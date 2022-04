Asturias revisa el sector del tatuaje y el piercing: pedirá más formación y garantías

Doce años después de que Asturias aprobara su reglamento sobre las actividades de tatuaje, micropigmentación, perforación u otras técnicas de decoración corporal, las autoridades sanitarias van a revisar y publicar un nuevo marco de regulación, actualizando y reforzando indicaciones que den garantías sobre la formación de los profesionales, las características de los centros, del trabajo y de los equipos que se usan. Porque doce años en este sector son casi una vida entera si se pone en contexto.

“Nuestro gremio no se parece mucho ahora a lo que era hace 15 o 20 años en Asturias. Hace 15 años igual había tres estudios y ahora dados de alta somos más de 140, aunque muchos de ellos pueden ser centros de estética que no son propiamente un estudio de tatuajes y piercings”, explica Coque Pellejo, portavoz de la Asociación de Tatuaje y Piercing de Asturias.

El decreto regulador, cuya propuesta ha salido a información pública, insiste en la importancia de minimizar los riesgos de transmisión de enfermedades por contacto con sangre que pueden planear sobre este tipo de actividades, y se admite que la experiencia adquirida en los últimos años y la creciente implantación en la sociedad de estas prácticas decorativas corporales han llevado a la necesidad de modificar algunos aspectos, integrar y actualizar las condiciones para el registro de los establecimientos que desarrollan esta actividad, así como las condiciones higiénico-sanitarias en las que se practican. Un aspecto que se revisa es la formación de los nuevos profesionales y la garantía de cualificación de los que están ejerciendo. Se da un plazo de 5 años desde la entrada en vigor del decreto para acreditar esa formación.

Entre las novedades hay de todo: anécdotas como que no se permitirá presencia de animales en los locales, a más especificación sobre las tintas y pigmentos utilizados, que deben estar anotados en el registro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; o la indicación concreta de que el personal de los centros debe estar vacunado contra el tétanos y contra la hepatitis B.

La propuesta será revisada por la asociación de profesionales, que cuenta con más de 40 socios, que quiere verle los resquicios y aportar sus ideas. “Nos hacía falta una revisión y en cierta medida vemos que es un reconocimiento del gremio, que es algo que veníamos demandando. Las exigencias nuevas no nos las tomamos a priori con inquietud sino con interés, y en algunos aspectos nos parece que son revisiones que ya se intuían por lo que se ha hecho en otras comunidades”, explica Coque Pellejo. Le surgen las dudas con “todo lo que tenga que ver con la capacitación, porque el decreto no define bien cómo es se consigue esa capacitación. La formación está más clara, pero no tanto la capacitación”.

Hace varios años que el sector formó su asociación profesional en Asturias para defender, entre otras cosas, su consideración de cara a Hacienda y a las administraciones. “No puede ser que sigamos bajo el epígrafe de actividad de ‘estética y otros’. Por eso decimos que toda actualización es, a nuestros ojos, un reconocimiento implícito”, incide Pellejo. Como muestra de que ya “pintan” algo, hace un mes fueron convocados oficialmente por la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo, para que supieran de la regulación que se preparaba.