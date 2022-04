El pan, con menos sal por decreto: “Nadie lo nota”, dice un panadero gijonés

El pan que se compre en España es desde ayer más soso por real decreto. Ha entrado en vigor una nueva norma de calidad de este alimento básico, aprobada en abril de 2019, que modifica la definición legal del producto así como la de sus variedades, su gravamen e incluso reduce la cantidad de sal en beneficio de la salud de los consumidores.

Como sucede con este tipo de medidas, el Gobierno otorgó a los fabricantes un periodo de adaptación que finalizaba el 1 de abril pero que finalmente se ha extendido hasta ayer, cuando el pan que se adquiera en los establecimientos comerciales será un poco más insípido. El contenido máximo de sal permitido en el pan común, como producto acabado, debe ser a partir de ahora de 1,31 gramos por 100 gramos de pan (13,1 gramos de sal por kilogramo de pan o el correspondiente 0,52 de sodio por 100 gramos de pan) si se analiza mediante determinación de cloruros o de 1,66 gramos de sal por 100 gramos de pan, si se analiza mediante determinación de sodio total.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), en el marco de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad física y Prevención de la Obesidad), que fomenta la alimentación y el estilo de vida saludable, llevaba años recomendando poner un límite máximo de sal en el pan y el sector panadero ya lo estaba haciendo de forma voluntaria. La nueva norma calidad especifica la definición concreta de panes como los elaborados con masa madre, harinas integrales, cereales o semillas distintas al trigo o la elaboración artesana.

Un estudio de la Universidad de Valladolid revelaba que solo un 35% de los panes vendidos como integrales estaban elaborados completamente de harina integral. A partir de la entrada en vigor de la nueva norma la etiqueta deberá indicar la denominación, junto con el nombre y los porcentajes del cereal y de las semillas que lleva así como la procedencia de las harinas.

Kiko Mazariegos es panadero y tiene su tahona en Vega (Gijón). Asegura que desde que se conoció la normativa, hace ya varios años, “fui adaptando el aporte de sal” sin que ningún cliente le haya puesto pegas. “Nadie me ha dicho nada. Ni lo notan, creo”. Dice que en su caso, con panes de fermentaciones largas, el sabor del producto ya lo pone la propia fermentación y no es tan importante la cantidad de sal que echa como sí puede ocurrir en otro tipo de elaboraciones. “La sal es un saborizante así que, claro, habrá a quien no le viene bien reducirla porque las piezas perderían sabor. Yo venía echando menos sal desde hace tiempo y, sobre todo, en los panes integrales. Está claro que esos los consume gente que necesita que seamos rigurosos y por eso me preocupó especialmente”, explica.

Sabe que en el grupo de panaderos de Asturias con el que comparte información “muchos estaban ya trabajando con menos sal y adaptando las recetas”, pero seguro que habrá también a quien la entrada en vigor de la norma le haya tenido que obligar a acelerar el paso. “Cada uno en su casa trabaja como puede”, dice con respeto. En su caso “todo lo que sea por ofrecer productos saludables está bien y es recomendable. Y se sabe que la sal no es buena para muchas personas”.