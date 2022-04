Los jueces de Asturias mantienen un 11% de custodias a padres maltratadores

La justicia española aún tiene un gran camino por recorrer para proteger a la infancia de la violencia de género. Aunque en Asturias ese recorrido sea algo menor que en otras comunidades.

Un cambio legislativo, que entró en vigor en 2021, debería estar acabando con las visitas de los padres maltratadores, sin embargo su suspensión en los juzgados de España aún es minoritaria y el ritmo de aplicación de la norma, muy dispar en función de los territorios: Navarra, Murcia y Asturias van a la cabeza, mientras que Salamanca y Álava son las más rezagadas.

Desde 2013, 47 menores han sido víctimas mortales de la violencia vicaria, que persigue hacer el máximo daño posible a las mujeres a través del asesinato de sus hijos e hijas. El pequeño Jordi, de 11 años, fue asesinado por su padre el pasado domingo en Cullera (Valencia) y es la última víctima de ese cruel listado que en Asturias tiene un drama que lleva el nombre de Amets y Sara, las dos hermanas asesinadas por su padre en 2014 en Soto del Barco.

En el caso reciente de Jordi, el presunto criminal tenía una condena por violencia de género, aun así la justicia permitió una custodia compartida, algo expresamente prohibido por ley, pues la legislación española ha integrado que un maltratador no puede ser un buen padre mediante la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En septiembre se estableció la suspensión del régimen de visitas de un progenitor cuando esté incurso en un proceso penal por violencia machista o un autoridad judicial detecte indicios de maltrato. Sólo excepcionalmente el juez podrán establecer visitas, previa valoración de la relación paternofilial. En ningún caso si el agresor se encuentra en prisión o con condena firme. Además, la ley dice que no se puede establecer un régimen de visitas en el contexto de una orden de protección por violencia machista: ahora sólo se puede suspender el preexistente o, en su caso, acordar motivadamente su mantenimiento en base al interés superior del menor. El cambio legal entró en vigor en septiembre, pero su aplicación en los juzgados está tardando más de la cuenta, como atestiguan los datos del Consejo General del Poder Judicial relativos al cuarto trimestre de 2021.

Entre octubre y diciembre, la justicia española suspendió 836 regímenes de visitas por violencia de género: 803 asociados a una orden de protección de la madre y los 33 restantes, sin orden de protección. Y la diferencia entre los territorios es abismal, apreciándose una gran disparidad en función de la provincia en la que se encuentren las víctimas.

Navarra es el territorio que más rápidamente ha puesto en marcha el cambio legal: el 43,6 % de las órdenes de protección por violencia de género se acompañaron de una medida de suspensión de visitas (31 casos). Le siguen Murcia con un 26,6 % (89 casos y otros cuatro sin orden de protección) y Asturias con el 23,2 % (29 casos y otros dos sin orden de protección).

Los datos de este primer trimestre de 2022 son muy similares, con 27 órdenes aplicadas. “No se han retirado solo el 11%”, indica Nuria Varela, directora general de Igualdad en el Gobierno de Asturias. En esos casos, los jueces correspondientes habrían aplicado esa “excepción posible” y en la mayoría de los casos la ratifican en “la buena relación existente entre el padre y los hijos. Pero a nosotros eso no nos parece un motivo y así lo vamos a seguir diciendo”, indica Varela. “No encontramos ninguna excepción por la que un maltratador pueda tener reconocido el derecho a visitas a sus hijos. No vemos qué puede haber de positivo para ese menor”, añade con rotundidad.

Para Valera, a tenor de lo sucedido en Cullera, donde hay que seguir insistiendo mucho es en el tema de la violencia no denunciada. “Los informes psicosociales, la investigación del entorno, la investigación en los ambientes escolares... son muchas veces acciones decisivas para que se puedan verificar maltratos no denunciados. Y con menores de por medio, más. Es un tema suficientemente sensible para que tengamos que hacer todo lo que sea necesario”, ahondó la directora general.

En el extremo más preocupantes respecto a las modificaciones de custodias están tres provincias donde no se decretó ninguna suspensión de visitas en el contexto de una orden de protección por maltrato machista: fueron Álava, Salamanca y Ávila, aunque en esta última sí se interrumpió un régimen sin orden asociada. Los juzgados de Palencia, Guadalajara, Pontevedra y Guipúzcoa tan sólo de dictaron una suspensión.

Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer de 2019, en España 1,68 millones de menores estarían viviendo en hogares en los que su madre sufre violencia de género por parte de su pareja o expareja.