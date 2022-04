La riqueza del subsuelo marino canario, en el epicentro de la discordia

Las fronteras marinas de Canarias no están consolidadas. España y Marruecos nunca han llegado a un acuerdo formal para establecer los límites entre la costa africana y la del Archipiélago. A falta de un pacto bilateral firmado oficialmente para trazar un eje divisorio, ambos países recurren a la mediana, una línea que se traza a medio camino entre el litoral de ambas orillas. Ahí no hay fricciones. El conflicto de intereses se produce por el área situada al sur de Canarias, más allá de las 200 millas náuticas que incluye la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de las Islas. Bajo esas aguas se esconde el monte Tropic, donde se calcula que podrían yacer unas 2.670 toneladas de teluro, según una estimación realizada en 2016 por el Centro Oceanográfico del Reino Unido (NOC), en una expedición conjunta con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). El teluro -una tierra rara con grandes propiedades para la conductividad- se considera 'oro tecnológico', porque es imprescindible para el funcionamiento de la pantallas táctiles o la fabricación de fibra óptica.

En 2014, España solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ampliar la plataforma continental de Canarias hasta las 350 millas náuticas -la distancia máxima permitida-, pero todavía no hay una resolución a esa petición y los informes geológicos presentados siguen en estudio. En enero de 2020, Rabat lanzó un pulso a Madrid por el control de las aguas próximas al Archipiélago. De forma unilateral, el Parlamento marroquí aprobó dos leyes en las su ZEE anexiona parte de las aguas que reclama España y que incluyen el monte Tropic, ubicado 269 millas al suroeste de El Hierro.

"Se trata de una declaración sin ninguna validez jurídica, salvo que la presente ante la ONU y este organismo le dé el visto bueno después de hablar con los otros países interesados", señala el doctor en Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL), Vicente Navarro, quien sostiene que Marruecos no ha solicitado que se le reconozcan esas aguas, porque sabe que España presentará oposición y se paralizaría el intento. "Es una mera declaración de intenciones a nivel interno, porque exalta el ánimo patriótico, pero no tiene ningún efecto a nivel jurídico", subraya Navarro.

El Convenio del Mar de 1982, firmado en Montego Bay (Jamaica) establece que la delimitación entre países que están enfrentados geográficamente se debe establecer mediante un acuerdo bilateral, teniendo en cuenta factores como la población que vive en la costa y que necesita los recursos marinos para su supervivencia, así como las tradiciones históricas de uso marítimo. Tras la reunión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el rey de Marruecos, Mohamed VI, "se reactiva el grupo de trabajo sobre la delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos", según recoge la declaración conjunta publicada tras el encuentro de ambos mandatarios.

Sobre la mesa de negociación se pondrá el área que ocupa el monte Tropic. Su riqueza radica en las rocas calizas fosfatadas y en las costras de manganeso polimetálicas, en las que se encuentran metales estratégicos como níquel, cobalto y cobre, así como tierras raras. El catedrático en Cristalografía y Minerología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Mangas, señala que por cada tonelada de roca o sedimentos podrían encontrarse entre uno y tres kilos de tierras raras. "Los japoneses han encontrado sedimentos marinos pelágicos con altas concentraciones de tierras raras en aguas profundas, por eso nos convienen esas zonas de sedimentos ubicados a 4.000 o 5.000 metros de profundidad, en las que podrían encontrarse tierras raras", señala Mangas.

Aún con la certeza de que pudiera haber más de 2.600 toneladas de teluro y grandes cantidades de cobalto en el monte Tropic, las técnicas actuales hacen que la explotación de estos recursos naturales no sea rentable. El coste de picar piedra a miles de metros de profundidad sería tan alto que no se cubrirían los precios actuales y no compensaría la inversión necesaria para desarrollar la tecnología necesaria.