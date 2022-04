Juanvi Stroup, voz de "Staytons": “La pandemia inyectó al público aprecio por la magia del directo”

Vuelven con un nuevo álbum “Staytons”, uno de los grupos más jóvenes y prometedores de la escena musical asturiana y que ya han cosechando numerosos reconocimientos, el último fue el premio IAE al mejor intérprete en el concurso de rock “Villa de Madrid”. Su nuevo trabajo, producido por Igor Paskual y Dani Sevillano, lleva por título “Lo que siempre has querido” y se presenta en directo este sábado a las 21 horas en la sala Billy Bob de Gijón, inicio de una gira que los llevará por toda España. Los integrantes de Staytons son Juanvi Stroup (voz y pianos), Venti Sariego (guitarra), Luis Ángel Sánchez (trompeta), Andrés Ribera (bajo) y Samu Pocero (batería). Es Juanvi quien responde a esta entrevista en nombre del grupo.

–Dicen ustedes que es un disco de “canciones salvavidas” tras la pandemia. ¿Cómo pasaron el confinamiento?

–Fue un obstáculo total para la grabación del disco, que al final duró más de un año. También fue un bache para poder tocar en directo y seguir abriéndonos camino. Fue, sin embargo, una oportunidad para descubrir nuevas formas de trabajo musical. Nos llevó a comenzar a componer y preproducir desde casa con herramientas de grabación que hasta ahora no habíamos tenido ocasión de pararnos a utilizar. Así que estuvimos entretenidos y eso mitigó mucho el impacto que podría haber tenido sobre nosotros. Además tuvimos mucho tiempo para descubrir toneladas de música nueva.

–¿La pandemia les entristeció musicalmente hablando o todo lo contrario?

–Fue un momento de reflexión, pero evitamos desilusionarnos a base de tocar y ensayar siempre que fuese posible, aunque el siguiente concierto estuviese a meses de distancia. Como quien sale a correr para evadirse, tocar juntos fue un ejercicio esencial para encontrar nuevos objetivos y un nuevo sonido que destilar.

–El covid castigó especialmente al mundo de la cultura. ¿A ustedes cómo les va?

–Hemos tenido que cancelar conciertos, como todo el mundo, pero hemos tenido la suerte de salir a flote. Dicho esto, creemos que esta crisis de accesibilidad cultural ha inyectado al público de una nueva apreciación por la magia del directo, y ha renovado sus ganas de incluir los conciertos en su tiempo de ocio.

–¿Qué se escuchará en su nuevo disco?

–Es un disco de pop artesanal. Es un álbum hecho por una banda que se divierte como nadie, probando absolutamente todo, por arbitrario que parezca. En el disco conviven ritmos programados con baterías de hard rock, ritmos latinos con melodías soul, sintetizadores ochenteros y percusión caribeña. Son, además, temas completamente orientados a su interpretación en directo.

–¿Cuánto y en qué sentido han evolucionado desde que saltaron a los escenarios?

–Desde dentro lo que más se nota es que ahora nos escuchamos los unos a los otros mucho más que antes. Ya sea durante una canción ensayadísima o en un solo improvisado, sabemos reaccionar mejor y con más rapidez a lo que toca cada uno, aunque eso signifique en la mayoría de los casos pararse los pies a uno mismo. El objetivo común es que la banda suene a eso, a banda, cohesionada y como una apisonadora sonora bien engrasada.

–¿Son ustedes realmente el primer grupo asturiano de músicos negros?

–No creemos que seamos los primeros en absorber la influencia de la música negra americana en el panorama asturiano. Lo que nosotros podemos tener de fresco es la incorporación de esas influencias en la composición de temas pop en español, cosa que ya hicieran bandas asturianas como “Los Locos” bastantes años atrás, lo cual no es tan usual en un contexto donde quizás han primado más las influencias de grupos indies, alternativos y de influencia del pop británico, donde la música negra está en un segundo plano. Sin embargo, nosotros también tenemos mucho de toda esta gente.

–Empezaron cantando en inglés y han saltado al castellano. ¿Por qué y qué diferencia encuentran?

–La razón reside en nuestro lugar de residencia. Si fuéramos un grupo británico, que canta para un público británico, seguramente no nos hubiéramos desprendido del inglés, pero pensamos que es de necios cantarle exclusivamente en inglés a un público español, y más aún si existe la posibilidad de hacerlo en un idioma compartido. También es cierto que no es lo mismo una canción hecha en inglés que una hecha en castellano. Existen múltiples y muy importantes diferencias relativas a la fonética, los acentos, los modismos, y a las raíces musicales a las que se suele acudir. No es cuestión de simplemente meter la letra en el traductor, hemos ido a buscar aquellos músicos que han sabido hacer canciones en español con influencias americanas, y los hemos encontrado en “Soda Stereo”, Kiko Veneno, Jorge Drexler, “Radio Futura” y “Fuel Fandango”, entre otros.