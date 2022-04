“Es una exposición de escultura y dos dibujos, que tiene una música de fondo, los poemas de Antonio Gamoneda, que están en las paredes, pero no explican ninguna obra, sino que reflejan el tono emotivo mientras se preparaba la exposición”. José María Guijarro descubre su propuesta, titulada “Siempre había más presos que naranjas”, que fue inaugurada en Gijón en el Museo Barjola. “La lectura de Gamoneda ha mantenido en mí el tono vital y emotivo. Es uno de los poetas que más te absorben, ya me lo decía un amigo, cuidado con Gamoneda, que no te suelta”, reflexiona el artista.

En “Siempre había más presos que naranjas” Guijarro estructura piezas de armónico silencio enlazando elementos que tejen un relato escondido bajo el manto de la expresión plástica. “El desarrollo de la muestra ha sido en zig-zag, he cambiado de dirección hasta llegar al punto final varias veces”, confiesa. “Se puede decir que es poesía a martillazos. El modelo de arte, para no equivocarnos y que como decía Machado confundamos valor y precio, para coger la senda del valor, en ese camino incierto, es donde se tiene que mover el arte plástico”, reflexiona.