en un tostón”, se quejan. Más aún cuando el segundo curso es muy corto, debido a la celebración de la EBAU, que obliga a reducir el calendario de clases.

El Ministerio de Educación justifica el cambio en que recorrer la historia de un país desde sus orígenes remotos hasta la actualidad es “insólito” en los sistemas educativos internacionales. “La historia en conjunto se hace en la enseñanza obligatoria, la que estudia todo el alumnado. El Bachillerato tiene un condicionante más historiográfico, de conocer más cómo se construye la historia... Un bachiller necesita saber cómo se elabora, cómo se construye y, para eso, si le ponemos un programa que tiene que cubrir muchos siglos y muchos temas, es imposible”, defendió el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

Las claves del nuevo Bachilerato

Cinco modalidades (dos más que ahora). Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; Artes Plásticas, Imagen y Diseño; Música y Artes Escénicas; y General. Materias comunes de primer curso. Son Educación Física, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Lengua Cooficial y Literatura (si la hubiere) y Lengua Extranjera I. Materias comunes en segundo curso. Son Historia de España, Historia de la Filosofía, Lengua Castellana y Literatura II, además de Lengua Cooficial y Literatura II (si la hay) y Lengua Extranjera II. Menos temario en Historia de España. En segundo curso empezará en la Constitución de 1812 en vez de en la Prehistoria como ahora. En tres años. En casos excepcionales, como deportistas de élite, se permite hacer en tres cursos. Promoción. Se pasará de primero a segundo cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos como máximo. Titulación. Excepcionalmente se podrá conseguir con una única materia pendiente. El estudiante tuvo que haberse presentado a las pruebas y tener una media igual o superior a cinco.

Marta Fernández, profesora de Historia en el IES La Corredoria de Oviedo, apoya el recorte de temario. En su opinión, con la actual estructura, “no tenemos tiempo apenas a profundizar”. Con el cambio, dice la docente, los alumnos podrán afrontar la prueba de acceso a la Universidad “con menos temario y con cuestiones más concretas”. “La acusación de que los chavales no van a saber nada de los Reyes Católicos, por ejemplo, es falsa, porque ese contenido ya lo dieron en cursos anteriores y no veo problemático dedicar las primeras semanas del curso a hacer un repaso rápido de épocas anteriores”, comenta. Rosendo Pesquera, profesor de Historia en el colegio Montedeva de Gijón, sostiene que el recorte es “fundamental” y responde más bien a una petición de los propios estudiantes. “Había un problema, que era la falta de profundidad en los temas. De esta forma, los chavales van a poder trabajar mejor los conceptos”, señala. No obstante, Pesquera avisa que el desarrollo de las clases está condicionado por el modelo de examen EBAU. “Ahora con la pandemia se flexibilizó algo, pero antes te obligaba a dar todo el currículo y a correr como un loco”, reconoce. Así que habrá que esperar, en su opinión, a ver cómo se concreta la nueva Selectividad.

Alejandro Fernández es profesor de la materia en el IES de La Fresneda y ve “totalmente positivo” el cambio. “Carece de sentido empezar en Atapuerca y acabar en el siglo XXI. Es materialmente imposible darlo todo y profundizar en ello. Y el vaciado de contenido no es tal, puesto que las etapas anteriores se dan en la ESO y, además, en el caso de Asturias, el cambio únicamente generaliza lo que ya existe en otras comunidades autónomas: la historia contemporánea de España”, reflexiona.

Hay “agobio” en las clases

En esto discrepa Mario Prendes, director del IES Astures de Lugones y profesor de Historia en 2º de Bachillerato. “No ver lo de atrás supondrá un déficit de conocimiento para el alumnado. Además de que no entiendo cómo puedes explicar la Historia sin un cierto referente cronológico. No puedes explicar, por ejemplo, la Transición sin dar antes los últimos años del Franquismo”, asegura. Prendes reconoce que el temario actual es muy amplio, pero propone repartirlo entre primero y segundo de Bachiller, e incrementar su peso en el horario. “Darlo todo en tres horas es una salvajada; en otras comunidades son cuatro”, protesta. Eso genera a día de hoy no solo “agobio” en el alumnado, sino también en el profesorado. “Cada vez hay menos docentes que quieran dar esta asignatura”, advierte.

Dejando a un lado Historia, otro de los cambios polémicos que introduce el nuevo currículo de Bachillerato –ya adelantados por el Gobierno hace meses– es la titulación y la promoción del estudiantado. Así, se podrá sacar la etapa y llegar a la EBAU con una asignatura suspensa si lo decide el equipo docente. De igual modo, se podrá pasar de primero a segundo curso con dos materias pendientes como máximo. Y en casos excepcionales, como deportistas de élite o alumnos que estén haciendo la carrera musical, podrán sacar el Bachiller en tres cursos. Otra novedad es que la última etapa del instituto se dividirá en cinco modalidades, al desdoblar Artes en dos (uno será de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y otro de Música y Artes Escénicas) e incorporar el General para alumnos indecisos que busquen una educación más generalista y flexible.