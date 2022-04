Para algunos de los visitantes que han recorrido ya la exposición “María Jesús Rodríguez. En un abrir y cerrar de ojos” en el Museo de Bellas Artes de Asturias, la artista asturiana es un auténtico referente al que seguían desde hace años. Para otros, la muestra ha supuesto una auténtica revelación, el descubrimiento de una creadora singular cuya obra les acompañará ya siempre. Representantes de ambos perfiles se reunieron ayer en la planta -1 de la ampliación de la gran pinacoteca regional para participar en una visita guiada exclusiva para los lectores de LA NUEVA ESPAÑA.

Los participantes fueron recibidos en la sala por Alfonso Palacio, director del Bellas Artes, quien contextualizó la exposición que profundiza en la trayectoria de María Jesús Rodríguez enmarcándola en un proyecto para revisitar, y al tiempo reivindicar, a los grandes representantes de las artes plásticas de Asturias. Bernardo Sanjurjo, el año pasado, inauguró la iniciativa, y para este año Palacio señaló que uno hubo dudas de que tenía que continuarse el proyecto con la obra de María Jesús Rodríguez, a su juicio una de las mejores creadoras, y con más sólida trayectoria, de Asturias.

Cristina Heredia, doctora en Historia del Arte y responsable de programas educativos del museo, guió la visita, adoptando un tono muy didáctico y cercano que permitió a los participantes profundizar de una manera directa y natural en la obra de Rodríguez. Heredia perfiló la personalidad de la creadora y fue explicando las distintas fases de su producción, remarcando los cambios de estilo y esa evolución “de lo macro a lo micro” que marca su trayectoria, un viaje de ida y vuelta siempre en contacto con la naturaleza.

Los participantes acabaron el recorrido entusiasmados. “No soy muy partidaria del arte moderno, pero la visita me ha gustado mucho. La forma en la que nos han explicado el trabajo de la artista me ha permitido entender su obra, me alegro de haberme apuntado”, señalaba la ovetense Aurora Carbajo. Agustín García, también de Oviedo, calificó el recorrido de “extraordinario”, y celebró la posibilidad de contemplar en conjunto tanta obra de Rodríguez. Por su parte, Miguel Díaz, de Mieres, calificó la exposición de “un descubrimiento” y avanzó que volverá.